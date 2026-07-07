Người cao tuổi ở tỉnh này được nhận 1,5 triệu đồng tiền mặt (ngoài lương hưu) theo Nghị quyết 24

Câu hỏi 1

Tỉnh nào tặng 1,5 triệu đồng tiền mặt cho người cao tuổi theo Nghị quyết 24?

A. Tỉnh Tuyên Quang

B. Tỉnh Thái Nguyên ✓

C. Tỉnh Phú Thọ

D. Tỉnh Hà Giang

Giải thích: Nghị quyết số 24/2025/NQ-HĐND do Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành nhằm quy định chính sách chúc thọ, mừng thọ đặc thù cho người cao tuổi trên địa bàn tỉnh. Đây là chính sách thể hiện sự quan tâm sâu sắc của chính quyền địa phương, sử dụng nguồn ngân sách cấp tỉnh và cấp xã để động viên, chăm sóc tinh thần cũng như vật chất cho người cao tuổi, giúp họ sống vui, sống khỏe và có ích cho gia đình, xã hội.

Đáp án đúng là: B. Tỉnh Thái Nguyên

Câu hỏi 2

Ở độ tuổi nào tròn năm, người cao tuổi sẽ nhận được mức tiền mặt này?

A. Thọ tròn 80 tuổi

B. Thọ tròn 90 tuổi

C. Thọ tròn 95 tuổi

D. Thọ tròn 100 tuổi ✓

Giải thích: Theo Điều 2 của Nghị quyết số 24/2025/NQ-HĐND, mốc tuổi tròn 100 tuổi là cột mốc mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Khi đạt độ tuổi này, công dân không chỉ được chúc thọ ở quy mô gia đình mà còn nhận được sự vinh danh ở cấp Nhà nước. Khoản tiền mặt 1.500.000 đồng này là phần hỗ trợ trực tiếp, độc lập với lương hưu hằng tháng hay các trợ cấp bảo hiểm xã hội khác mà người cao tuổi đang thực tế thụ hưởng.

Nghị quyết 24/2025/NQ-HĐND quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ đối với người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. (Ảnh: Báo Chính phủ)

Đáp án đúng là: D. Thọ tròn 100 tuổi

Câu hỏi 3

Bên cạnh tiền mặt, hiện vật nào do Chủ tịch nước chúc tặng ở mốc tuổi này?

A. 5 mét vải lụa ✓

B. Bức trướng bằng đồng

C. Bộ ấm trà gốm sứ

D. Khung ảnh lưu niệm mạ vàng

Giải thích: Bên cạnh khoản tiền mặt 1.500.000 đồng từ ngân sách địa phương, người cao tuổi thọ tròn 100 tuổi còn vinh dự nhận được quà chúc thọ từ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hiện vật này gồm 5 mét vải lụa với giá trị quy định không vượt quá 1.000.000 đồng, đi kèm Thiếp chúc thọ trang trọng. Sự phối hợp giữa quà tặng hiện vật của Trung ương và tiền mặt của địa phương nhằm tôn vinh giá trị của các bậc đại thụ y đức trong xã hội.

Đáp án đúng là: A. 5 mét vải lụa

Câu hỏi 4

Kinh phí tặng quà mừng thọ mốc 100 tuổi được bố trí trong dự toán của đơn vị nào?

A. Sở Tài chính

B. Sở Y tế ✓

C. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

D. Ủy ban nhân dân cấp xã

Giải thích: Để bảo đảm tính bền vững tài chính cho việc thực hiện chính sách chúc thọ, mừng thọ hằng năm, ngân sách Nhà nước phân bổ kinh phí theo các đầu mục rõ ràng. Trong đó, toàn bộ phần kinh phí dành cho việc mua quà tặng, in thiếp, khung đựng và phong bì cho các mốc tuổi cao gồm 90, 95, 100 và trên 100 tuổi sẽ được bố trí trực tiếp trong dự toán chi thường xuyên hằng năm của Sở Y tế tỉnh. Các mốc tuổi thấp hơn sẽ do ngân sách cấp xã bảo đảm.

Đáp án đúng là: B. Sở Y tế

Câu hỏi 5

Kinh phí chúc thọ, mừng thọ cho các mốc tuổi từ 70 đến 85 tuổi tại đây do cấp nào bảo đảm?

A. Sở Y tế tỉnh

B. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

C. Ủy ban nhân dân cấp xã ✓

D. Quỹ Chăm sóc người cao tuổi

Giải thích: Theo Điều 3 Nghị quyết số 24/2025/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên, nguồn kinh phí thực hiện việc tặng quà mừng thọ được phân cấp triệt để nhằm chủ động ngân sách. Khác với các mốc tuổi cao (90, 95, 100, trên 100) do Sở Y tế chi trả, kinh phí tặng quà mừng thọ và in thiếp, làm khung cho các cụ thọ tròn 70, 75, 80 và 85 tuổi sẽ do Ủy ban nhân dân cấp xã tự cân đối và bố trí trong dự toán chi thường xuyên hằng năm của địa phương mình.

Đáp án đúng là: C. Ủy ban nhân dân cấp xã



