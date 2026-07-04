Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 6: KTXH duy trì đà tăng trưởng tích cực trên hầu hết các lĩnh vực

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong, Người phát ngôn của Chính phủ, chủ trì họp báo - Ảnh: VGP/QP

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong, Người phát ngôn của Chính phủ, cho biết, sáng cùng ngày, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương và phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2026. Hội nghị vinh dự được đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước tới dự và chỉ đạo.

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tháng 6 tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Ở trong nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trên các lĩnh vực, nhất là về hoàn thiện thể chế, pháp luật, cải cách thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh; đổi mới phương thức làm việc, tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn tồn đọng kéo dài, cụ thể hoá trách nhiệm của các bộ, ngành địa phương; các cấp, ngành, địa phương đã tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Kết luận số 18-KL/TW, các nghị quyết, chủ trương, kết luận của Đảng, Quốc hội, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, quyết tâm cao nhất hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2026, trong đó trọng tâm là mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Trong bối cảnh như vậy, Hội nghị lần này có ý nghĩa rất quan trọng nhằm đánh giá tình hình kinh tế-xã hội tháng 6 và quý II/2026, tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 8/1/2026 của Chính phủ, tình hình phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, tình hình triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia, tình hình thực hiện ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2026; công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2026; nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo trong thời gian tới; công tác chuẩn bị năm học mới 2026- 2027...

Thảo luận tại Hội nghị, các đồng chí lãnh đạo, đại biểu và các thành viên Chính phủ thống nhất nhận định: Tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2026, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đã quyết liệt, nỗ lực triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đề ra. Qua đó tiếp tục duy trì được đà tăng trưởng tích cực trên hầu hết các lĩnh vực; tập trung khơi thông điểm nghẽn, thúc đẩy các động lực tăng trưởng truyền thống đồng thời với việc đẩy nhanh phát triển các động lực mới, tạo nền tảng cho đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển đất nước.

Nhiều ý kiến cho rằng, trong 6 tháng qua, cùng với sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã bám sát các nghị quyết, kết luận của Đảng và Quốc hội, chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trên các lĩnh vực. Chính phủ khóa XVI mới nhận nhiệm vụ gần 3 tháng nhưng đã có nhiều nét mới trong tư duy lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, có một số cách làm sáng tạo, khoa học, quyết liệt, kịp thời, đem lại kết quả thiết thực.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong thông tin về tình hình KTXH tháng 6 và 6 tháng năm 2026 - Ảnh: VGP/QP

Nổi bật là, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát trong bối cảnh lạm phát toàn cầu tăng, áp lực lớn. Tăng trưởng kinh tế tiếp tục duy trì đà tăng tích cực. Công nghiệp chế biến, chế tạo, xây dựng, dịch vụ, du lịch và xuất khẩu đều có chuyển biến tốt. GDP tăng trưởng 6 tháng đạt 8,18%. Có 09 địa phương (chiếm xấp xỉ 18,6% GDP cả nước) tǎng trưởng 2 con số là Hà Tĩnh, Ninh Bình, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hưng Yên, Phú Thọ, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Tây Ninh.

Thu NSNN 6 tháng đạt khoảng 62% dự toán, tăng 17,2% so với cùng kỳ, trong khi đã miễn giảm thuế 89 nghìn tỷ đồng. Kim ngạch xuất nhập khẩu tăng 27,1%, đạt hơn 550 tỷ USD. FDI tiếp tục là điểm sáng; doanh nghiệp thành lập mới và quay lại hoạt động tăng cao hơn số rút khỏi thị trường, phản ánh niềm tin doanh nghiệp và nhà đầu tư đối với triển vọng phát triển của đất nước.

Phát triển hạ tầng có nhiều đột phá, trong đó khởi công nhiều dự án hạ tầng chiến lược, chính sách nhà ở có nhiều định hướng mới, phù hợp như phát triển nhà cho thuê, nhà bán, nhà chính sách... Các dự án, vụ việc tồn đọng, kéo dài được quyết liệt xử lý.

Công tác hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính và tháo gỡ điểm nghẽn được thúc đẩy quyết liệt hơn. Việc cắt giảm thời gian, chi phí tuân thủ, xử lý dự án vướng mắc, hoàn thiện cơ chế phân cấp, phân quyền và hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp ngày càng thông suốt, hiệu quả hơn.

Khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tiếp tục có bước tiến mới, nhất là trong phát triển hạ tầng dữ liệu, hạ tầng số, công nghệ chiến lược và các ngành kinh tế số. Số lượng và chất lượng dịch vụ công trực tuyến được tăng lên.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm, nhất là chăm lo người có công, hộ nghèo, đối tượng yếu thế, giáo dục, y tế và đời sống nhân dân. Đầu tư xây dựng 229 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới, đào tạo nhân lực mới, chăm sóc sức khỏe, bảo vệ môi trường, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ được triển khai tích cực (với Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ).

Quốc phòng, an ninh được giữ vững; đối ngoại và hội nhập quốc tế tiếp tục mở rộng, góp phần nâng cao vị thế đất nước và tạo thêm không gian phát triển.

Tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm biểu dương Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, vừa ứng phó với biến động bên ngoài, vừa triển khai nhiều nhiệm vụ mới, khó và chưa có tiền lệ. Đây là nền tảng quan trọng để phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu năm 2026 và chuẩn bị tốt hơn cho giai đoạn tiếp theo.

Bên cạnh khẳng định những kết quả đạt được, các thành viên Chính phủ cũng nêu lên những tồn tại, hạn chế, khó khăn, thách thức, vướng mắc cần tập trung ứng phó, xử lý, giải quyết, nổi lên là: Tăng trưởng kinh tế xấp xỉ 8,2%, chưa đạt mục tiêu đề ra là 9,7%. Có 25/34 địa phương tăng trưởng thấp hơn mục tiêu 6 tháng; tăng trưởng cũng chưa lan tỏa đồng đều. Cơ cấu thương mại còn nhiều rủi ro. Xuất khẩu tăng cao nhưng nhập khẩu tăng nhanh hơn. Sức cầu trong nước chưa thật sự khởi sắc. Môi trường đầu tư, kinh doanh đã được cải thiện nhưng chưa đáp ứng yêu cầu phát triển, thời gian và chi phí cho thủ tục còn cao. Việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp ở một số nơi còn lúng túng. Đời sống một bộ phận người dân còn khó khăn…

Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 6/2026 - Ảnh: VGP/QP

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, nhấn mạnh 6 tháng cuối năm, tình hình thế giới, khu vực dự báo tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường, ảnh hưởng lớn đến nước ta; mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra là hết sức nặng nề, đòi hỏi Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương phải quyết liệt và cố gắng hơn nữa để đảm bảo thực hiện các mục tiêu, nhất là mục tiêu tăng trưởng hai con số; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã nêu lên một loạt các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trong đó đặc biệt nhấn mạnh cần tập trung thúc đẩy phát triển kinh tế, giữ vững ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng ít nhất 10%.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Chính phủ phải tổ chức một chương trình hành động đặc biệt cho 6 tháng cuối năm với tinh thần rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ kết quả và rõ cơ chế kiểm tra.

Trên tinh thần này, trước yêu cầu mới, cần đặc biệt quan tâm phát triển giáo dục-đào tạo, đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục-đào tạo, chú trọng phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao để đáp ứng cho các nhu cầu phát triển.

Nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng lực thực thi nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ công chức trong hệ thống chính trị. Năng lực thực thi nhiệm vụ đang là điểm "nghẽn", phải tập trung tháo gỡ; năng lực thực thi cũng chính là năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền của đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị.

Tháo gỡ ngay các điểm nghẽn để thúc đẩy tăng trưởng ít nhất 10%, đồng thời giữ vững ổn định vĩ mô.

Phát huy vai trò dẫn dắt của đầu tư công, khơi thông đầu tư tư nhân và nâng cao năng lực doanh nghiệp trong nước.

Bảo vệ thị trường xuất khẩu, giảm lệ thuộc và nâng cao năng lực công nghiệp trong nước.

Bảo đảm đồng bộ an ninh năng lượng, lương thực, nguồn nước, dữ liệu và chủ quyền số.

Tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh và bảo đảm chính quyền địa phương 2 cấp vận hành thông suốt.

Phát triển văn hóa, xã hội và con người, bảo đảm mọi người dân được hưởng thành quả phát triển.

Tiếp tục củng cố tiềm lực quốc phòng, an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, chủ động phòng ngừa, xử lý từ sớm, từ xa các nguy cơ, không để bị động, bất ngờ, bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Tiếp tục xây dựng Đảng bộ, các cấp ủy và hệ thống cơ quan hành chính nhà nước thật sự trong sạch, vững mạnh; kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Nhanh chóng khắc phục các bất cập trong vận hành chính quyền địa phương hai cấp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu xây dựng kế hoạch năm 2027 ngay từ quý III/2026, đặt trong tầm nhìn cả giai đoạn 2026-2030. Kế hoạch không chỉ giao chỉ tiêu mà phải dựa trên đánh giá đúng các điểm nghẽn, có kịch bản điều hành cụ thể. Xác định sớm ưu tiên chính sách, nhiệm vụ và nguồn lực. Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm về chất lượng xây dựng kế hoạch.

Đồng thời đề nghị Chính phủ khẩn trương cụ thể hóa các nhiệm vụ trên thành chương trình hành động có tiến độ theo tháng, theo quý, xác định rõ cơ quan chủ trì, người chịu trách nhiệm và công khai kết quả thực hiện. Người đứng đầu phải trực tiếp chỉ đạo những việc lớn, việc khó, việc liên ngành và các điểm nghẽn kéo dài. Chấm dứt tình trạng nêu khó khăn nhưng không có phương án xử lý, việc thuộc thẩm quyền cấp nào thì cấp đó phải giải quyết, vượt thẩm quyền phải báo cáo kịp thời, kèm đề xuất cụ thể.

Tăng trưởng là trách nhiệm chung nhưng phải gắn với trách nhiệm cá nhân của từng bộ trưởng, trưởng ngành, bí thư, chủ tịch địa phương. Đồng thời, phải khuyến khích cán bộ dám làm vì lợi ích chung, đi đôi với siết chặt kỷ luật, phòng chống tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm và tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm./.