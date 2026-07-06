Không phải bất động sản, đây là "mỏ vàng" giúp một thành phố Việt Nam thu hơn 172.000 tỷ đồng sau 4 tháng

"Mỏ vàng" mang về hơn 172.000 tỷ đồng chỉ sau 4 tháng

Chỉ trong những tháng đầu năm 2026, "mỏ vàng" này đã mang về nguồn thu lên tới hàng trăm nghìn tỷ đồng, trở thành động lực tăng trưởng đáng chú ý của một địa phương.

Theo thông tin do Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh công bố ngày 9/5/2026, trong 4 tháng đầu năm 2026, ngành du lịch của thành phố tiếp tục duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ, cả về lượng khách lẫn doanh thu.

Chỉ trong những tháng đầu năm 2026, mỏ vàng này đã mang về nguồn thu lên tới hàng trăm nghìn tỷ đồng. (Ảnh: Vin Wonders)

Cụ thể, Thành phố Hồ Chí Minh ước đón khoảng 4,78 triệu lượt khách quốc tế, hoàn thành 43,5% kế hoạch năm, trong khi lượng khách du lịch nội địa đạt khoảng 19,2 triệu lượt. Tổng cộng, thành phố phục vụ gần 24 triệu lượt khách chỉ trong 4 tháng đầu năm.

Đáng chú ý, tổng doanh thu du lịch ước đạt khoảng 172.000 tỷ đồng, tương đương 52,1% kế hoạch năm 2026. Kết quả này tiếp tục khẳng định vai trò của du lịch là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của kinh tế thành phố.

Theo Báo Tuổi Trẻ, với kết quả trên, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục là địa phương dẫn đầu cả nước về doanh thu du lịch trong những tháng đầu năm 2026. Bình quân mỗi ngày, ngành du lịch mang về khoảng 1.430 tỷ đồng, cho thấy sức chi tiêu lớn của du khách cũng như hiệu quả của các hoạt động kích cầu, phát triển sản phẩm và dịch vụ.

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục là địa phương dẫn đầu cả nước về doanh thu du lịch trong những tháng đầu năm 2026. (Ảnh: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam)

Trong kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương cùng dịp 30/4 - 1/5 kéo dài từ 25/4 đến 3/5/2026, Thành phố Hồ Chí Minh ước đón khoảng 190.000 lượt khách quốc tế và 1,5 triệu lượt khách nội địa, mang về khoảng 8.700 tỷ đồng doanh thu du lịch.

Đáng chú ý, theo thông tin từ VTV, phân khúc du lịch MICE và kinh tế đêm đang trở thành những động lực tăng trưởng mới của ngành du lịch Thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố đã đón đoàn gần 890 khách MICE đến từ Indonesia lưu trú từ ngày 1-9/5/2026, đồng thời tiếp tục mở rộng các sản phẩm du lịch đường thủy, tour đêm, phố ẩm thực và các hoạt động giải trí nhằm kéo dài thời gian lưu trú cũng như gia tăng mức chi tiêu của du khách.

"Mỏ vàng" của nhiều địa phương đang tăng tốc

Không chỉ Thành phố Hồ Chí Minh, bức tranh du lịch Việt Nam trong những tháng đầu năm 2026 cũng ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực.

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, lượng khách quốc tế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, trong khi nhu cầu du lịch nội địa vẫn ở mức cao nhờ hàng loạt chương trình kích cầu, sự kiện văn hóa và việc mở rộng mạng lưới kết nối hàng không giữa các địa phương.

Thủ đô Hà Nội đón khoảng 12,14 triệu lượt khách trong 4 tháng đầu năm 2026, tăng 20,9% so với cùng kỳ năm trước. (Ảnh: UBND thành phố Hà Nội)

Tại Hà Nội, theo Sở Du lịch Hà Nội, Thủ đô đón khoảng 12,14 triệu lượt khách trong 4 tháng đầu năm 2026, tăng 20,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 3,29 triệu lượt, tăng gần 27%, còn khách nội địa đạt 8,85 triệu lượt. Tổng thu từ du lịch đạt khoảng 50.860 tỷ đồng, tăng 22,8%.

Đà Nẵng cũng ghi nhận kết quả khả quan khi phục vụ gần 6 triệu lượt khách, tăng hơn 19% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo ngành du lịch địa phương, doanh thu từ dịch vụ lưu trú và ăn uống đạt hơn 20.000 tỷ đồng, nhờ chuỗi lễ hội văn hóa, sự kiện biển, các chương trình nghệ thuật và nhiều sản phẩm du lịch mới được đưa vào khai thác.

Trong khi đó, Quảng Ninh tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những trung tâm du lịch lớn của cả nước khi đón gần 8,2 triệu lượt khách, trong đó có hơn 1,8 triệu lượt khách quốc tế. Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh, tổng doanh thu du lịch của địa phương đạt trên 21.600 tỷ đồng, tăng khoảng 18% so với cùng kỳ năm trước. Địa phương này cũng tổ chức khoảng 50 sự kiện văn hóa, thể thao và thương mại trong năm nhằm tiếp tục thu hút du khách.

Quảng Ninh tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những trung tâm du lịch lớn của cả nước khi đón gần 8,2 triệu lượt khách, trong đó có hơn 1,8 triệu lượt khách quốc tế. (Ảnh: Báo Quảng Ninh)

Theo đánh giá của nhiều chuyên gia trong ngành, sự phục hồi mạnh mẽ của du lịch không chỉ đến từ lượng khách tăng, mà còn nhờ xu hướng du khách chi tiêu nhiều hơn cho các dịch vụ lưu trú, ẩm thực, mua sắm và trải nghiệm. Bên cạnh đó, các sản phẩm mới như du lịch MICE, kinh tế đêm, du lịch cộng đồng và du lịch xanh đang mở ra dư địa tăng trưởng lớn cho nhiều địa phương.

Trong thời gian tới, Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến tiếp tục phát triển các sản phẩm du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng và kinh tế đêm, đồng thời tổ chức nhiều sự kiện quy mô lớn như Giải Marathon Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh Techcombank mùa thứ 8 và Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh (ITE HCMC) 2026. Theo kế hoạch của ngành du lịch thành phố, mục tiêu năm 2026 là đón khoảng 11 triệu lượt khách quốc tế, 50 triệu lượt khách nội địa và đạt tổng doanh thu khoảng 330.000 tỷ đồng, tiếp tục khẳng định vị thế là đầu tàu du lịch của cả nước.

Nguyệt Phạm (Theo Sở Du lịch TP. HCM, Cục Du lịch Quốc gia, Tuổi trẻ)