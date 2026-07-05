Giá xăng dầu hạ nhiệt, hàng hoá ngoài chợ vẫn "neo" cao

"Giá xăng có giảm nhưng tiền vận chuyển và giá nhập hàng vẫn như trước, nên chúng tôi vẫn phải bán theo mức giá cũ", cô Vũ Thị Hiến, một tiểu thương đang tất bật đón khách tại quầy hàng nhỏ trong chợ Kim Liên (phường Kim Liên, Hà Nội) chia sẻ.

Dù giá xăng dầu đã liên tiếp được điều chỉnh giảm trong thời gian qua, bảng giá các mặt hàng tại quầy của cô gần như không thay đổi.

Giá xăng có giảm nhưng tiền vận chuyển và giá nhập hàng vẫn như trước, nên vẫn phải bán theo mức giá cũ.

Theo cô Hiến, chi phí nhập hàng và vận chuyển vẫn giữ nguyên do các đơn vị vận chuyển chưa điều chỉnh cước phí, khiến người bán chưa có cơ sở để giảm giá. "Giá xăng có giảm nhưng tiền vận chuyển và giá nhập hàng vẫn như trước, nên chúng tôi vẫn phải bán theo mức giá cũ", cô Hiến chia sẻ.

Không chỉ riêng chợ Kim Liên, ghi nhận của phóng viên Thời báo VTV Times tại một số chợ dân sinh và siêu thị trên địa bàn Hà Nội cho thấy, sau nhiều kỳ điều chỉnh giảm giá xăng dầu, mặt bằng giá nhiều mặt hàng thiết yếu vẫn chưa có nhiều biến động. Một số mặt hàng có điều chỉnh giá nhưng chủ yếu do yếu tố mùa vụ hoặc nguồn cung, thay vì chịu tác động trực tiếp từ việc giá nhiên liệu đi xuống.

Tại chợ Nam Đồng, bà Đào Ý Nhi (phường Kim Liên, Hà Nội) cho biết giá một số loại trái cây bà mua gần đây có xu hướng tăng so với trước. Cụ thể, táo có giá khoảng 240.000 đồng/kg, cam khoảng 250.000 đồng/kg, cao hơn so với thời điểm bà mua tại siêu thị khoảng một tháng trước.

Bà Đào Ý Nhi (phường Kim Liên, Hà Nội) cho biết giá một số loại trái cây bà mua gần đây có xu hướng tăng so với trước

Theo bà Nhi, mức giá còn phụ thuộc vào chủng loại, nguồn gốc và thương hiệu của từng sản phẩm, tuy nhiên những loại trái cây không vào chính vụ nhìn chung đang có xu hướng tăng giá. "Tôi thấy giá xăng dầu đã giảm nhưng giá nhiều loại hoa quả vẫn chưa giảm theo, thậm chí một số mặt hàng còn tăng do không phải mùa thu hoạch", bà Nhi chia sẻ.

Anh Đỗ Mạnh Anh Đức, quản lý cửa hàng Thiểu Số Trà và Cafe tại Hà Nội, cho biết hằng ngày anh vẫn trực tiếp đi chợ để lựa chọn trái cây phục vụ quán. Anh chia sẻ: “Thực tế, giá các mặt hàng nhìn chung vẫn khá ổn định, chưa thấy thay đổi rõ rệt sau khi giá xăng dầu giảm. Chỉ những loại trái cây đang vào mùa thì giá mềm hơn. Ví dụ như bơ, giá trước có thể 50-60.000/kg nhưng bây giờ chỉ 40-45.000/kg, chủ yếu do nguồn cung tăng chứ chưa hẳn vì chi phí vận chuyển giảm.”

Bà Cao Thị Thúy Hòa (phường Yên Hòa, Hà Nội), người có thói quen đi chợ hằng ngày, cho biết dù giá xăng dầu đã giảm nhưng bà chưa nhận thấy sự thay đổi rõ rệt đối với nhiều mặt hàng thực phẩm thiết yếu. "Thịt lợn tôi mua hiện vẫn ở mức khá cao, thậm chí nhỉnh hơn trước. Giá xăng có giảm nhưng giá lợn hơi lại tăng nên giá bán ngoài chợ gần như không thay đổi", bà Hòa chia sẻ.

Đối với các mặt hàng trái cây, bà Hòa thường mua tại siêu thị và nhận thấy giá cả tương đối ổn định. Theo bà, giá hoa quả hiện nay chủ yếu phụ thuộc vào yếu tố mùa vụ. Chẳng hạn, đào đang vào mùa nên có giá khoảng 45.000–50.000 đồng/kg, trong khi vải năm nay có giá khoảng 60.000–65.000 đồng/kg do sản lượng không cao. "Tôi thấy giá các loại hoa quả giảm thay đổi chủ yếu theo mùa chứ chưa thấy ảnh hưởng rõ từ việc giá xăng dầu giảm", bà Hòa nói.