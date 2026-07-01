Bí ẩn quanh làn sóng khóa tài khoản Claude tại Trung Quốc

Vài ngày qua, trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc như X và Tiểu Hồng Thư xuất hiện hàng loạt bài đăng phản ánh tài khoản Claude tại khu vực Hàng Châu, Chiết Giang bị đình chỉ tập trung. Một số người dùng cho biết đã nộp đơn khiếu nại nhưng tài khoản vẫn chưa được khôi phục. Có bài đăng còn khuyên người đọc nếu sắp đi công tác tại Hàng Châu thì nên tránh đăng nhập Claude để giảm rủi ro bị khóa tài khoản.

Giao diện thông báo "Your account has been suspended" của Claude lan truyền trên mạng xã hội - Ảnh: @xiaohu/X

Thời điểm trùng hợp với cáo buộc Alibaba

Làn sóng tin đồn này xuất hiện ngay sau khi Anthropic gửi thư tố cáo Alibaba thực hiện chiến dịch "chưng cất" dữ liệu Claude với quy mô lớn nhất từng được ghi nhận. Theo nội dung đã công bố, các tổ chức liên kết với Alibaba bị cáo buộc dùng khoảng 25.000 tài khoản để tương tác với Claude hơn 28,8 triệu lần trong khoảng thời gian từ 22/4 đến 5/6/2026, nhằm thu thập đầu ra của model phục vụ training.

Sự trùng hợp về thời điểm khiến nhiều người dùng kết nối hai sự việc với nhau, cho rằng đây là động thái siết chặt của Anthropic nhắm riêng vào khu vực bị nghi liên quan đến chiến dịch chưng cất.

Một số bài đăng lan truyền còn đưa ra chi tiết gây tranh cãi hơn: cho rằng email thông báo đình chỉ tài khoản của Anthropic có cài cơ chế theo dõi, và việc người dùng mở email ra xem có thể khiến hệ thống xác nhận lại vị trí hoặc địa chỉ IP thiết bị một lần nữa. Tuy nhiên thông tin này chưa được xác thực, kể cả từ phía Anthropic lẫn các đơn vị nghiên cứu bảo mật.

Tính đến thời điểm hiện tại, Anthropic không đưa ra bất kỳ thông báo chính thức nào xác nhận đã phong tỏa toàn diện địa chỉ IP tại khu vực Hàng Châu hay Chiết Giang, cũng không công khai giải thích liệu công ty có đang áp dụng hạn chế nhắm vào thành phố cụ thể hay không.

Điều duy nhất có thể xác nhận tương đối chắc chắn là Anthropic gần đây liên tục siết chặt kiểm soát rủi ro tài khoản trên diện rộng, bao gồm xử lý lưu lượng truy cập bất thường, chặn máy chủ proxy và đình chỉ các tài khoản bị nghi lạm dụng dịch vụ. Việc này không chỉ diễn ra với người dùng Trung Quốc. Trong vài tháng qua, nhiều tổ chức tại Mỹ và Mỹ Latinh cũng từng phản ánh bị đình chỉ tài khoản hàng loạt mà không có giải thích rõ ràng, trước khi được khôi phục sau nhiều giờ hoặc nhiều ngày.

Không phải lần đầu xảy ra mô hình tương tự

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu một làn sóng phàn nàn về việc bị đình chỉ tài khoản nổ ra ngay sau khi Anthropic đưa ra cáo buộc chưng cất nhắm vào một công ty Trung Quốc. Hồi tháng 2/2026, sau khi Anthropic tố DeepSeek, Moonshot AI và MiniMax thực hiện hành vi tương tự, nhiều người dùng cũng từng phản ánh tình trạng tài khoản bị khóa hàng loạt trên các diễn đàn công nghệ.

CEO Anthropic Dario Amodei tại một sự kiện công nghệ - Ảnh: Fortune

Việc mô hình này lặp lại lần thứ hai khiến nhiều người dùng tin rằng có mối liên hệ trực tiếp giữa các cáo buộc chưng cất và việc siết chặt tài khoản theo khu vực địa lý. Tuy nhiên, đây vẫn là một suy đoán dựa trên quan sát trùng hợp thời điểm, chưa phải kết luận được xác nhận bằng dữ liệu công khai từ phía Anthropic.

Hiện chưa rõ liệu làn sóng đình chỉ tài khoản lần này là một đợt phong tỏa khu vực có chủ đích, một hạn chế liên quan đến môi trường mạng cụ thể, hay đơn thuần là các trường hợp kiểm soát rủi ro riêng lẻ trùng hợp về thời điểm và địa lý. Câu trả lời chính xác vẫn đang chờ phía Anthropic lên tiếng.