Hà Nội Metro báo cáo gì sau sự cố tại ga Văn Khê?

Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hà Nội Metro) vừa có báo cáo gửi Sở Xây dựng Hà Nội cập nhật tình hình thực hiện khảo sát, kiểm định chất lượng và phương án sửa chữa, khắc phục các hạng mục có dấu hiệu nguy hiểm, không bảo đảm an toàn trên tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông.

Báo cáo này được thực hiện sau các chỉ đạo của Sở Xây dựng liên quan đến sự cố mảng vữa bong tróc từ ga Văn Khê rơi xuống đường, làm hư hỏng xe buýt BRT vào ngày 9/6.

Sự cố mảng vữa bong tróc từ ga Văn Khê rơi xuống đường, làm hư hỏng xe buýt BRT.

Theo Hà Nội Metro, sau cuộc họp ngày 12/6 với Sở Xây dựng, doanh nghiệp đã làm việc với Viện Khoa học Công nghệ và Kinh tế xây dựng Hà Nội (đơn vị tư vấn được chỉ định). Đến ngày 18/6, hợp đồng chính thức được ký kết và Hà Nội Metro đã tạm ứng đầy đủ kinh phí cho đơn vị tư vấn từ nguồn tài chính của doanh nghiệp để bảo đảm quá trình triển khai không bị gián đoạn.

Về tiến độ, trong các ngày 13-14/6, đơn vị tư vấn đã khảo sát sơ bộ toàn bộ 12 ga trên tuyến và có báo cáo đánh giá an toàn ban đầu vào ngày 18/6. Tiếp đó, từ ngày 27 đến 30/6, đơn vị tư vấn khảo sát chuyên sâu tại 12 nhà ga, đồng thời xử lý ngay các vị trí xung yếu có dấu hiệu bong tróc tại ga Yên Nghĩa và ga Văn Khê.

Do tiến độ chậm hơn yêu cầu, ngày 29/6, Sở Xây dựng Hà Nội đã họp kiểm điểm và ban hành Văn bản số 14186/SXD-ĐSĐT, yêu cầu đơn vị tư vấn phải hoàn thành báo cáo kiểm định, đề xuất phương án xử lý gửi về Sở trước 16h ngày 1/7.

Ngay sau đó, Hà Nội Metro đã làm việc trực tiếp với lãnh đạo Viện Khoa học Công nghệ và Kinh tế xây dựng Hà Nội, đồng thời ban hành Công văn yêu cầu đơn vị tư vấn gửi báo cáo về Công ty trước 14h ngày 1/7 để kịp tổng hợp.

Tuy nhiên, đến 15h ngày 1/7, Hà Nội Metro vẫn chưa nhận được báo cáo kết quả khảo sát, kiểm định chất lượng cũng như phương án xử lý từ đơn vị tư vấn. Doanh nghiệp đã liên hệ, trao đổi với đơn vị tư vấn nhưng chưa nhận được phản hồi cụ thể.

Hà Nội Metro cho biết, trong quá trình thực hiện, công ty đã phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ tối đa và tích cực trực tiếp đôn đốc. Tuy nhiên, do đây là công việc chuyên môn của tư vấn nên công ty không thể làm gì hơn ngoài việc hỗ trợ, đôn đốc. Vì chưa có kết quả kiểm định, Hà Nội Metro đã báo cáo nguyên nhân chậm tiến độ và đề nghị Sở Xây dựng chỉ đạo, đôn đốc đơn vị tư vấn sớm hoàn thành công tác này.