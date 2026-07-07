Đúng 2 ngày nữa sẽ khai trương 1 bệnh viện được đầu tư hơn 5.000 tỷ đồng, thiết kế chuẩn châu Âu, người dân vô cùng mong đợi

Sáng ngày 6/7/2026, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình, Đoàn thẩm định cấp giấy phép hoạt động của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh - Bộ Y tế đã tiến hành thẩm định các điều kiện hoạt động của bệnh viện trước khi chính thức đưa vào vận hành.

Đoàn thẩm định do TS.Vương Ánh Dương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh làm Trưởng đoàn, cùng các thành viên là đại diện các đơn vị chuyên môn của Bộ Y tế.

PGS.TS Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Đoàn đã công bố Quyết định thành lập Đoàn thẩm định, thông qua chương trình làm việc và nghe Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức báo cáo tóm tắt hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động, giới thiệu quá trình chuẩn bị về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn nhân lực và năng lực chuyên môn.

Theo chương trình, Đoàn tiến hành khảo sát thực tế, kiểm tra toàn diện hệ thống cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, các khoa, phòng chức năng, quy trình chuyên môn và điều kiện bảo đảm hoạt động khám, chữa bệnh của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình. Các thành viên Đoàn cũng trao đổi, góp ý và đánh giá các nội dung theo quy định của Bộ Y tế nhằm bảo đảm bệnh viện đáp ứng đầy đủ các điều kiện trước khi chính thức đi vào hoạt động.

Đoàn thẩm định thống nhất đánh giá Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình đáp ứng các điều kiện theo quy định để được cấp Giấy phép hoạt động.

Kết thúc buổi làm việc, trên cơ sở kết quả thẩm định thực tế, Đoàn thẩm định thống nhất đánh giá Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình đáp ứng các điều kiện theo quy định để được cấp Giấy phép hoạt động.

Việc thẩm định cấp giấy phép hoạt động là bước hoàn thiện quan trọng trước khi Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình chính thức đi vào vận hành. Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định, Lễ khai trương Bệnh viện sẽ được long trọng tổ chức vào ngày 09/7/2026, khẳng định quyết tâm đưa một bệnh viện chuyên sâu tuyến cuối hiện đại vào phục vụ người dân, góp phần giảm tải cho tuyến Trung ương và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân khu vực Ninh Bình và các tỉnh lân cận.