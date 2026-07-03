Công an vừa phát thông báo nóng tới tất cả người dân

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Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình (Phòng Cảnh sát hình sự) đang thụ lý, điều tra vụ án "Xâm nhập trái phép vào phương tiện điện tử của người khác" xảy ra trên không gian mạng từ tháng 01/2026.

Theo tài liệu điều tra, các đối tượng lợi dụng trò chơi điện tử trực tuyến Free Fire (tựa game bắn súng sinh tồn) để tiếp cận, tìm kiếm nạn nhân. Các đối tượng sử dụng các tài khoản game có thứ hạng cao, chủ động kết bạn, làm quen với người chơi và đưa ra lời mời “cày thuê”, hứa hẹn trả công từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng/ngày.

Khi nạn nhân đồng ý, các đối tượng hướng dẫn chuyển sang trao đổi qua các nền tảng mạng xã hội khác như Tiktok hoặc Facebook, đồng thời yêu cầu nạn nhân phải sử dụng điện thoại iPhone đời cao. Chúng viện lý do cần liên kết tài khoản game để “cày thuê”, sau đó cung cấp một tài khoản iCloud và hướng dẫn nạn nhân đăng nhập vào thiết bị. Tài khoản Icloud các đối tượng sử dụng có đặc điểm như sau:

- xmeolinh....@hotmail.com

- x......@hotmail.com

- quynhnhu......@hotmail.com

- q........@hotmail.com

Khi nạn nhân hoàn tất việc đăng nhập, các đối tượng lập tức sử dụng thông tin tài khoản iCloud này để truy cập từ xa, kiểm soát trạng thái thiết bị, thu thập thông tin điện thoại và thực hiện thao tác thay đổi quyền quản lý tài khoản. Tiếp đó, chúng tiến hành khóa thiết bị, xóa dữ liệu từ xa khiến nạn nhân mất hoàn toàn quyền sử dụng điện thoại.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình đề nghị những nạn nhân đã bị các đối tượng dụ dỗ đăng nhập các tài khoản iCloud có đặc điểm như nêu trên và bị các đối tượng khoá, chiếm quyền kiểm soát thiết bị thì liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình (địa chỉ: số 117 Quốc lộ 10, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình, đồng chí Phạm Hưng – Điều tra viên, SĐT: 0946764435) để phối hợp giải quyết./.