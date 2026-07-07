Chủ tịch Sun Group Đặng Minh Trường: Sun Group không đầu tư để giành lấy một miếng bánh thị trường có sẵn!

Vì sao Sun Group “đặt cược” lớn vào Phú Quốc?

Nếu ngày nay Phú Quốc được biết đến với một hệ sinh thái du lịch - nghỉ dưỡng quy mô lớn, thì Sun Group là cái tên xuất hiện gần như trong mọi câu chuyện về sự thay đổi của hòn đảo. Điều gì khiến tập đoàn tin rằng Phú Quốc xứng đáng để đầu tư dài hạn? Có mô hình nào tương tự trên thế giới hay không?

Phú Quốc là một bài toán phát triển mang tính đặc thù rất cao. Với diện tích gần 600km2 - tương đương với đảo quốc Singapore trước khi lấn biển – nhưng sở hữu tới 62% diện tích là rừng nguyên sinh và những bờ biển thuộc hàng đẹp nhất thế giới, Phú Quốc mang trong mình tiềm năng của một "thiên đường biệt lập". Hòn đảo lại nằm tại vị trí tâm điểm, chỉ cách các thủ đô lớn của các nước ASEAN tối đa 2 giờ bay.

Sự khác biệt trong chiến lược của Sun Group tại đây nằm ở tư duy “kiến tạo một hệ sinh thái những trải nghiệm hoàn chỉnh” thay vì chỉ xây những công trình độc lập. Đối với một hòn đảo, mọi mảnh ghép từ hạ tầng giao thông, năng lượng, nước sạch cho đến nghỉ dưỡng và giải trí phải là một thể thống nhất. Mô hình Sun Paradise Land tại Nam đảo chính là câu trả lời của chúng tôi.

Trên thế giới, mô hình này có nét tương đồng với Sentosa (Singapore) về tính đồng bộ, hay Jeju (Hàn Quốc) và Okinawa (Nhật Bản) về việc tôn trọng bản sắc bản địa. Tuy nhiên, nếu Sentosa được tối ưu hóa mạnh mẽ bằng công nghệ và dịch vụ, thì Phú Quốc lại là sự cân bằng giữa bảo tồn tự nhiên và kiến tạo những kỳ quan mới. Chúng tôi chắt lọc tư duy quản trị của họ để áp dụng vào một Phú Quốc giàu dư địa tăng trưởng, đặc biệt là khi hòn đảo đang hướng tới cột mốc lịch sử: Là nơi diễn ra Hội nghị cấp cao APEC 2027.

APEC 2027 đang tạo ra một “deadline" cho hàng loạt dự án hạ tầng tại Phú Quốc, đặc biệt trong bối cảnh cả đất nước Việt Nam đều bước vào chu kỳ đầu tư công mạnh mẽ, Sun Group chuẩn bị như thế nào để vừa bảo đảm tiến độ, vừa duy trì chất lượng khi phải cạnh tranh nguồn lực với rất nhiều dự án lớn khác?

Khi Việt Nam bước vào giai đoạn bùng nổ hạ tầng với tốc độ giải ngân vốn đầu tư công tăng mạnh qua từng năm, áp lực cạnh tranh về nguồn cung vật liệu, logistics biển đảo và nhân lực chất lượng cao là bài toán chung của mọi doanh nghiệp.

Đối với Sun Group, việc chuẩn bị cho APEC 2027 tại Phú Quốc không phải là một chiến dịch ngắn hạn, mà là sự tiếp nối của năng lực quản trị đã được tích lũy qua hàng trăm dự án trên khắp Việt Nam. Bí quyết của chúng tôi nằm ở hai yếu tố: Mạng lưới đối tác toàn cầu và Nền tảng công nghệ quản trị .

Về nguồn lực quốc tế, c húng tôi theo đuổi triết lý “đứng trên vai những người khổng lồ”, hợp tác với các đơn vị tư vấn quy hoạch, các kiến trúc sư nổi tiếng và các tập đoàn vận hành hàng đầu thế giới. Sự đồng hành của họ đảm bảo các công tác thiết kế, quy hoạch và vận hành đi theo một mô hình chuẩn quốc tế, giúp chúng tôi có thể kiểm soát tiến độ khi chỉ còn hơn một năm chạy nước rút cho các dự án APEC.

