Thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo tiền khả thi điều chỉnh Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa - Chơn Thành.

Theo Quyết định, Hội đồng thẩm định nhà nước thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước) (sau đây gọi tắt là Dự án) gồm các thành viên sau:

Chủ tịch Hội đồng là Bộ trưởng Bộ Tài chính.

02 Phó Chủ tịch Hội đồng là Thứ trưởng Bộ Tài chính; Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Các ủy viên Hội đồng gồm: Lãnh đạo các Bộ, cơ quan ngang bộ: Nông nghiệp và Môi trường, Công an, Quốc phòng, Tư Pháp, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai và tỉnh Lâm Đồng.

Bộ Tài chính là Cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định nhà nước.

Trách nhiệm, quyền hạn của Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng, Phó Chủ tịch Hội đồng, các ủy viên Hội đồng, Cơ quan thường trực Hội đồng thực hiện theo quy định tại các Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8 Nghị định số 19/2026/NĐ-CP ngày 14/01/2026.

Quyết định yêu cầu: Các thành viên có trách nhiệm tham gia ý kiến đúng thời hạn theo đề nghị của Cơ quan thường trực Hội đồng, trường hợp quá hạn chưa trả lời thì coi là thống nhất với nội dung lấy ý kiến của Cơ quan thường trực Hội đồng và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc không trả lời đúng hạn. Hội đồng có trách nhiệm hoàn thiện Báo cáo thẩm định theo quy định, trong đó phải khẳng định rõ hồ sơ Dự án đủ điều kiện hay chưa đủ điều kiện để Chính phủ trình Quốc hội quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án.

Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai có trách nhiệm cung cấp đầy đủ hồ sơ liên quan đến quá trình thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi điều chỉnh Dự án.

Hội đồng tự giải thể sau khi Dự án được phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư, hoặc theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.