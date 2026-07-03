DDR5 tăng giá 5 lần, người dùng quay về DDR4, buộc Intel hồi sinh CPU 6 năm tuổi cho Trung Quốc

Trong bối cảnh ngành công nghệ liên tục ra mắt chip mới và đẩy người dùng lên các nền tảng thế hệ tiếp theo, một xu hướng ngược chiều đang diễn ra âm thầm trên thị trường máy tính cá nhân. Giá bộ nhớ DDR5 hiện đang ở mức 4 đến 5 lần so với giá gốc khi dòng này mới ra mắt, và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt trong thời gian tới. Với ngưỡng giá đó, việc lắp ráp một hệ thống DDR5 trong tầm ngân sách bình dân gần như không còn khả thi, buộc nhiều người dùng quay về nền tảng DDR4 vốn đã quen thuộc và rẻ hơn đáng kể.

Phản ứng từ phía thị trường đến khá nhanh. Nhiều nhà sản xuất bo mạch chủ đã bắt đầu tăng sản xuất các sản phẩm tương thích DDR4 để đáp ứng nhu cầu đang hồi sinh này. Theo thông tin từ Channel Gate, Intel đang chuẩn bị bước đi phối hợp với xu hướng đó bằng cách khởi động lại việc cung ứng một số dòng chip thế hệ cũ, cụ thể dành cho thị trường Trung Quốc đại lục.

Danh sách chip được Intel xem xét đưa trở lại bao gồm thế hệ 13 và 14 thuộc dòng Raptor Lake, cùng với thế hệ 12 Alder Lake và thậm chí thế hệ 10 Comet Lake. Hai dòng sau là điểm đáng chú ý vì đây là thông tin hoàn toàn mới, không nằm trong các kế hoạch tăng sản xuất trước đó của Intel. Lý do lựa chọn thế hệ 10 và 12 khá rõ ràng: cả hai đều tương thích DDR4, tạo điều kiện để Intel và các nhà sản xuất bo mạch chủ phối hợp mở rộng nguồn cung theo cùng một hướng thay vì phân tán nguồn lực sang nhiều nền tảng khác nhau.

Với chip thế hệ 10, người dùng đang nhìn vào một sản phẩm ra mắt từ năm 2020, tức khoảng 6 năm tuổi. Việc Intel xem xét đưa dòng chip này trở lại thị trường phản ánh rõ mức độ nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng giá bộ nhớ DDR5, khi ngay cả giải pháp lùi về công nghệ cũ cũng trở thành lựa chọn hợp lý về mặt kinh tế.

Trong dài hạn, Intel vẫn đang tiến về phía trước với các dòng chip thế hệ mới. Raptor Lake NEXT và Nova Lake đều đang trong giai đoạn chuẩn bị và dự kiến sẽ cùng tồn tại trên thị trường toàn cầu. Tuy nhiên, khi giá DDR5 được dự báo tiếp tục tăng trong suốt năm nay và sang năm tới, thị trường chip cũ dùng DDR4 nhiều khả năng sẽ vẫn duy trì sức hút trong thời gian dài hơn nhiều người kỳ vọng.