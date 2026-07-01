Thị trường sáng tạo nội dung số ngày càng phát triển mạnh

Sự phát triển của KOL và nhà sáng tạo nội dung đang thúc đẩy ngành nội dung số tăng trưởng.

Trong 10 năm qua, tiếp thị thông qua người có sức ảnh hưởng đã trở thành ngành công nghiệp trị giá hơn 32 tỷ USD toàn cầu và còn tiếp tục tăng trưởng. Điều này phản ánh sự dịch chuyển mạnh mẽ của ngân sách quảng cáo từ truyền thống sang nội dung số.

Anh Nguyễn Tú Anh - người được mọi người biết đến có biệt danh là Trần Bơm trên các mạng xã hội - đã gắn bó với nghề làm sáng tạo nội dung đã 12 năm. Các sản phẩm video của anh đã đạt được hàng chục triệu lượt xem. Nhiều nhãn hàng vì thế cũng tìm đến mời tham gia quảng cáo.

"Theo tôi, khi một nhãn hàng quyết định lựa chọn một KOL hay một kênh truyền thông để quảng bá sản phẩm, họ đều đã nghiên cứu rất kỹ tệp khán giả của người đó. Họ sẽ xem liệu tệp người xem có phù hợp với sản phẩm, với nhãn hàng và mục tiêu của chiến dịch hay không, rồi mới đưa ra quyết định hợp tác", anh Nguyễn Tú Anh - nhà sáng tạo nội dung số, chia sẻ.

Tại Việt Nam, chi tiêu cho quảng cáo thông qua KOL đạt khoảng 87 triệu USD vào năm 2024 và vẫn không ngừng phát triển theo thời gian. Điều này cho thấy, thị trường sáng tạo nội dung số tiếp tục là một thị trường có tiềm năng phát triển mạnh mẽ.

Ông Phạm Hoàng Thùy - Giám đốc Metub Network Hà Nội cho biết: "Tôi đánh giá, thị trường nội dung số có rất nhiều dư địa để phát triển. Trước đây, những người làm nội dung số thì mục tiêu chính là để giải trí. Nhưng hiện nay, thị trường nội dung số có thể coi như một ngành kinh tế, bởi vì nó có thể tạo ra doanh thu từ việc kiếm tiền doanh thu từ các nền tảng cho đến việc nhận quảng cáo cho tất cả các nhãn hàng".

"Đặc biệt, Nhà nước đang quan tâm rất nhiều đến luật pháp và thông tin được đưa trên các nền tảng số cũng khiến cho các bạn sáng tạo nội dung hiện nay cực kỳ quan tâm. Đó là lý do vì sao họ đang dần dần hình thành nên những ý thức về việc làm thế nào để có thể sản xuất được các nội dung mang tính giá trị cao; đồng thời cũng phải phù hợp với luật pháp và thuần phong mỹ tục tại Việt Nam", anh Trần Ngọc Tuấn Anh - Chuyên gia về mạng xã hội chia sẻ.

Từ những video giải trí đơn thuần đến các chiến dịch quảng bá mang lại giá trị kinh tế hàng triệu USD, thị trường sáng tạo nội dung số đang từng bước khẳng định vị thế là một ngành công nghiệp mới của nền kinh tế số.

Tuy nhiên, để phát triển bền vững, cùng với sự sáng tạo và sức ảnh hưởng, các nhà sáng tạo nội dung cũng cần nâng cao trách nhiệm, tuân thủ pháp luật, xây dựng những nội dung tích cực, chất lượng và tạo ra giá trị thực cho cộng đồng, góp phần giúp thị trường nội dung số phát triển lành mạnh và bền vững.