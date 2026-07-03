Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu 6 nhiệm vụ trọng tâm TPHCM cần thực hiện

Dự lễ kỷ niệm có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; các nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Thị Kim Ngân; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; các nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh, Phan Diễn, Trần Quốc Vượng; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự lễ kỷ niệm 50 năm TPHCM vinh dự mang tên Bác.

Về phía TPHCM có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang; các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TPHCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu qua các thời kỳ.

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước dự lễ kỷ niệm 50 năm TPHCM vinh dự mang tên Bác.

Tham dự lễ kỷ niệm còn có các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, các đồng chí lão thành cách mạng, đại diện gia đình chính sách, người có công với cách mạng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố; đại diện các tổ chức chính trị - xã hội, chức sắc tôn giáo, đồng bào các dân tộc, kiều bào, đại diện cơ quan lãnh sự, tổ chức quốc tế và đông đảo các tầng lớp nhân dân.

Thành phố không chỉ mang tên Bác mà phải thực hiện cho được khát vọng và mong muốn của Bác

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang nhấn mạnh đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, đồng thời là dịp tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, tri ân các thế hệ đi trước và nhìn lại chặng đường 50 năm xây dựng, phát triển của thành phố mang tên Bác.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu tại chương trình.

Ông nhắc lại thời khắc lịch sử ngày 2/7/1976, khi Quốc hội khóa VI quyết nghị đặt tên thành phố Sài Gòn - Gia Định là Thành phố Hồ Chí Minh. Theo ông, đó không chỉ là quyết định mang ý nghĩa lịch sử mà còn thể hiện tình cảm, lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời gửi gắm niềm tin và trách nhiệm lớn lao cho thành phố.

Bí thư Thành ủy TPHCM khẳng định, trong suốt nửa thế kỷ qua, TPHCM luôn nhận được sự lãnh đạo của Trung ương, sự đồng hành của cả nước và sự chung sức của hàng triệu người dân. "Thành phố chưa bao giờ bước đi một mình. Mỗi thành tựu đạt được đều có sự đồng hành, đóng góp của cả nước và sự cần cù, sáng tạo của hàng triệu người dân", ông nói.

Theo ông Trần Lưu Quang, TPHCM đang đứng trước cơ hội phát triển mới khi mở rộng không gian phát triển cùng Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, tạo động lực tăng trưởng mới trong kỷ nguyên phát triển mới.

Ông nhấn mạnh, niềm vinh dự được mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh phải được cụ thể hóa bằng những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng quản trị đô thị và chăm lo tốt hơn đời sống nhân dân. "Thành phố không chỉ mang tên Bác mà phải thực hiện cho được khát vọng và mong muốn của Bác; làm cho danh hiệu cao quý ấy ngày càng tỏa sáng bằng những thành tựu mới, những giá trị mới, những đóng góp mới cho sự phát triển", ông khẳng định.

6 nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện

Phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh TPHCM đang đứng trước thời cơ phát triển mới với không gian, quy mô và tiềm năng lớn hơn sau khi sắp xếp đơn vị hành chính. Để hiện thực hóa khát vọng xây dựng TPHCM trở thành siêu đô thị chiến lược đa trung tâm, có sức cạnh tranh khu vực và quốc tế, người đứng đầu Đảng, Nhà nước đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố tập trung thực hiện sáu nhiệm vụ trọng tâm.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, điều quyết định để thành phố bứt phá là "tư duy mới, cơ chế mới, hạ tầng mới, quản trị mới, đội ngũ cán bộ mới và phương thức tổ chức thực hiện mới". Ông yêu cầu "việc đã rõ phải làm ngay, việc còn vướng phải khẩn trương tháo gỡ", đồng thời nhấn mạnh cấp nào có thẩm quyền thì cấp đó phải chịu trách nhiệm, không để chủ trương đúng nhưng chậm đi vào cuộc sống, không để trách nhiệm tập thể làm mờ trách nhiệm cá nhân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại chương trình - Ảnh: Đại Biểu Nhân Dân

