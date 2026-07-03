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Công an cảnh báo tin nhắn cần xóa lập tức, tuyệt đối không làm theo

| | Kinh tế số

Công an cảnh báo tin nhắn cần xóa lập tức, tuyệt đối không làm theo

Đánh vào tâm lý chủ quan với số tiền phạt rất nhỏ, những tin nhắn giả mạo vi phạm giao thông đang trở thành cái bẫy hoàn hảo để kẻ gian đánh cắp toàn bộ tiền trong tài khoản ngân hàng của nạn nhân.

Theo thông tin từ Công an tỉnh An Giang, thời gian gần đây, nhiều người dùng di động bất ngờ nhận được các tin nhắn SMS thông báo lỗi vi phạm giao thông cùng yêu cầu nộp phạt "nguội" với số tiền chỉ 50.000 đồng. Các tin nhắn này thường mang nội dung hối thúc như thông báo xe có vi phạm hoặc yêu cầu thanh toán sớm để tránh phí phát sinh, kèm theo đó là một đường link lạ.

Chính việc đưa ra mức phạt quá nhỏ đã đánh trúng vào tâm lý chủ quan của nhiều người. Thay vì cảnh giác kiểm tra kỹ lưỡng, không ít nạn nhân vì muốn giải quyết rắc rối nhanh gọn đã vội vàng làm theo hướng dẫn mà không biết rằng mình đang bước vào một cái bẫy công nghệ giăng sẵn.

Công an cảnh báo tin nhắn cần xóa lập tức, tuyệt đối không làm theo- Ảnh 1.

Tin nhắn giả mạo phạt nguội nhằm dẫn dụ người dân truy cập đường link độc hại

Khi người dùng nhấp vào đường link trong tin nhắn, họ sẽ được chuyển hướng đến một trang web lừa đảo có giao diện được thiết kế sao chép y hệt Cổng Dịch vụ công để tạo niềm tin. Tại đây, hệ thống giả mạo sẽ yêu cầu người dân nhập biển số xe và ngay lập tức trả về kết quả báo lỗi vi phạm đúng bằng mức phạt 50.000 đồng. Để hoàn tất việc "nộp phạt", trang web tiếp tục yêu cầu nạn nhân điền đầy đủ các thông tin tài chính cực kỳ nhạy cảm bao gồm số thẻ ngân hàng, tên chủ thẻ, ngày hết hạn, mã bảo mật CVV phía sau thẻ và cuối cùng là mã xác thực OTP. Chỉ cần nạn nhân thực hiện đến bước này, toàn bộ dữ liệu ngân hàng sẽ rơi vào tay kẻ xấu, tạo điều kiện cho chúng chiếm quyền kiểm soát và rút sạch tiền trong tài khoản chỉ trong chớp mắt.

Công an cảnh báo tin nhắn cần xóa lập tức, tuyệt đối không làm theo- Ảnh 2.

Công an cảnh báo tin nhắn cần xóa lập tức, tuyệt đối không làm theo- Ảnh 3.

Giao diện của trang web giả mạo

Trước sự gia tăng của các thủ đoạn lừa đảo không gian mạng nhằm chiếm đoạt tài sản, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không nhấn vào các đường link lạ được gửi qua tin nhắn, email hay mạng xã hội. Bạn không được phép cung cấp thông tin thẻ, mã CVV hay mật khẩu OTP cho bất kỳ cá nhân hay trang web nào không rõ nguồn gốc, đặc biệt cần cảnh giác cao độ với các trang có giao diện giống cơ quan nhà nước nhưng tên miền không kết thúc bằng ".gov.vn".

Để tra cứu vi phạm giao thông một cách chính xác và an toàn nhất, người dân chỉ nên sử dụng các nền tảng chính thống như trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát giao thông (csgt.vn) hoặc tra cứu trực tiếp qua ứng dụng VNeTraffic. Trong trường hợp đã lỡ nhập thông tin cá nhân vào các trang web có dấu hiệu nghi vấn, bạn cần lập tức liên hệ ngay với tổng đài ngân hàng để khóa thẻ, chủ động đổi mật khẩu tài khoản và nhanh chóng trình báo sự việc với cơ quan Công an gần nhất để có phương án xử lý, ngăn chặn rủi ro kịp thời. Dù số tiền thông báo nộp phạt là rất nhỏ, sự cẩn trọng và thói quen xác minh nguồn gốc thông tin là lớp áo giáp vững chắc nhất bảo vệ tài sản của bạn trên môi trường số.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh An Giang

Theo Khả Văn

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