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Sắp tới, đưa tin sai lệch về dự báo thời tiết có thể bị phạt tới 40 triệu đồng

| | Kinh tế số

Từ ngày 8/8 tới đây, việc đăng tải hoặc chia sẻ thông tin dự báo thời tiết, cảnh báo thiên tai sai sự thật, không đúng quy định có thể khiến cá nhân bị phạt tới 40 triệu đồng. Quy định mới được kỳ vọng sẽ góp phần ngăn chặn tình trạng tin giả về bão, mưa lũ, thiên tai lan truyền trên mạng xã hội.

Mới đây, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 219/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn. Nghị định sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 8/8/2026, thay thế các quy định trước đây về xử phạt trong lĩnh vực này.

Một trong những nội dung đáng chú ý của nghị định là quy định mức xử phạt nghiêm khắc đối với các hành vi truyền, phát thông tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn không đúng quy định.

Cụ thể, cá nhân có hành vi truyền, phát bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn không có nguồn gốc sẽ bị phạt từ 5-10 triệu đồng.

Hành vi truyền, phát không đầy đủ nội dung bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn bị phạt từ 10-20 triệu đồng.

Mức phạt từ 20-30 triệu đồng được áp dụng đối với hành vi truyền, phát bản tin chậm so với thời gian quy định.

Đặc biệt, cá nhân có hành vi không truyền, phát hoặc truyền, phát sai lệch nội dung bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn có thể bị xử phạt từ 30-40 triệu đồng.

Theo Nghị định 219/2026/NĐ-CP, mức phạt tối đa đối với cá nhân vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn là 50 triệu đồng. Đối với tổ chức, mức phạt tiền bằng hai lần mức phạt đối với cá nhân, tức tối đa lên tới 100 triệu đồng.

Việc ban hành quy định mới được đánh giá là cần thiết trong bối cảnh thời gian qua xuất hiện nhiều trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin dự báo thời tiết, bão, áp thấp nhiệt đới hoặc cảnh báo thiên tai chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội, gây hoang mang trong dư luận và ảnh hưởng đến công tác phòng, chống thiên tai.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân chỉ nên tiếp nhận và chia sẻ thông tin dự báo, cảnh báo thời tiết từ các nguồn chính thống như Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cơ quan quản lý nhà nước hoặc các cơ quan báo chí được cấp phép. Việc đăng tải, phát tán thông tin sai lệch không chỉ có thể gây ảnh hưởng đến cộng đồng mà còn khiến người vi phạm phải đối mặt với các chế tài xử phạt nghiêm khắc theo quy định mới.

Nghị định 219/2026/NĐ-CP được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc cung cấp, chia sẻ thông tin khí tượng thủy văn, đồng thời hạn chế tình trạng tin giả, tin sai sự thật liên quan đến thời tiết và thiên tai đang ngày càng phổ biến trên môi trường mạng.

Theo Linh Lê

Tiền phong

Từ Khóa:
thời tiết

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