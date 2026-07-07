Thủ tướng yêu cầu cụ thể hóa phong trào thi đua về tăng trưởng '2 con số'

Chiều ngày 6/7, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng , Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương chủ trì phiên họp lần thứ hai của Hội đồng nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ, với các mục tiêu phát triển đất nước cho cả nhiệm kỳ, đặc biệt là trong năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, khối lượng công việc rất nặng nề. Bên cạnh những kết quả tích cực, bước đầu đã đạt được, vẫn còn rất nhiều khó khăn, thách thức đặt ra.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại phiên họp. Ảnh: VGP

Do đó, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng, thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước bảo đảm đổi mới, sáng tạo, hiệu quả, thực chất hơn nữa trên toàn quốc và các ngành, các cấp, đóng góp, lan tỏa vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quyết tâm tăng trưởng 2 con số.

Tại phiên họp, Hội đồng thống nhất nhận định, trong 6 tháng đầu năm, công tác thi đua, khen thưởng vừa bảo đảm tính liên tục, vừa có những chuyển biến tích cực, bám sát các mục tiêu chiến lược theo Nghị quyết và chương trình hành động Đại hội XIV của Đảng.

Hội đồng đã chủ động, kịp thời tham mưu, thể chế hóa các chủ trương của Đảng về thi đua, khen thưởng trong giai đoạn phát triển mới, nhất là đã trình Quốc hội thông qua Luật Thi đua, khen thưởng sửa đổi.

Kịp thời phát hiện các mô hình hay, cách làm tốt

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Hội đồng đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và những đóng góp tích cực của các thành viên Hội đồng. Bên cạnh những kết quả đạt được, Thủ tướng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế. Trong đó, một số cấp ủy, chính quyền chưa thật sự quan tâm, coi trọng công tác thi đua khen thưởng; nhiều nơi trông chờ, ỷ lại vào hướng dẫn của cấp trên trong triển khai.

Một số phong trào thi đua còn nặng về hình thức, chưa bám sát gắn chặt với việc thực hiện nhiệm vụ của ngành, của địa phương. Nhiều địa phương, nhiều ngành chưa quan tâm những mô hình mới, cách làm hay, có tác động lan tỏa. Còn tình trạng nể nang, bệnh thành tích trong khen thưởng.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu. Ảnh: VGP

Thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ đề nghị tiếp tục hoàn thiện thể chế về thi đua, khen thưởng đồng bộ, hiệu quả, nhất là tập trung tuyên truyền, phổ biến các quy định mới của Luật Thi đua, khen thưởng sửa đổi, ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành đúng tiến độ.

Thủ tướng lưu ý, phát huy vai trò của từng thành viên Hội đồng, nhất là trong việc rà soát, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện phong trào thi đua tại các cụm, khối thi đua được phân công phụ trách; kịp thời phát hiện các mô hình hay, cách làm tốt để đề xuất khen thưởng, cũng như những vướng mắc tại địa phương để tham mưu cho Hội đồng giải quyết.

Các cấp, các ngành, các địa phương chủ động triển khai, phát động các phong trào thi đua thực chất, sát thực tiễn, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, tạo đột phá để hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.

Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu phong trào thi đua, công tác khen thưởng phải bám sát hơi thở cuộc sống, gắn với việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể, có tính định lượng, kết quả, sản phẩm đầu ra rõ ràng, kết quả cuối cùng là đóng góp cho mục tiêu phát triển kinh tế xã hội.

Trong đó, tập trung cụ thể hóa phong trào thi đua về tăng trưởng "2 con số", các bộ, ngành, địa phương phải khẩn trương ban hành chương trình hành động với các nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể, thiết thực để triển khai thực hiện.

Cùng với đó, đổi mới công tác khen thưởng theo hướng thực chất, hướng mạnh về cơ sở, ưu tiên người lao động trực tiếp, nhà khoa học, doanh nghiệp… có mô hình hay, đột phá, lan tỏa cao.

Thủ tướng cho rằng, tất cả các phong trào thi đua chỉ thực chất nếu xuất phát từ cơ sở, bắt nguồn từ cơ sở và lấy đó là một trong những động lực để thúc đẩy phát triển, thúc đẩy thực hiện các nhiệm vụ của ngành mình, của địa phương mình.