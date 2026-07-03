Phá kỷ lục: Hơn 34 tỷ USD đổ về Việt Nam, Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản có đóng góp lớn

Kỷ lục này là tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI).

Sáng 3/7, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) vừa công bố công bố báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý II và 6 tháng đầu năm 2026. Theo đó, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam trong nửa đầu năm nay bao gồm: Vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 34,65 tỷ USD, tương ứng tăng 61% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong số đó, vốn đăng ký cấp mới có 2.013 dự án được cấp phép với số vốn đăng ký đạt 17,39 tỷ USD, tức là tăng 1,3% so với cùng kỳ năm trước về số dự án và tăng 87,2% về số vốn đăng ký.

Trong nửa đầu năm nay, vốn FDI thực hiện tại Việt Nam ước đạt 13,03 tỷ USD, tương ứng tăng 11,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo Cục Thống kê, đây cũng là số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện cao nhất của 6 tháng đầu năm trong 5 năm qua .



Singapore hiện là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất ở Việt Nam

Trong 6 tháng đầu năm nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 34,65 tỷ USD, tăng 61% so với cùng kỳ năm 2025. Ảnh: LITEON VN

Về đối tác đầu tư, báo cáo của Cục Thống kê chỉ ra rằng, trong số 63 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư được cấp phép mới tại Việt Nam trong nửa đầu năm nay, Singapore là nhà đầu tư lớn nhất với 7,31 tỷ USD, chiếm 42,1% tổng vốn đăng ký cấp mới.

Vị trí thứ hai là Hàn Quốc 5,45 tỷ USD, chiếm 31,4%. Kế tiếp là Nhật Bản với 1,2 tỷ USD, chiếm 6,9%; Trung Quốc với 977 triệu USD, chiếm 5,6%.

Về lĩnh vực đầu tư, trong 6 tháng đầu năm nay, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo được cấp phép mới đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất với số vốn đăng ký đạt 10,76 tỷ USD (chiếm 61,9% tổng vốn đăng ký cấp mới). Sản xuất, phân phối điện, khí, nước, điều hòa đạt 3,08 tỷ USD, chiếm 17,7%; và các ngành còn lại đạt 3,55 tỷ USD, chiếm 20,4%.

Bên cạnh đó, trong nửa đầu năm nay, có 541 lượt dự án FDI điều chỉnh vốn đầu tư, với số vốn đầu tư tăng thêm khoảng 11 tỷ USD. Hơn nữa, số vốn đăng ký góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư FDI trong 6 tháng vừa qua đạt hơn 6,2 tỷ USD, tăng 89,5% so với cùng kỳ năm trước.

Ngoài ra, vốn FDI thực hiện (đã giải ngân) trong nửa đầu năm nay đạt khoảng 13 tỷ USD, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm trước.

Bà Nguyễn Thị Hương, Cục trưởng Cục Thống kê, nhận định, việc số vốn FDI đăng ký vào Việt Nam đạt kỷ lục trong 6 tháng đầu năm nay cho thấy các nhà đầu tư FDI tiếp tục tin tưởng Việt Nam là điểm đến đầu tư hấp dẫn trong bối cảnh địa chính trị thế giới có nhiều biến động.