Ông Đặng Minh Trường - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sun Group

Về nguồn lực nội tại, Sun Group đã chủ động chuẩn bị nguồn lực và nhân lực từ sớm thông qua việc đẩy mạnh các phương thức xây dựng hiện đại, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào mô hình thi công truyền thống. Chúng tôi đang nghiên cứu và hợp tác với nhiều đối tác hàng đầu trong nước và quốc tế để ứng dụng các giải pháp như xây dựng mô-đun (Modular Construction), thiết kế để sản xuất và lắp ráp (DfMA), nhà thép tiền chế, hệ panel nhẹ và từng bước thử nghiệm công nghệ in 3D trong xây dựng.

Điểm chung của các giải pháp này là chuyển phần lớn khối lượng công việc từ công trường vào nhà máy, nơi các cấu kiện được sản xuất, kiểm định chất lượng trước khi đưa đến công trường để lắp ráp. Cách làm này không chỉ giúp rút ngắn đáng kể thời gian thi công, nâng cao chất lượng công trình mà còn giảm áp lực về nhân công và nguồn cung vật liệu trong bối cảnh nhu cầu xây dựng đang tăng mạnh trên cả nước.

Song song, Sun Group cũng đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ mô hình hóa thông tin công trình (BIM) để kết nối và quản lý đồng bộ thiết kế, vật tư, tiến độ và nhân lực trên cùng một nền tảng dữ liệu, tối ưu việc điều phối nguồn lực giữa nhiều dự án triển khai đồng thời, hạn chế chồng chéo, giảm sai sót và nâng cao hiệu quả thi công.

Với sự chuẩn bị đó, Sun Group tự tin bảo đảm tiến độ, chất lượng và các tiêu chuẩn phát triển bền vững cho những công trình trọng điểm phục vụ APEC cũng như các dự án hạ tầng quy mô lớn khác.

Đứng trước một nhiệm vụ mang tầm vóc quốc gia, tinh thần của Sun Group luôn là: Áp lực tạo kim cương. Khó khăn mang tính thời điểm trên thị trường là phép thử cho năng lực và cam kết của tập đoàn.

Chuyển hóa rủi ro "dư cung" thành "dư địa" cất cánh

Sun Group từng đồng hành với Đà Nẵng trong APEC 2017. Sau gần một thập kỷ, tiêu chuẩn của một điểm đến đăng cai hội nghị quốc tế đã thay đổi rất nhiều. Theo ông, những bài học nào từ Đà Nẵng vẫn còn giá trị và đâu là những điều buộc phải làm khác tại Phú Quốc?

Đồng hành cùng TP. Đà Nẵng tại APEC 2017 là cột mốc đầu tiên định hình năng lực quản trị các công trình quốc gia của chúng tôi. Tuy nhiên, thế giới của một thập kỷ sau đã thay đổi toàn diện. Những gì từng là "đỉnh cao" của năm 2017 giờ chỉ là "tiêu chuẩn cơ bản". Bài học chúng tôi mang từ Đà Nẵng đến Phú Quốc là sự kế thừa và phát triển trên hai phương diện:

Thứ nhất, từ "Tầm nhìn hậu sự kiện" tới "Hệ sinh thái bền vững, lấy phát triển công nghiệp văn hóa làm nền tảng":

Tại Đà Nẵng, bài học lớn là biến các công trình ngoại giao thành động lực phát triển kinh tế MICE lâu dài. Nhưng tại Phú Quốc, tiêu chuẩn phải là sự phát triển bền vững. Các công trình phục vụ APEC 2027 – từ Trung tâm Hội nghị Quốc tế cho đến Công viên APEC, nhà hát đa năng – ngay từ bản vẽ thiết kế đã phải giải bài toán chuyển đổi công năng linh hoạt, phục vụ kinh tế cả ngày lẫn đêm, tích hợp các giải pháp kiến trúc xanh để giảm thiểu dấu chân carbon.

Công trường dự án APEC

Chúng tôi kiến tạo những “di sản” bền vững. Điển hình là Trung tâm Hội nghị Quốc tế với ballroom vượt nhịp 81m không cột, tổng diện tích 11.050m2, được ghi nhận lớn nhất thế giới hiện nay, vượt qua cả Caesars Forum ở Las Vegas. Ngay lúc này, Sun Group đã làm việc với các thương hiệu vận hành đẳng cấp thế giới và các đối tác nghệ thuật lớn như Cirque du Soleil hay Dragone để nhà hát đa năng sẽ sáng đèn hàng đêm với các show diễn biểu tượng, đáp ứng mục tiêu phát triển Công nghiệp văn hóa theo định hướng quốc gia.

