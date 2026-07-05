Sắp xếp thôn, tổ dân phố: Đề xuất tiêu chuẩn, số lượng, chế độ, chính sách đối với Trưởng thôn, Phó trưởng thôn, Tổ trưởng, Phó tổ trưởng tổ dân phố

Mỗi thôn, tổ dân phố có 1 tổ trưởng, 1 tổ phó

Triển khai sắp xếp thôn, tổ dân phố, Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Quyết định của UBND thành phố ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Theo dự thảo, mỗi thôn có 01 Trưởng thôn và 01 Phó Trưởng thôn, mỗi tổ dân phố có 01 Tổ trưởng và 01 Tổ phó.

Nhiệm kỳ của Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố là 05 năm, Phó Trưởng thôn, Tổ phó tổ dân phố thực hiện nhiệm kỳ theo người đứng đầu.

Dự thảo quy định rõ hoạt động của thôn, tổ dân phố được thực hiện trên nguyên tắc tự quản, dân chủ, công khai, minh bạch, phát huy vai trò của cộng đồng dân cư trong quyết định các vấn đề liên quan đến đời sống địa phương.

Đồng thời phối hợp với chính quyền cấp xã trong tuyên truyền chủ trương, chính sách, phản ánh ý kiến của Nhân dân, hỗ trợ cung cấp dịch vụ công, chuyển đổi số và triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Nhiệm vụ, quyền hạn, Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố

Về nhiệm vụ, quyền hạn, Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố chịu trách nhiệm tổ chức, điều hành các hoạt động của cộng đồng dân cư; chủ trì hội nghị thôn, tổ dân phố; triển khai các hoạt động tự quản.

Phối hợp với Mặt trận, các đoàn thể và lực lượng tại cơ sở bảo đảm an ninh, trật tự; đại diện cộng đồng dân cư trong các quan hệ theo quy định của pháp luật; đồng thời thực hiện các nhiệm vụ do chính quyền cấp xã giao.

Bổ sung nhiều tiêu chuẩn đối với Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố

Dự thảo cũng bổ sung nhiều tiêu chuẩn đối với Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố.

Theo đó, người đảm nhiệm chức danh này phải là đảng viên, từ 21 tuổi trở lên, có phẩm chất đạo đức, uy tín trong cộng đồng, đủ sức khỏe, có kỹ năng tổ chức, vận động Nhân dân, khả năng ứng dụng công nghệ thông tin, tốt nghiệp THPT và có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ.

Đối với nhân sự lần đầu tham gia, tuổi không quá 60, thời gian giữ chức vụ không quá 65 tuổi; ưu tiên người hoạt động không chuyên trách cấp xã trước ngày 01-7-2025.

Dự thảo quy định chi tiết quy trình bầu, công nhận, cho thôi làm Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố theo nguyên tắc dân chủ, công khai, bảo đảm trên 50% tổng số đại diện hộ gia đình trong thôn, tổ dân phố tán thành.

UBND cấp xã là cơ quan công nhận kết quả bầu cử hoặc quyết định bầu lại theo quy định.

Thành lập, sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố

Đối với việc thành lập, sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố, dự thảo yêu cầu bảo đảm phù hợp với điều kiện tự nhiên, đặc điểm dân cư, lịch sử, văn hóa và yêu cầu quản lý của địa phương.

Theo tiêu chí chung, thôn phải có từ 300 hộ gia đình trở lên, tổ dân phố từ 450 hộ gia đình trở lên; đồng thời có quy định riêng đối với các địa bàn miền núi, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn hoặc khu vực có yếu tố đặc thù.

Chế độ, chính sách, Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố

Về chế độ, chính sách, Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố được hưởng phụ cấp hằng tháng, tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế và các chế độ theo quy định của pháp luật.

Phó Trưởng thôn, Tổ phó tổ dân phố được hưởng mức hỗ trợ hằng tháng và chế độ bảo hiểm y tế theo quy định của HĐND thành phố.

Dự thảo Quy chế được kỳ vọng sẽ tạo cơ sở pháp lý thống nhất, nâng cao hiệu quả tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố, phát huy vai trò tự quản của cộng đồng dân cư.

Đồng thời đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.