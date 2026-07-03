Microsoft lên kế hoạch cắt giảm hàng nghìn nhân lực

Hình ảnh ngoài trụ sở chính của Microsoft tại Redmond, Washington (Ảnh: AP)

Làn sóng cắt giảm nhân lực của giới công nghệ vẫn đang tiếp tục nóng trong năm nay khi ông lớn Microsoft lên kế hoạch cắt giảm gần 2,5% lực lượng lao động toàn cầu trong đợt sa thải tiếp theo.

Nguồn tin của Business Insider cho biết, đợt cắt giảm mới sẽ ảnh hưởng đến hàng nghìn vị trí thuộc các bộ phận bán hàng, tư vấn và mảng trò chơi điện tử Xbox, nơi đang tái cấu trúc mạnh mẽ. Kế hoạch này dự kiến sẽ được công bố trong tuần tới.

Đây là những lĩnh vực Microsoft đang tiến hành tái cơ cấu nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động trong bối cảnh công ty tăng tốc đầu tư vào hạ tầng AI, bao gồm các trung tâm dữ liệu, hệ thống điện toán đám mây và phát triển các mô hình trí tuệ nhân tạo thế hệ mới.

Hiện Microsoft chưa đưa ra bình luận về thông tin này. Tuy nhiên, động thái này diễn ra trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp công nghệ lớn đang đồng thời cắt giảm nhân sự ở các bộ phận truyền thống, đồng thời tăng tuyển dụng và đầu tư cho các lĩnh vực liên quan đến AI.

Trong thời gian qua, Microsoft đã liên tục tái cơ cấu tổ chức nhằm kiểm soát chi phí, trong khi vẫn duy trì kế hoạch chi hàng chục tỷ USD cho hạ tầng AI và mở rộng dịch vụ điện toán đám mây Azure. Những khoản đầu tư này được xem là yếu tố then chốt giúp Microsoft duy trì vị thế dẫn đầu trong cuộc cạnh tranh AI với các đối thủ như Google, Amazon và Meta.

Theo giới phân tích, làn sóng cắt giảm nhân sự tại Microsoft phản ánh sự thay đổi sâu sắc trong chiến lược của các tập đoàn công nghệ. Khi AI ngày càng tự động hóa nhiều quy trình kinh doanh, các doanh nghiệp có xu hướng thu hẹp những bộ phận có tốc độ tăng trưởng chậm để ưu tiên nguồn lực cho các lĩnh vực có tiềm năng sinh lời cao hơn, đặc biệt là AI và hạ tầng số.

Trong bối cảnh cuộc đua AI toàn cầu ngày càng quyết liệt, việc Microsoft tiếp tục tái cơ cấu cho thấy các "ông lớn" công nghệ đang đặt ưu tiên hàng đầu vào năng lực tính toán, trung tâm dữ liệu và phát triển mô hình AI, ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc tiếp tục cắt giảm nhân sự ở một số mảng kinh doanh truyền thống.

Cũng trong năm nay, Meta đang có kế hoạch cắt giảm khoảng 10% nhân lực toàn cầu, trong khi Amazon cũng chuẩn bị sa thải tới khoảng 16.000 người lao động.