Thứ hai, nâng cấp "Hạ tầng mềm" bằng công nghệ số và tối ưu tính cá nhân hóa:

Nếu năm 2017, đỉnh cao của dịch vụ là sự tinh tế, hiếu khách và an ninh nghiêm ngặt, thì tới APEC 2027, hạ tầng mềm phải vận hành trên nền tảng công nghệ thông minh. Tại Phú Quốc, toàn bộ hành trình của đại biểu - từ lúc hạ cánh tại nhà ga VIP, check-in không chạm, di chuyển trên trục giao thông riêng biệt đến hội nghị và lưu trú – đều nằm trong một hệ sinh thái khép kín được quy hoạch đồng bộ. Phú Quốc đang “xây mới toàn bộ trải nghiệm” ở một quy mô và mức độ nhất quán cao mà theo đánh giá của các chuyên gia là rất ít điểm đến APEC trước đây thực hiện theo tinh thần như vậy.

Nhưng thực tế là sau các sự kiện quốc tế lớn, nhiều điểm đến trên thế giới đã đối mặt với bài toán dư thừa hạ tầng và công suất khách sạn. Phú Quốc có đứng trước rủi ro tương tự không? Điều gì khiến Sun Group tin rằng các khoản đầu tư hiện nay sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả sau APEC 2027?

Nếu chỉ nhìn Phú Quốc trong ngắn hạn, câu hỏi về áp lực dư cung là hoàn toàn hợp lý. Tuy nhiên, xét về dài hạn, Đông Nam Á vẫn đang thiếu những "thủ phủ" MICE và nghỉ dưỡng tích hợp quy mô lớn đủ sức cạnh tranh với Bali hay Phuket.

Du lịch Việt Nam đang tăng trưởng mạnh mẽ với mục tiêu đón 20-22 triệu lượt khách quốc tế. Hãy nhìn vào hạ tầng hàng không - cửa ngõ duy nhất kết nối Phú Quốc với thế giới - để thấy áp lực quá tải đã hiện hữu rõ ràng:

Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc được thiết kế với công suất tối đa chỉ 4 triệu hành khách/năm. Tuy nhiên, năm 2024, lượng khách thông qua cảng đã đạt hơn 4,5 triệu lượt (vượt 12,5% công suất thiết kế). Sang năm 2025, con số này tiếp tục nhảy vọt lên gần 5,2 triệu lượt, ghi nhận tỷ lệ tăng trưởng ấn tượng hơn 15% so với năm 2024 và vượt ngưỡng năng lực tiếp đón tới 130%.

Số liệu này minh chứng cho sức hút ngày càng tăng của Phú Quốc. Sun Group cũng không theo đuổi tăng trưởng thuần số lượng, mà tập trung vào cơ cấu khách và mức chi tiêu bình quân. Phú Quốc còn rất nhiều dư địa ở phân khúc MICE, khách cao cấp và lưu trú dài ngày. Khi thời gian ở lại tăng thêm và chi tiêu mỗi ngày được mở rộng nhờ hệ sinh thái giải trí - mua sắm - trải nghiệm đêm, hiệu quả doanh thu sẽ tăng theo cấp số nhân. Tầm nhìn dài hạn của chúng tôi là Phú Quốc trở thành điểm đến chất lượng cao của châu Á, đủ năng lực đón 40 - 50 triệu lượt khách mỗi năm vào giai đoạn 2045.

Sun Group không đầu tư để giành lấy một miếng bánh thị trường có sẵn, chúng tôi đầu tư hạ tầng để cùng Phú Quốc tạo ra một thị trường mới. Vì vậy, rủi ro "dư cung" sẽ có thể được chuyển hóa thành "dư địa" để hòn đảo này cất cánh.

Tầm nhìn dài hạn của Sun Group là Phú Quốc trở thành điểm đến chất lượng cao của châu Á

Sun Group thành lập Sun PhuQuoc Airways dù hàng không vốn là ngành có biên lợi nhuận thấp và chịu nhiều biến động, vai trò của hãng bay này trong chiến lược phát triển Phú Quốc là gì? Và Sun Group chuẩn bị như thế nào để ứng phó với những cú sốc như dịch bệnh, biến động giá nhiên liệu hay suy giảm nhu cầu du lịch?

