Nhiều trụ sở công ở Đồng Nai có dấu hiệu xuống cấp sau một năm 'vườn không nhà trống'

Sau một năm kể từ khi tỉnh Bình Phước và tỉnh Đồng Nai được hợp nhất, nhiều trụ sở của các sở, ngành trên địa bàn tỉnh Bình Phước cũ vẫn trong tình trạng "cửa đóng then cài", cỏ dại mọc um tùm, có dấu hiệu xuống cấp do chưa được đưa vào khai thác, sử dụng.

Thông tin từ Sở Tài chính Đồng Nai cho biết, từ ngày 25/5 đến 5/6/2026, đơn vị đã chủ trì, hướng dẫn và đôn đốc 73 cơ quan, đơn vị, địa phương tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình sắp xếp, xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư phát sinh sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính. Đồng thời, Sở cũng hướng dẫn việc tiếp nhận, quản lý và khai thác các cơ sở nhà, đất đã được bàn giao theo quy định.

Theo Sở Tài chính, ngoài các vướng mắc đã được hướng dẫn trực tiếp, hiện còn hai nhóm khó khăn nổi bật. Thứ nhất là việc điều chuyển cơ sở nhà, đất của các trạm y tế. Thứ hai là việc hoàn thiện hồ sơ pháp lý về đất đai đối với nhiều cơ sở nhà, đất được giao quản lý, khiến quá trình xử lý tài sản công chưa thể hoàn tất.

Trước thực trạng này, ngày 17/6, Phó Chủ tịch UBND Đồng Nai Hồ Văn Hà yêu cầu các sở, ngành và UBND các xã, phường tiếp tục khẩn trương triển khai các nhiệm vụ đã được giao, bảo đảm hoàn thành việc sắp xếp, xử lý và khai thác các cơ sở nhà, đất dôi dư trong quý II/2026 theo chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Đối với các tồn tại liên quan đến hệ thống trạm y tế, ông Hồ Văn Hà chấn chỉnh Sở Y tế vì chưa thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố; yêu cầu đơn vị khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục điều chuyển cơ sở nhà, đất theo quy định về quản lý, sử dụng tài sản công, hoàn thành chậm nhất trong quý II/2026. Giám đốc Sở Y tế được yêu cầu chịu trách nhiệm nếu để chậm tiến độ, ảnh hưởng đến kết quả xử lý tài sản công của địa phương.

Lãnh đạo UBND Đồng Nai cũng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát toàn diện tình trạng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với trụ sở làm việc và cơ sở hoạt động sự nghiệp của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Trên cơ sở đó, đề xuất phương án xử lý dứt điểm việc đo đạc, cấp giấy chứng nhận và hoàn thiện hồ sơ quản lý đất đai, bảo đảm việc quản lý, sử dụng tài sản công đúng quy định pháp luật.

Ghi nhận một số hình ảnh trụ sở công tỉnh Bình Phước cũ (nay thuộc thành phố Đồng Nai)