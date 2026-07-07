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Cơ quan Thuế cảnh báo tới tất cả người dân có giao dịch trong tài khoản với nội dung chuyển khoản sau

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Những thông tin quan trọng về thuế mà nhiều người dân cần nắm rõ.

Thuế cơ sở 7 tỉnh Đắk Lắk cảnh báo về việc cơ quan chức năng đã ghi nhận 6 hình thức đối phó trong thanh toán.

Thứ nhất, không cho khách chuyển khoản với lý do như máy hỏng, mạng lỗi.

Thứ hai, sử dụng nhiều tài khoản cá nhân không chính chủ để nhận tiền.

Thứ ba, yêu cầu khách hàng ghi nội dung chuyển khoản không liên quan đến mua bán hàng hóa, dịch vụ hoặc hướng dẫn ghi nội dung mập mờ như trả tiền bạn, cảm ơn, tặng quà...

Thứ tư, chia nhỏ giao dịch, nhận tiền mặt song song với chuyển khoản để giảm doanh thu kê khai.

Thứ năm, không xuất hóa đơn đối với giao dịch thanh toán điện tử.

Thứ sáu, nhận tiền qua tài khoản cá nhân của người thân để né tránh đối chiếu dữ liệu.

Cơ quan thuế cho biết các hành vi trên không chỉ làm méo mó môi trường kinh doanh mà còn tiềm ẩn nhiều rủi ro pháp lý. Cá nhân có nguy cơ bị truy thu thuế, bị xử phạt vi phạm hành chính, bị ấn định thuế. Thậm chí, có thể bị xem xét trách nhiệm theo quy định nếu có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng.

Bên cạnh đó, việc sử dụng tài khoản không chính chủ, che giấu doanh thu hoặc không xuất hóa đơn không chỉ gây thất thu ngân sách nhà nước mà còn tạo môi trường cạnh tranh không công bằng.

Theo quy định của pháp luật thuế, doanh thu tính thuế giá trị gia tăng là doanh thu bao gồm thuế (trường hợp thuộc diện chịu thuế) của toàn bộ tiền bán hàng, cung ứng dịch vụ mà người dân được hưởng không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Hành vi "chỉ nhận tiền mặt", không ghi nội dung chuyển khoản hoặc ghi nội dung chuyển khoản mập mờ – ví dụ "trả tiền mượn", "tiền cafe", "tiền ship"… để cơ quan chức năng gặp khó khăn khi xác định doanh thu không làm giảm nghĩa vụ thuế, mà ngược lại có thể trở thành dấu hiệu nghi ngờ cho hành vi che giấu doanh thu.

Đại Phú

Nhịp sống thị trường

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