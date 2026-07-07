Chưa áp dụng ngay giá điện theo giờ đối với khách hàng sinh hoạt

Phó Cục trưởng Cục Điện lực Bùi Quốc Hùng thông tin tới báo chí - Ảnh: VGP/Vũ Phong

Trong dự thảo sửa đổi, bổ sung Luật Điện lực, Bộ Công Thương đề xuất áp dụng biểu giá điện theo khung giờ cao điểm - thấp điểm đối với một số khách hàng sinh hoạt khi đáp ứng đủ điều kiện kỹ thuật. khung giờ cao điểm hiện nay (17h30'-22h30') cũng là thời gian các hộ gia đình sử dụng điện nhiều nhất cho các hoạt động sinh hoạt hằng ngày.

Theo ông Bùi Quốc Hùng, Phó Cục trưởng Cục Điện lực (Bộ Công Thương), trước đây, hệ thống điện xác định hai khoảng thời gian cao điểm để tính giá điện, gồm cao điểm trưa và cao điểm tối. Tuy nhiên, khi nguồn năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện mặt trời, phát triển mạnh, sản lượng điện vào buổi trưa tăng đáng kể, góp phần san phẳng phụ tải trong khoảng thời gian này. Hiện nay, áp lực của hệ thống chủ yếu tập trung vào cao điểm buổi tối. Vì vậy, khung giờ cao điểm đã được điều chỉnh từ hai khoảng thời gian trong ngày sang tập trung chủ yếu vào buổi tối.

Ông Hùng khẳng định, hiện việc áp dụng biểu giá điện theo thời gian sử dụng chưa được triển khai đối với khách hàng sinh hoạt. Tuy nhiên, theo tính toán, nhóm khách hàng này có mức tiêu thụ điện lớn, chỉ đứng sau khu vực công nghiệp. Do đó, trong quá trình sửa đổi Luật Điện lực, Bộ Công Thương đang nghiên cứu khả năng áp dụng cơ chế này đối với một số khách hàng sinh hoạt có mức sử dụng điện lớn hoặc có nhiều thiết bị tiêu thụ điện công suất cao.

Mục tiêu là khuyến khích người dân chuyển một phần nhu cầu sử dụng điện sang giờ thấp điểm, qua đó giảm áp lực huy động nguồn điện trong giờ cao điểm.

Để thực hiện được chính sách này, Phó Cục trưởng Cục Điện lực cho rằng cần đáp ứng đồng bộ các điều kiện về hạ tầng kỹ thuật. Hiện nay, phần lớn khách hàng sinh hoạt sử dụng công tơ đo đếm theo biểu giá lũy tiến một giá. Nếu áp dụng biểu giá theo thời gian sử dụng, hệ thống công tơ sẽ phải được thay thế bằng công tơ ba biểu giá, đồng thời nâng cấp hệ thống truyền dẫn dữ liệu và hạ tầng đo đếm để đáp ứng yêu cầu kỹ thuật.

Ông Hùng cho biết đề xuất này hiện vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu. Bộ Công Thương sẽ tiếp tục đánh giá toàn diện tác động đối với xã hội, người dân và điều kiện hạ tầng trước khi quyết định thời điểm triển khai phù hợp.

Lãnh đạo Bộ Công Thương chủ trì họp báo - Ảnh: VGP/Vũ Phong

Nguyên nhân hóa đơn điện tháng 6 tăng cao

Liên quan đến phản ánh về hóa đơn tiền điện sinh hoạt tăng cao trong tháng 6, Phó Cục trưởng Cục Điện lực nêu rõ nguyên nhân chủ yếu là do nhu cầu sử dụng điện tăng mạnh trong thời tiết nắng nóng.

Theo ông Hùng, đối với khách hàng sinh hoạt, giá điện hiện được áp dụng theo biểu giá bán lẻ điện lũy tiến theo bậc thang. Mức tiêu thụ càng cao thì đơn giá điện càng tăng.

Trong những đợt nắng nóng, nhu cầu sử dụng các thiết bị làm mát, đặc biệt là điều hòa nhiệt độ tăng mạnh, khiến sản lượng điện tiêu thụ vượt sang các bậc giá cao. Đây là nguyên nhân chính khiến hóa đơn tiền điện của nhiều hộ gia đình tăng mạnh.

Đại diện Cục Điện lực khuyến cáo, để hạn chế chi phí tiền điện, người dân cần sử dụng điện tiết kiệm, hợp lý, hạn chế sử dụng đồng thời nhiều thiết bị có công suất lớn trong giờ cao điểm và chủ động phân bổ nhu cầu sử dụng điện vào các thời điểm phù hợp nhằm giảm sản lượng điện ở các bậc giá cao.

Xóa bỏ mô hình "người mua điện duy nhất"

Liên quan đến câu hỏi về việc xóa bỏ mô hình "người mua điện duy nhất", ông Bùi Quốc Hùng cho biết, ở giai đoạn hiện nay, hoạt động mua bán điện vẫn chủ yếu do các đơn vị thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thực hiện, gồm Công ty Mua bán điện (EPTC) và các tổng công ty điện lực trực thuộc EVN, trực tiếp mua điện từ các đơn vị phát điện để bán buôn và bán lẻ.

Theo lộ trình phát triển thị trường điện, khi thị trường bán buôn điện cạnh tranh được vận hành đầy đủ sẽ xuất hiện nhiều đơn vị mua bán điện cùng tham gia thị trường, không chỉ thuộc EVN mà còn có thể đến từ các tập đoàn năng lượng khác như Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) cũng như các doanh nghiệp tư nhân đáp ứng đủ điều kiện theo quy định.

Ông Hùng khẳng định, việc mở rộng số lượng đơn vị tham gia mua bán điện sẽ từng bước chấm dứt mô hình chỉ có một đơn vị mua điện duy nhất, tạo môi trường cạnh tranh minh bạch và thúc đẩy sự phát triển của thị trường điện.