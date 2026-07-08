Bộ Xây dựng: Tập trung quyết toán, tăng tốc giải ngân trong 6 tháng cuối năm

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Xây dựng lần thứ năm (mở rộng) và Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm 2026 của Bộ Xây dựng có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư Đảng uỷ Chính phủ

Chiều 7/7, Bí thư Đảng uỷ, Bộ trưởng Trần Hồng Minh chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Xây dựng lần thứ năm (mở rộng) và Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm 2026 của Bộ Xây dựng. Hội nghị có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư Đảng uỷ Chính phủ.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Trần Hồng Minh cho biết, từ đầu năm đến nay, Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Đảng ủy Chính phủ; phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với các cơ quan, ban đảng Trung ương, các bộ, ngành và các địa phương trong thực hiện nhiệm vụ. Tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, lãnh đạo Bộ, các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và từng cá nhân luôn đoàn kết, thống nhất, phát huy vai trò, trách nhiệm cao trong công việc, đặc biệt là người đứng đầu đóng vai trò hạt nhân, trung tâm đoàn kết.

Hoàn thành 100% Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo kế hoạch

Bộ Xây dựng đã được Chính phủ ban hành 29 Nghị định, 1 Nghị quyết, được Thủ tướng Chính phủ ban hành 2 Quyết định và ban hành theo thẩm quyền 55 Thông tư; hoàn thành 100% Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo kế hoạch.

"Một khối lượng công việc khổng lồ đã được Bộ hoàn thành với tinh thần, trách nhiệm cao nhất chứ không phải làm cho xong. Có những nội dung phải trải qua rất nhiều cuộc họp để bàn luận, trao đổi, bảo đảm chất lượng, hiệu quả trong tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế", Bộ trưởng nói.

Cũng trong 6 tháng đầu năm, Bộ Xây dựng đã hoàn thành 5/5 chỉ tiêu cải cách thủ tục hành chính được giao theo Kết luận số 18 của Trung ương; xếp thứ 3/12 bộ, cơ quan ngang bộ về "Chuyển đổi số trong cơ quan nhà nước"; đưa vào vận hành 10/10 cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Có 395km đường bộ cao tốc được đưa vào khai thác hoàn chỉnh, nối thông toàn tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông từ Lạng Sơn đến Cà Mau; hệ thống đường quốc lộ có thêm 219km được xây dựng mới và 212km được nâng cấp, cải tạo. Tổng chiều dài đường quốc lộ trên toàn quốc hiện là 24.595km đường quốc lộ cùng 1.701km đường ven biển.

Một số "điểm sáng" khác cũng được Bộ trưởng đề cập như: Hoàn thành điều chỉnh quy hoạch hệ thống đô thị, nông thôn quốc gia và 5 quy hoạch chuyên ngành giao thông bảo đảm tiến độ yêu cầu tại Kết luận số 18-KL/TW.

Tính đến hiện tại, tỷ lệ đô thị hóa cả nước ước đạt khoảng trên 45%; Từ đầu năm đến nay có 2 tỉnh được công nhận đạt tiêu chí đô thị loại I: Đồng Nai, Quảng Ninh, nâng tổng số đô thị loại đặc biệt, loại I trên cả nước lên 8 đô thị); Tỷ lệ người dân đô thị được cung cấp nước sạch đạt95%; Vận tải hành khách và hàng hoá đều ghi nhận tăng trưởng hai con số với mức tăng lần lượt là 18,8% và 13,2%.

Hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn và định mức phục vụ triển khai các dự án trọng điểm được hoàn thiện với khoảng 1.600 tiêu chuẩn, 135 quy chuẩn, 16.105 định mức xây dựng; Có 14.600 định mức đang xây dựng cho các dự án đường sắt, dự kiến hoàn thành trước ngày 20/7 tới đây để Hà Nội, TPHCM có cơ sở triển khai các dự án.

Công tác phát triển nhà ở xã hội chuyển biến tích cực với 866 dự án đang triển khai (757.338 căn), 96 dự án hoàn thành với 27.636 căn; 14 địa phương có khả năng hoàn thành và vượt chỉ tiêu, tạo tiền đề hoàn thành mục tiêu 158.700 căn trong năm 2026.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh: Đề nghị các địa phương quan tâm, hỗ trợ các dự án tháo gỡ vướng mắc

Tập trung quyết toán, tăng tốc giải ngân

Bên cạnh những kết quả đạt được, Bộ trưởng Trần Hồng Minh cũng chỉ ra một số tồn tại như: Việc huy động nguồn lực xã hội đầu tư kết cấu hạ tầng còn gặp khó khăn, thiếu các công cụ huy động vốn dài hạn; Tiến độ triển khai một số dự án trọng điểm; công tác giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm còn thấp. Hệ thống hạ tầng giao thông đã được đầu tư, song chưa đạt được sự đồng bộ và tối ưu trong khai thác; kết nối đa phương thức giữa các loại hình còn hạn chế. Tiến độ triển khai hoàn thiện hệ thống quy hoạch giữa các địa phương chưa đồng đều.

Xác định khối lượng công việc thời gian tới còn rất lớn, Bộ trưởng đề nghị các địa phương quan tâm, hỗ trợ các dự án tháo gỡ vướng mắc, đặc biệt là mặt bằng, nguồn vật liệu, tạo nền tảng bứt tốc sản lượng và tiến độ giải ngân.

Các chủ đầu tư/ban quản lý dự án đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư các dự án theo kế hoạch; tăng tốc hoàn thiện hệ thống giao thông thông minh, thu phí tự động không dừng, kiểm tra tải trọng xe… theo tiến độ yêu cầu, đáp ứng kế hoạch triển khai thu phí cao tốc. Các địa phương và chủ đầu tư lưu ý công tác quyết toán, vướng mắc đến đâu báo cáo ngay cấp có thẩm quyền tháo gỡ ngay đến đó.

Về công tác nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, Bộ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp tích cực tham gia và đề xuất các đề tài nghiên cứu khoa học để hội đồng khoa học đánh giá, lựa chọn các đề tài có tính khả thi cao đưa vào chương trình đổi mới sáng tạo.