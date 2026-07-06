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Phát hiện xe tải màu xanh lạ, công an Việt Nam lập tức theo dõi giám sát, kiểm tra

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Công an tỉnh Tuyên Quang kiểm tra một xe tải có dấu hiệu nghi vấn.

Phát hiện xe tải màu xanh lạ, công an Việt Nam lập tức theo dõi giám sát, kiểm tra - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Vào ngày 16/6, lực lượng chức năng Công an tỉnh Tuyên Quang vừa phát hiện một lượng lớn bia trên xe ô tô tải không có giấy tờ hợp pháp.

Trước đó, vào hồi 14h20’ ngày 09/6/2026 tại Trạm Cảnh sát giao thông Hàm Yên, Km 29 Quốc lộ 2 Tuyên Quang - Hà Giang; Đội Cảnh sát trật tự 113, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội đã phối hợp với Trạm Cảnh sát giao thông Hàm Yên, Phòng Cảnh sát giao thông và Phòng Cảnh sát kinh tế kiểm tra xe ô tô tải biển kiểm soát 23H-017.48 do lái xe N.Đ.S. (sinh năm 1996, trú tại thôn Nà Thuông, xã Phú Linh, tỉnh Tuyên Quang) điều khiển, có biểu hiện nghi vấn nên tổ công tác đã dừng phương tiện kiểm tra.

Phát hiện xe tải màu xanh lạ, công an Việt Nam lập tức theo dõi giám sát, kiểm tra - Ảnh 2.

Qua công tác kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại khu vực thùng xe tải trên có chứa các mặt hàng hóa khoảng 400 thùng bia. Kiểm tra bên trong, mỗi thùng chứa 06 lon bia đều có nhãn mác nước ngoài, không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được các giấy tờ, hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng hóa nêu trên. Tổ công tác đã tiến hành lập hồ sơ ban đầu và tiếp tục xác minh, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

MT

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