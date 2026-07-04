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Công an thông báo hình ảnh không nên gửi qua Zalo, Messenger

| | Kinh tế số

Người dân không tùy tiện gửi những hình ảnh này qua mạng xã hội cũng như cho người lạ.

Trong bối cảnh các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng ngày càng tinh vi, những hình ảnh chứa thông tin cá nhân đang trở thành mục tiêu mà các đối tượng xấu tìm mọi cách thu thập.

Một chia sẻ thiếu cảnh giác cũng có thể khiến người dân đối mặt với nguy cơ bị đánh cắp danh tính, chiếm quyền tài khoản hoặc mất tiền trong tài khoản ngân hàng.

Trước thực trạng này, Công an tỉnh Điện Biên khuyến cáo người dân tuyệt đối không gửi hình ảnh các giấy tờ cá nhân quan trọng qua Zalo, Messenger hoặc các nền tảng mạng xã hội cho người lạ dưới bất kỳ hình thức nào.

Công an thông báo hình ảnh không nên gửi qua Zalo, Messenger- Ảnh 1.

Người dân không tùy tiện gửi những hình ảnh này qua mạng xã hội cũng như cho người lạ.(Ảnh minh hoạ)

Theo cơ quan công an, các đối tượng lừa đảo luôn cập nhật các kịch bản để dẫn dụ người dân, có thể kể đến như lợi dụng việc triển khai điều chỉnh địa giới hành chính cấp tỉnh, cấp xã để tiếp cận người dân.

Thủ đoạn phổ biến là giả danh cán bộ địa chính hoặc cán bộ UBND các cấp, gọi điện hoặc nhắn tin thông báo người dân cần “rà soát, điều chỉnh, hoàn thiện hồ sơ đất đai theo quy định mới” nhằm cập nhật dữ liệu sau khi thay đổi địa giới hành chính.

Để tạo áp lực, các đối tượng liên tục thúc giục người dân thực hiện ngay, đồng thời đưa ra những thông tin sai sự thật như nếu không cập nhật sẽ bị xử phạt, hồ sơ đất đai không được điều chỉnh hoặc gặp khó khăn khi thực hiện các giao dịch chuyển nhượng, thế chấp, tặng cho trong thời gian tới.

Khi tạo được lòng tin, các đối tượng yêu cầu nạn nhân gửi ảnh chụp hoặc bản photo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), hợp đồng chuyển nhượng cùng nhiều giấy tờ liên quan thông qua các ứng dụng nhắn tin như Zalo hoặc Messenger.

Không dừng lại ở đó, chúng còn hướng dẫn người dân truy cập các đường link được giới thiệu là “cổng dịch vụ công” để kê khai thông tin. Thực chất đây là các website hoặc ứng dụng giả mạo nhằm thu thập dữ liệu cá nhân.

Trong nhiều trường hợp, nạn nhân tiếp tục bị yêu cầu cung cấp ảnh chụp căn cước công dân, ảnh hai mặt thẻ ngân hàng, thông tin tài khoản ngân hàng, mã OTP hoặc chuyển tiền với lý do nộp “phí cập nhật dữ liệu”, “phí xác minh thông tin”, “phí xử lý hồ sơ”. Khi người dân làm theo, các đối tượng sẽ chiếm đoạt thông tin và thực hiện hành vi lừa đảo.

Trước thủ đoạn trên, Công an tỉnh Điện Biên khuyến cáo người dân tuyệt đối không gửi hình ảnh hoặc bản photo sổ đỏ, căn cước công dân, ảnh hai mặt thẻ ngân hàng và các giấy tờ chứa thông tin cá nhân cho người lạ qua Zalo, Messenger hay các nền tảng mạng xã hội khác.

Theo cơ quan công an, đây đều là những dữ liệu nhạy cảm, có thể bị kẻ gian lợi dụng để giả mạo danh tính, chiếm quyền sử dụng tài khoản hoặc thực hiện các hành vi chiếm đoạt tài sản.

Bên cạnh đó, người dân không truy cập các đường link lạ, không cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc theo hướng dẫn từ các số điện thoại hoặc tài khoản không xác định.

Công an cũng nhấn mạnh, các thủ tục hành chính liên quan đến đất đai chỉ được thực hiện trực tiếp tại UBND xã, phường, Văn phòng đăng ký đất đai hoặc thông qua cổng dịch vụ công chính thức của Nhà nước.

Khi phát hiện các cuộc gọi, tin nhắn có dấu hiệu nghi vấn hoặc nghi ngờ bị lừa đảo, người dân cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, hỗ trợ và xử lý kịp thời.

Theo Huỳnh Duy

Đời sống và Pháp luật

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