Nhiệm vụ đầu tiên được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đặt ra là tiếp tục xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị TPHCM trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, kỷ cương, liêm chính, hành động và phục vụ nhân dân. Ông yêu cầu đội ngũ cán bộ thành phố phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy phát triển hiện đại, đạo đức trong sáng, năng lực thực thi cao; đồng thời kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

Thứ hai, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu TPHCM phải chuyển hóa các cơ chế, chính sách đặc thù thành lợi thế phát triển và năng lực cạnh tranh thực chất. Theo ông, hiệu quả phải được thể hiện bằng những công trình hoàn thành, sản phẩm mới, dịch vụ công tốt hơn, nhiều việc làm hơn, môi trường đầu tư thuận lợi hơn và chất lượng cuộc sống của người dân được nâng cao. Thành phố cần đi đầu trong cải cách hành chính, quản trị số, dữ liệu liên thông, dịch vụ công minh bạch, đồng thời chủ động đề xuất các cơ chế vượt trội về đô thị đặc biệt, trung tâm tài chính quốc tế, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và thu hút nhân tài.

Nhiệm vụ thứ ba là quy hoạch không gian phát triển theo hướng đa trung tâm, hiện đại, xanh và thông minh; tăng cường kết nối với vùng Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long, Tây Nguyên, cả nước và quốc tế. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu hạ tầng phải đi trước một bước, có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên đầu tư giao thông công cộng, đường sắt đô thị, các tuyến vành đai, cao tốc, cảng biển, logistics, hạ tầng số, năng lượng, y tế, giáo dục, văn hóa, nhà ở, chống ngập và không gian xanh.

Ở nhiệm vụ thứ tư, người đứng đầu Đảng, Nhà nước yêu cầu TPHCM đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và kinh tế dữ liệu làm động lực chủ yếu. Ông đề nghị thành phố phát triển mạnh trung tâm tài chính quốc tế, công nghiệp công nghệ cao, logistics, kinh tế biển, du lịch, y tế, giáo dục và công nghiệp văn hóa; đồng thời tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp tư nhân lớn mạnh, doanh nghiệp khởi nghiệp phát triển và người trẻ được sáng tạo, cống hiến.

Nhiệm vụ thứ năm là chăm lo tốt hơn đời sống nhân dân, coi đây là mục tiêu cao nhất và là thước đo thực chất nhất của phát triển. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, người dân thành phố phải được thụ hưởng môi trường sống an toàn hơn, giao thông thuận tiện hơn, nhà ở phù hợp hơn, trường học và bệnh viện tốt hơn, nhiều không gian văn hóa và không gian xanh hơn. Các chính sách an sinh cần hướng đúng và trúng đến người lao động, công nhân, người nhập cư, người nghèo đô thị và các nhóm yếu thế.

Nhiệm vụ cuối cùng là xây dựng TP.HCM trở thành trung tâm hội nhập quốc tế năng động, có bản sắc và có trách nhiệm, song song với việc giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, an ninh kinh tế, an ninh mạng, an ninh dữ liệu, an ninh đô thị và an ninh con người.

"Thành phố càng mở cửa, càng hội nhập, càng phải giữ vững ổn định chính trị, kỷ cương pháp luật, môi trường hòa bình, an toàn và thân thiện", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.

Khép lại bài phát biểu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng TPHCM sẽ tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết, năng động, sáng tạo và nghĩa tình để bước vào giai đoạn phát triển mới.

"50 năm qua, thành phố Hồ Chí Minh đã viết nên trang sử vẻ vang, rạng rỡ tên vàng. 50 năm tới, thành phố Hồ Chí Minh phải viết tiếp một chương phát triển mới lớn hơn, đẹp hơn, xứng đáng hơn, rực rỡ hơn", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định.