Nghịch lý: Giá xăng giảm liên tiếp, giá thực phẩm vẫn 'giậm chân tại chỗ'

Giá xăng giảm, vì sao bát phở và suất cơm vẫn chưa hạ giá?

Sau nhiều đợt điều chỉnh liên tiếp, giá xăng dầu đã giảm từ 11.005-23.612 đồng/lít so với mức đỉnh cuối tháng 3 và đầu tháng 4/2026. Tuy nhiên, diễn biến giá các mặt hàng thiết yếu không hoàn toàn đồng pha với đà giảm của xăng dầu.

Giá xăng dầu đã giảm mạnh 37-51% so với mức đỉnh, nhưng nhiều mặt hàng như mì ăn liền, phở, thực phẩm... vẫn chưa điều chỉnh giảm, dù trước đó đồng loạt tăng theo đà leo thang của nhiên liệu.

Ông Trần Khánh Minh Sơn - chuyên gia F&B - cho rằng trong hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống, giá xăng dầu chỉ chiếm một phần trong cơ cấu chi phí của quán ăn. Khi giá nhiên liệu giảm, các hộ kinh doanh không nhất thiết phải điều chỉnh giá ngay mà sẽ cân nhắc trên cơ sở hiệu quả kinh doanh, sức mua của thị trường và chiến lược cạnh tranh.

Theo ông Sơn, trong bối cảnh lượng khách có xu hướng phân tán và nhu cầu tiêu dùng thay đổi, nhiều quán ăn đang chuyển từ cạnh tranh bằng giá sang cạnh tranh bằng chất lượng dịch vụ và trải nghiệm của khách hàng.

Không loại trừ tình trạng "té nước theo mưa", chuyên gia kinh tế Lê Quốc Phương chỉ ra rằng giá các mặt hàng thiết yếu thường tăng nhanh nhưng giảm chậm vì chịu tác động của quan hệ cung - cầu và các chi phí đầu vào khác. Khi nhu cầu vẫn ở mức cao, doanh nghiệp có xu hướng duy trì mặt bằng giá thay vì điều chỉnh ngay.

Tuy nhiên, ông Phương lưu ý nếu giá xăng dầu duy trì ở mức thấp trong khoảng một tháng mà giá hàng hóa vẫn không giảm thì cần xem xét nguyên nhân. Các cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm tra, giám sát để ngăn chặn tình trạng lợi dụng biến động thị trường nhằm tăng giá bất hợp lý.

Giảm nhiều loại thuế xăng dầu về 0 đến hết ngày 30/9

Giá xăng dầu chính thức nhận tin vui mới khi Chính phủ quyết định tiếp tục giảm nhiều loại thuế xăng dầu về 0 đến hết ngày 30/9/2026.

Bộ Tài chính tính toán, ngân sách nhà nước dự kiến giảm thu khoảng 15.400 tỷ đồng trong thời gian từ ngày 1/7 đến hết ngày 30/9 so với mức thuế áp dụng trước thời điểm xung đột (không giảm về 0 tất cả các khoản thuế liên quan xăng dầu).

Giá xăng tăng, dầu giảm trong tuần

Giá bán các loại xăng dầu trong nước vào tuần này trải qua 2 lần điều chỉnh.

Giá xăng tại kỳ điều hành tối 30/6 được điều chỉnh tăng sau 5 kỳ giảm liên tiếp. Giá xăng E5 và E10 đắt thêm hơn 1.000 đồng/lít.

Tuy nhiên, đến phiên điều hành chiều 2/7, giá xăng đảo chiều đi xuống. Trong đó, giá xăng E10 hạ còn 20.415 đồng/lít.

Tính chung trong tuần này, giá xăng E5 tăng 371 đồng/lít, giá xăng E10 cũng đắt hơn 499 đồng/lít. Ngược lại, giá dầu diesel hạ 710 đồng/lít, còn giá dầu mazut rẻ hơn 977 đồng/kg.

1 tỷ lít xăng sinh học được tiêu thụ

Chỉ sau 28 ngày của tháng 6 đã có gần 1 tỷ lít xăng sinh học được tiêu thụ và các chỉ số chất lượng không khí chuyển biến tích cực.

Cơ quan chức năng nhận được gần 300 phản ánh băn khoăn về tình trạng hao xăng, xe bị yếu máy và khó tìm cửa hàng bán xăng E5. Trong khi tin vui là Hà Nội giảm mạnh bụi mịn, PM2.5 giảm 31,0% và PM10 giảm 29,6%.

Vườn chà là ‘ngoại’ trĩu quả ở Khánh Hòa, giá hơn nửa triệu đồng/kg

Vườn chà là rộng hơn 2.000m2 của ông Nguyễn Tùng Minh Tân ở phường Phan Rang (tỉnh Khánh Hòa) cho trái vàng đỏ trĩu cành, bán tại gốc với giá từ 500.000 đồng đến hơn 1 triệu đồng/kg.

Tại vườn, ông Tân trồng 85 cây chà là với nhiều giống khác nhau từ Thái Lan như Red Barhee, Yellow Barhee, Khenizi, Dahan, Red Joly...

Theo ông Tân, chà là là loài cây ưa nắng, không thích mưa nhiều. Vùng Phan Rang nắng nóng, khô hạn nhưng có nét tương đồng với một số vùng trồng chà là trên thế giới. Dù vậy, muốn cây cho trái đẹp, chất lượng cao, người trồng phải nắm chắc kỹ thuật chăm sóc, nhất là khâu thụ phấn và bảo vệ trái.