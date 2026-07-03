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Loạt thay đổi mới về CCCD, VNeID... có hiệu lực từ 1/7, Công an khuyến nghị người dân cần làm những việc sau đây

| | Kinh tế số

Ngày 2/7, Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Thái Nguyên đã đăng tải thông tin về những điểm mới về căn cước, cư trú và ứng dụng VNeID có hiệu lực từ ngày 1/7. Đáng chú ý, lực lượng chức năng cũng có những khuyến nghị tới người dân khi những thay đổi trên có hiệu lực.

Loạt thay đổi mới về CCCD, VNeID... có hiệu lực từ 1/7, Công an khuyến nghị người dân cần làm những việc sau đây- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ (Nguồn: Internet)

Theo cơ quan Công an, từ ngày 1/7, Luật số 118/2025/QH15 ngày 10/12/2025 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự chính thức có hiệu lực thi hành.

Trong đó, Luật sửa đổi, bổ sung một số quy định của Luật Cư trú năm 2020 và Luật Căn cước năm 2023, góp phần hoàn thiện hành lang pháp lý về quản lý dân cư, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và phát triển Chính phủ số, xã hội số.

Loạt thay đổi mới về CCCD, VNeID... có hiệu lực từ 1/7, Công an khuyến nghị người dân cần làm những việc sau đây- Ảnh 2.

Thông tin những điểm mới về căn cước, cư trú và ứng dụng VNeID có hiệu lực từ ngày 01/7/2026 (Nguồn: Công an tỉnh Thái Nguyên)

Đối với lĩnh vực quản lý hành chính về trật tự xã hội, những quy định mới tiếp tục khẳng định vai trò của căn cước điện tử và ứng dụng định danh điện tử quốc gia VNeID trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công và các giao dịch điện tử theo quy định của pháp luật.

Việc mở rộng giá trị sử dụng của căn cước điện tử và VNeID là cơ sở để từng bước giảm giấy tờ, khai thác hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Luật cũng hoàn thiện quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ căn cước theo hướng tăng cường thực hiện trên môi trường điện tử; đồng thời quy định rõ hơn trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong việc khai thác, sử dụng dữ liệu dân cư và dữ liệu định danh điện tử, bảo đảm đúng mục đích, đúng thẩm quyền và an toàn thông tin.

Công an nhấn mạnh, đây là bước tiến quan trọng trong quá trình xây dựng nền hành chính hiện đại, công khai, minh bạch, lấy người dân làm trung tâm phục vụ.

Do đó, nhằm triển khai hiệu quả các quy định mới, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Thái Nguyên khuyến nghị người dân thường xuyên cập nhật ứng dụng VNeID lên phiên bản mới nhất; sử dụng tài khoản định danh điện tử theo đúng quy định.

Bên cạnh đó, người dân cần chủ động thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử khi đủ điều kiện; đồng thời theo dõi các thông báo chính thức của Bộ Công an và Công an tỉnh Thái Nguyên để kịp thời nắm bắt các quy định mới.

Hà Giang

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