Ngành hàng không luôn nhạy cảm với các biến động địa chính trị, giá nhiên liệu hay dịch bệnh. Nếu SPA hoạt động như một hãng bay thương mại truyền thống, rủi ro sẽ là cực kỳ lớn.

Nhưng vị thế của SPA là một "Hãng hàng không điểm đến" (Destination Airline), đóng vai trò như cây cầu kết nối trực tiếp các thị trường trọng điểm toàn cầu đến Đảo Ngọc và liền mạch cùng hệ sinh thái du lịch – nghỉ dưỡng – giải trí của Sun Group. Chúng tôi bán một “trải nghiệm từ tầng mây đến phòng ngủ”, chứ không thuần túy bán một chiếc vé máy bay. Điều này cho phép hãng chủ động tạo ra nhu cầu thị trường thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào nhu cầu có sẵn.

Bên cạnh đó, chúng tôi hướng tới mô hình vận hành tinh gọn, tối ưu hiệu quả khai thác đội tàu bay và đa dạng hóa thị trường khách để sẵn sàng ứng phó với biến động tỷ giá hay các tình huống bất khả kháng. Quan trọng hơn, SPA là một mắt xích chiến lược nâng cao năng lực kết nối điểm đến của Tập đoàn, từ đó tạo ra sức cạnh tranh dài hạn và khả năng chống chịu trước các chu kỳ biến động của ngành.

Chìa khóa tạo nên những "kỳ tích kinh tế" ở châu Á và bài học cho Việt Nam

Trong bối cảnh các tập đoàn tư nhân lớn tham gia sâu vào phát triển hạ tầng chiến lược tại Việt Nam theo mô hình hợp tác công - tư, thách thức và cơ hội lớn nhất mà Sun Group nhận thấy là gì?

Mô hình hợp tác công - tư (PPP) chính là chìa khóa tạo nên những "kỳ tích kinh tế" tại các quốc gia phát triển nhanh nhất châu Á.

Hãy nhìn vào Singapore: Sự lột xác thành trung tâm tài chính và du lịch toàn cầu có đóng góp biểu tượng từ các dự án PPP quy mô lớn như Singapore Sports Hub hay hệ thống xử lý nước sạch công nghệ cao.

Hoặc tại Hàn Quốc, mô hình PPP áp dụng vào siêu Sân bay Quốc tế Incheon hay tuyến cao tốc huyết mạch Seoul - Busan đã giải phóng toàn bộ nguồn lực quốc gia. Khi khu vực tư nhân được trao cơ chế và niềm tin, họ sẽ tối ưu hóa dòng vốn và rút ngắn thời gian kiến tạo hạ tầng một cách ngoạn mục.

Tại Việt Nam, bước đột phá lớn nhất hiện nay chính là tư duy chiến lược của Đảng và Nhà nước thông qua Nghị quyết số 68-NQ/TW. Đây là lời "bảo chứng" và trao niềm tin lịch sử cho kinh tế tư nhân tham gia sâu vào các công trình hạ tầng chiến lược quốc gia.

Đối với Sun Group, chúng tôi xem đây là một vinh dự đi kèm trách nhiệm to lớn. Cơ hội lớn nhất chính là không gian kiến tạo rộng mở, nơi doanh nghiệp được đem nguồn lực tài chính, tư duy quản trị hiệu quả và tốc độ thực thi thần tốc để cống hiến cho đất nước, góp phần định vị thương hiệu đột phá cho các điểm đến. Thách thức lớn nhất, ngược lại, chính là việc luôn giữ được sự cân bằng hài hòa giữa hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp và lợi ích tối cao của quốc gia, cộng đồng.

Dù ở Phú Quốc, Đà Nẵng, TP.HCM, Quảng Ninh hay Ninh Bình, mục tiêu tối thượng của Sun Group không phải là những con số lợi nhuận ngắn hạn, mà là những di sản bền vững để lại cho thế hệ mai sau, khẳng định năng lực tự cường của doanh nghiệp Việt và nâng tầm vị thế quốc gia trên bản đồ thế giới.

Cảm ơn chia sẻ của ông!