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Đầu tư nhà máy sản xuất đế mạch bán dẫn 1 tỷ USD ở Hải Phòng

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Đầu tư nhà máy sản xuất đế mạch bán dẫn 1 tỷ USD ở Hải Phòng

Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng vừa thống nhất, đồng ý chủ trương đầu tư dự án nhà máy sản xuất đế mạch đóng gói bán dẫn LG Innotek Hải Phòng, trong Khu thương mại tự do, thuộc Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải với tổng vốn đầu tư khoảng 1 tỷ USD.

Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất đế mạch đóng gói bán dẫn LG Innotek Hải Phòng thực hiện sản xuất đế mạch đóng gói; cho thuê lại nhà xưởng, văn phòng, kho bãi và các công trình khác đã được xây dựng để phục vụ sản xuất, kinh doanh do Công ty TNHH Innotek Việt Nam Hải Phòng làm chủ đầu tư.

Dự án được triển khai trên khu vực rộng 32,38ha, trong phạm vi Khu thương mại tự do thành phố, thuộc Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải với tổng mức đầu tư khoảng 1 tỷ USD.

Dự kiến nhà máy sẽ được khởi công trong năm nay, vận hành thử nghiệm trong quý III/2027, vận hành chính thức và sản xuất hàng loạt vào quý III/2028.

Ông Lê Ngọc Châu - Bí thư Thành ủy Hải Phòng - chủ trì buổi họp Ban Thường vụ Thành ủy thông qua chủ trương đầu tư nhà máy sản xuất đế mạch đóng gói bán dẫn LG Innotek Hải Phòng.

Đây là một trong những dự án FDI cốt lõi mang tính động lực, LG Innotek đã và đang đóng góp tích cực đối với kinh tế - xã hội của Hải Phòng, thông qua việc duy trì đà tăng trưởng xuất khẩu ổn định và kiến tạo môi trường làm việc chất lượng cao cho hàng nghìn lao động.

Ông Lê Ngọc Châu - Bí thư Thành ủy Hải Phòng - nhấn mạnh, đây là dự án đầu tiên trong Khu thương mại tự do Hải Phòng, quy mô lớn, ngành nghề thuộc lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư của thành phố.

Ông Lê Ngọc Châu giao Đảng ủy UBND thành phố chỉ đạo UBND thành phố, Ban quản lý Khu kinh tế thành phố triển khai các thủ tục theo thẩm quyền, đúng quy định, đảm bảo khởi công dự án trong quý III năm nay.

Theo Nguyễn Hoàn

Tiền Phong

Từ Khóa:
fdi, Bán dẫn

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