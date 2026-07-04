Chấm điểm giải ngân, tăng trách nhiệm người đứng đầu

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương thông tin về phương án chấm điểm thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Mới đây, Chính phủ mới ban hành Quyết định số 1129/QĐ-TTg ngày 24/06/2026 phê duyệt phương án chấm điểm các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương về thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công.

Tại cuộc Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 6 do Văn phòng Chính phủ tổ chức ngày 4/7 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương đã khẳng định: Quyết định số 1129 vừa được ban hành nhằm triển khai quan điểm, chủ trương của Trung ương, Bộ Chính trị về nghiên cứu các giải pháp lượng hóa thước đo đánh giá hiệu quả công việc trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện của các cấp, các ngành.

Theo đó, trong lĩnh vực đầu tư công, thời gian qua Bộ Tài chính đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương tham mưu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1129 ngày 24/6 về các nguyên tắc, phương pháp và cách tiếp cận cơ bản để chấm điểm kết quả giải ngân vốn đầu tư công.

Theo Thứ trưởng Trần Quốc Phương, đây là một trong những nội dung được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đặc biệt là Thủ tướng Chính phủ rất quan tâm, coi là lĩnh vực trọng tâm nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong thời gian tới.

Quyết định 1129 đã đưa ra các nguyên tắc cơ bản và phương pháp tính điểm đối với các bộ, ngành và địa phương trong công tác đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công.

Cụ thể, việc chấm điểm được thực hiện trên cơ sở số vốn đã được đăng ký kế hoạch hoặc đăng ký giải ngân. Đồng thời, quyết định cũng quy định các trường hợp loại trừ đối với những nguồn vốn không thuộc trách nhiệm giải ngân của từng đơn vị.

Bên cạnh đó, hệ thống chấm điểm được xây dựng theo từng mốc thời gian, gồm chấm điểm theo tháng, theo quý và theo năm.

Theo Thứ trưởng Trần Quốc Phương, kết quả chấm điểm theo tháng và theo quý mang ý nghĩa nhắc nhở, đôn đốc, đồng thời cảnh báo đối với các đơn vị có điểm số thấp, tức kết quả giải ngân chưa đáp ứng yêu cầu.

Trong khi đó, kết quả chấm điểm cả năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng theo yêu cầu của Trung ương và Bộ Chính trị. Đây sẽ là căn cứ để đánh giá, phân loại chất lượng công việc của lãnh đạo, cá nhân và tập thể tại các bộ, ngành, địa phương trong lĩnh vực giải ngân vốn đầu tư công, đồng thời đây là cơ sở phục vụ công tác thi đua, khen thưởng và xem xét điểm kỷ luật, đúng theo tinh thần chỉ đạo về nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong điều hành đầu tư công.

Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính, Quyết định 1129 không chỉ cụ thể hóa chỉ đạo của Trung ương và Bộ Chính trị mà còn là giải pháp nhằm thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư công mạnh mẽ hơn, tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương cho biết, thời gian qua Bộ Tài chính đã tổng hợp, báo cáo Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về những điểm nghẽn trong giải ngân vốn đầu tư công.

Hiện nay, nhiều vướng mắc vẫn tồn tại, bao gồm các khó khăn truyền thống như giải phóng mặt bằng, một số quy định còn bất cập, biến động giá nguyên vật liệu cũng như các trình tự, thủ tục thực hiện dự án.

Tuy nhiên, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ xác định một trong những điểm nghẽn quan trọng nhất của đầu tư công là công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Đây được xem là nội dung cần tạo đột phá trong thời gian tới.

Vì vậy, Bộ Tài chính kỳ vọng phương pháp chấm điểm mới sẽ tạo chuyển biến rõ nét trong việc thúc đẩy tốc độ giải ngân vốn đầu tư công.

Về kế hoạch triển khai, Thứ trưởng Trần Quốc Phương cho biết Bộ Tài chính đang xây dựng hướng dẫn chi tiết. Trong tháng 7, Bộ sẽ ban hành hướng dẫn phương pháp tính điểm để các bộ, ngành và địa phương cập nhật số liệu, thực hiện tính điểm theo quy định.

Song song đó, phương pháp chấm điểm sẽ được vận hành trên hệ thống điện tử và cơ sở dữ liệu, do đó cần có thời gian chạy thử trước khi chính thức áp dụng. Bộ Tài chính kỳ vọng ngay trong tháng 7 sẽ có kết quả đầu tiên từ quá trình vận hành thử nghiệm hệ thống tính điểm.

Theo Thứ trưởng Trần Quốc Phương, đây là lần đầu tiên Việt Nam triển khai cơ chế chấm điểm kết quả giải ngân vốn đầu tư công. Trong quá trình thực hiện, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục nghiên cứu, rà soát và hoàn thiện phương pháp tính điểm nhằm bảo đảm tính chính xác, khách quan và minh bạch.

Bộ Tài chính cũng có kế hoạch công bố kết quả chấm điểm sau khi báo cáo Thủ tướng Chính phủ để các cơ quan báo chí đồng hành trong việc theo dõi, giám sát và góp phần đôn đốc những địa phương còn tồn tại điểm nghẽn, khó khăn, hạn chế trong giải ngân vốn đầu tư công.