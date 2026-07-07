Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đúng 2 ngày nữa sẽ khai trương 1 bệnh viện được đầu tư hơn 5.000 tỷ đồng, thiết kế chuẩn châu Âu, người dân vô cùng mong đợi

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Đúng 2 ngày nữa sẽ khai trương 1 bệnh viện được đầu tư hơn 5.000 tỷ đồng, thiết kế chuẩn châu Âu, người dân vô cùng mong đợi

Lễ khai trương Bệnh viện sẽ được long trọng tổ chức vào ngày 09/7/2026, khẳng định quyết tâm đưa một bệnh viện chuyên sâu tuyến cuối hiện đại vào phục vụ người dân, góp phần giảm tải cho tuyến Trung ương và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân khu vực Ninh Bình và các tỉnh lân cận.

Sáng ngày 6/7/2026, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình, Đoàn thẩm định cấp giấy phép hoạt động của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh - Bộ Y tế đã tiến hành thẩm định các điều kiện hoạt động của bệnh viện trước khi chính thức đưa vào vận hành.

Đoàn thẩm định do TS.Vương Ánh Dương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh làm Trưởng đoàn, cùng các thành viên là đại diện các đơn vị chuyên môn của Bộ Y tế.

Đúng 2 ngày nữa sẽ khai trương 1 bệnh viện được đầu tư hơn 5.000 tỷ đồng, thiết kế chuẩn châu Âu, người dân vô cùng mong đợi- Ảnh 1.

PGS.TS Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Đoàn đã công bố Quyết định thành lập Đoàn thẩm định, thông qua chương trình làm việc và nghe Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức báo cáo tóm tắt hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động, giới thiệu quá trình chuẩn bị về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn nhân lực và năng lực chuyên môn.

Theo chương trình, Đoàn tiến hành khảo sát thực tế, kiểm tra toàn diện hệ thống cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, các khoa, phòng chức năng, quy trình chuyên môn và điều kiện bảo đảm hoạt động khám, chữa bệnh của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình. Các thành viên Đoàn cũng trao đổi, góp ý và đánh giá các nội dung theo quy định của Bộ Y tế nhằm bảo đảm bệnh viện đáp ứng đầy đủ các điều kiện trước khi chính thức đi vào hoạt động.

Đúng 2 ngày nữa sẽ khai trương 1 bệnh viện được đầu tư hơn 5.000 tỷ đồng, thiết kế chuẩn châu Âu, người dân vô cùng mong đợi- Ảnh 2.

Đoàn thẩm định thống nhất đánh giá Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình đáp ứng các điều kiện theo quy định để được cấp Giấy phép hoạt động.

Kết thúc buổi làm việc, trên cơ sở kết quả thẩm định thực tế, Đoàn thẩm định thống nhất đánh giá Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình đáp ứng các điều kiện theo quy định để được cấp Giấy phép hoạt động.

Việc thẩm định cấp giấy phép hoạt động là bước hoàn thiện quan trọng trước khi Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình chính thức đi vào vận hành. Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định, Lễ khai trương Bệnh viện sẽ được long trọng tổ chức vào ngày 09/7/2026, khẳng định quyết tâm đưa một bệnh viện chuyên sâu tuyến cuối hiện đại vào phục vụ người dân, góp phần giảm tải cho tuyến Trung ương và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân khu vực Ninh Bình và các tỉnh lân cận.

Theo Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cơ sở 2 là một trong những cơ sở y tế hiện đại nhất hiện nay, với diện tích khoảng 21ha, tương đương quy mô của nhiều bệnh viện lớn trong cả nước.

Toàn bộ hạ tầng được thiết kế chuyên biệt cho hoạt động y tế, từ khu khám bệnh, điều trị, hệ thống khí y tế, nhà xác, máy phát điện dự phòng, hệ thống xử lý chất thải cho đến cảnh quan và hồ điều hòa.

Bệnh viện được đầu tư đồng bộ, hiện đại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật của một cơ sở khám, chữa bệnh quy mô lớn.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của cơ sở mới là giảm áp lực cho các bệnh viện tuyến cuối tại Hà Nội, đồng thời mang dịch vụ y tế chất lượng cao đến gần người dân hơn. Trong giai đoạn đầu, bệnh viện sẽ ưu tiên các chuyên ngành đang có nhu cầu lớn như cấp cứu, chấn thương chỉnh hình, cột sống, phẫu thuật tiêu hóa và một số lĩnh vực ngoại khoa thường quy.

Mặc dù cơ sở mới có quy mô thiết kế 1.000 giường bệnh nhưng Bệnh viện sẽ triển khai theo từng giai đoạn. Trong giai đoạn đầu, bệnh viện đưa vào vận hành khoảng 300 giường bệnh nhằm bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn lực, tránh lãng phí nhân lực, cơ sở vật chất và chi phí vận hành.Bệnh viện sẽ tiếp tục mở rộng quy mô theo tốc độ tăng số lượng bệnh nhân và nhu cầu khám, chữa bệnh trong thời gian tới.

Theo Tuấn Minh

Đời Sống Pháp Luật

Từ Khóa:
bệnh viện

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Giải ngân vốn Chương trình Mục tiêu quốc gia chỉ 18,9%, Phó Thủ tướng yêu cầu chấm điểm KPI

Giải ngân vốn Chương trình Mục tiêu quốc gia chỉ 18,9%, Phó Thủ tướng yêu cầu chấm điểm KPI Nổi bật

Vì sao Đà Nẵng chưa đạt tăng trưởng kinh tế 2 con số?

Vì sao Đà Nẵng chưa đạt tăng trưởng kinh tế 2 con số? Nổi bật

Thủ tướng yêu cầu cụ thể hóa phong trào thi đua về tăng trưởng '2 con số'

Thủ tướng yêu cầu cụ thể hóa phong trào thi đua về tăng trưởng '2 con số'

09:45 , 07/07/2026
Tạm dừng khai thác cao tốc Cam Lộ - La Sơn vào ban đêm từ 10/7

Tạm dừng khai thác cao tốc Cam Lộ - La Sơn vào ban đêm từ 10/7

08:00 , 07/07/2026
Người cao tuổi ở tỉnh này được nhận 1,5 triệu đồng tiền mặt (ngoài lương hưu) theo Nghị quyết 24

Người cao tuổi ở tỉnh này được nhận 1,5 triệu đồng tiền mặt (ngoài lương hưu) theo Nghị quyết 24

07:30 , 07/07/2026
Bí thư Trần Lưu Quang: TP.HCM dồn toàn lực cho 3 mục tiêu lớn của năm 2026

Bí thư Trần Lưu Quang: TP.HCM dồn toàn lực cho 3 mục tiêu lớn của năm 2026

21:23 , 06/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên