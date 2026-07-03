Từ 30 chuyên gia, sau 10 năm trung tâm R&D của LG tại Việt Nam đã có đội ngũ hơn 1.250 kỹ sư, ghi dấu trong lĩnh vực phần mềm ô tô

Ông Wee Sung Yun, Tổng giám đốc LG Electronics R&D Việt Nam

Đây là cơ sở phát triển phần mềm chiến lược, đóng vai trò ngày càng quan trọng trong việc củng cố năng lực cạnh tranh của LG trong lĩnh vực phần mềm ô tô.

Cơ sở này hiện là một trong những trung tâm R&D nước ngoài lớn nhất của LG, tập trung phát triển phần mềm viễn thông, thông tin giải trí và các công nghệ lõi khác cho Công ty Giải pháp Ô tô (LG Vehicle Solutions), một trong bốn trụ cột kinh doanh của LG Electronics hiện nay.

Kể từ khi được thành lập vào năm 2016 với 30 chuyên gia, trung tâm R&D của LG tại Việt Nam đã liên tục mở rộng quy mô và chính thức trở thành một pháp nhân độc lập vào năm 2023. Hiện tại, trung tâm đang quy tụ đội ngũ hơn 1.250 kỹ sư phần mềm làm việc tại Hà Nội và Đà Nẵng.

Đơn vị đang tích cực đổi mới bằng cách ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo (AI) vào toàn bộ quá trình phát triển phần mềm ô tô. Những ý tưởng ứng dụng AI trong công việc hàng ngày do chính các lập trình viên đề xuất đang được đưa vào các dự án thực tế, giúp xây dựng một văn hóa đổi mới tự nguyện từ dưới lên (bottom-up) trong toàn tổ chức. Cách tiếp cận này phản ánh sự phát triển không ngừng của công ty trên hành trình củng cố năng lực phần mềm ô tô.

Thời gian qua, trung tâm R&D của LG tại Việt Nam đã tham gia vào nhiều dự án cho các nhà sản xuất ô tô hàng đầu toàn cầu. Bằng việc kết nối với các trung tâm nghiên cứu ở Hàn Quốc, Châu Âu và Bắc Mỹ, LG đã thiết lập thành công một mạng lưới phát triển phần mềm ô tô toàn cầu nhanh nhạy, có khả năng đáp ứng các yêu cầu đa dạng của khách hàng tại từng khu vực.

Tại Việt Nam, trung tâm R&D của LG còn chú trọng xây dựng một môi trường làm việc chất lượng cho đội ngũ nhân viên. Năm nay, đơn vị tiếp tục được ITviec vinh danh trong danh sách "Top Vietnam Best IT Company". Giải thưởng này ghi nhận môi trường làm việc xuất sắc dựa trên khảo sát trực tiếp từ người lao động qua các tiêu chí: văn hóa doanh nghiệp, lương thưởng, phúc lợi và đãi ngộ, sự quan tâm đến nhân viên và chương trình đào tạo. Đây cũng là lần thứ 5 trung tâm R&D của LG nhận được danh hiệu này.

Bên cạnh các hoạt động chuyên môn, LG đang đầu tư mạnh mẽ vào việc phát triển nhân tài trong lĩnh vực ô tô và phần mềm nhằm hỗ trợ cho quá trình mở rộng và phát triển các hoạt động R&D tại Việt Nam. Tiêu biểu trong số đó là LG Track, chương trình học bổng giúp công ty sớm phát hiện các nhà phát triển đầy triển vọng; và LG Dream Code, cuộc thi lập trình phần mềm thường niên đóng vai trò như một cầu nối mang tài năng đến với các cơ hội tuyển dụng trong tương lai.

Cuộc thi LG Dream Code năm nay được tổ chức vào ngày 24 tháng 5 tại các trung tâm R&D của LG ở Hà Nội và Đà Nẵng, thu hút khoảng 670 sinh viên đại học trên khắp Việt Nam tham dự. Các thí sinh lọt vào vòng chung kết sẽ được ưu tiên xem xét khi ứng tuyển vào các vị trí tại LG R&D Việt Nam.

Không chỉ vậy, trình độ chuyên môn của đội ngũ nhân sự tại đây cũng liên tục được trau dồi và khẳng định thông qua các chương trình kiểm định nội bộ của Tập đoàn. Tại LG Electronics Coding Expert, một chương trình kiểm định và chứng nhận nội bộ từ LG toàn cầu, đã có 18 trên tổng số 25 chuyên gia vượt qua kỳ thi đến từ trung tâm LG R&D Việt Nam. Tỷ lệ đạt chuẩn này lên tới khoảng 63%, mức cao nhất trong tất cả các chi nhánh và công ty liên kết của LG trên toàn cầu.

Ông Lee Sang Yong, Giám đốc Trung tâm thí nghiệm R&D VS tại Công ty Giải pháp Ô tô (LG Vehicle Solutions), chia sẻ: "Trong thập kỷ qua, công ty R&D của LG tại Việt Nam đã trở thành một trụ cột trong mạng lưới phát triển phần mềm ô tô toàn cầu của chúng tôi. Hướng tới tương lai, chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng vai trò của trung tâm này cũng như tận dụng mạng lưới R&D toàn cầu để củng cố vững chắc hơn nữa năng lực về phần mềm ô tô”.