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Cơ quan Thuế yêu cầu BIDV, Agribank, VietinBank, MB... trừ tiền, phong toả tài khoản ngân hàng của loạt người nộp thuế có tên sau đây

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Các trường hợp này bị cưỡng chế với lý do người nộp thuế có tiền thuế nợ quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp theo quy định.

Ngày 7/7, Thuế tỉnh Tuyên Quang đã đăng tải các Quyết định số 3571-3580/QĐ/TQU ngày 06/7/2026 về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính quản lý thuế bằng biện pháp yêu cầu phong tỏa tài khoản và trích tiền từ tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế tại kho bạc nhà nước, tổ chức tín dụng.

Các Quyết định này đều có hiệu lực từ ngày ký, với lý do bị cưỡng chế là người nộp thuế có tiền thuế nợ quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp theo quy định.

Danh sách được tổng hợp từ các Quyết định số 3571-3580/QĐ/TQU ngày 06/7/2026 như sau:

Tên người nộp thuếĐịa chỉMã số thuếTrích tiền từ tài khoản được mở tạiSố tiền bị cưỡng chếCưỡng chế bằng biện pháp
Công ty TNHH Hoàng NamSố nhà 40, đường An Cư, tổ 6, phường Hà Giang 2, Tuyên Quang5100181334Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam112.303.304 đồngTrích tiền từ tài khoản
CTCP Thép An KhangSố nhà 26, đường Súng Dúng Lù, tổ 1, phường Hà Giang 1, Tuyên Quang5100231715Ngân hàng TMCP Quân đội94.083.767.528 đồngTrích tiền từ tài khoản
CTCP Gia Khánh Việt Nam GroupTổ dân phố 21 Tiến Thắng, phường Hà Giang 1, Tuyên Quang5100472573Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Giang41.421.767 đồngTrích tiền từ tài khoản
Công ty TNHH Thái DươngSố nhà 118, Tổ 7, phường Hà Giang 2, Tuyên Quang5100168566Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Chi nhánh tỉnh Hà Giang5.652.666.000 đồngTrích tiền từ tài khoản
Công ty TNHH Hải Đăng 68Số nhà 490, tổ dân phố 5 Ngọc Hà, phường Hà Giang 2, Tuyên Quang5100463360Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Giang11.788.750 đồngTrích tiền từ tài khoản
Công ty TNHH Bảo SơnSố nhà 215, đường Nguyễn Trãi, tổ dân phố 14, phường Hà Giang 1, Tuyên Quang5100158871Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Giang46.438.809 đồngTrích tiền từ tài khoản
CTCP Gia Khánh Việt Nam GroupTổ dân phố 21 Tiến Thắng, phường Hà Giang 1, Tuyên Quang5100472573Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Giang (STK đuôi 888)41.421.767 đồngYêu cầu phong tỏa tài khoản
Công ty TNHH Bảo SơnSố nhà 215, đường Nguyễn Trãi, tổ dân phố 14, phường Hà Giang 1, Tuyên Quang5100158871Ngân hàng TMCP Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Hà Giang46.438.809 đồngYêu cầu phong tỏa tài khoản
CTCP Gia Khánh Việt Nam GroupTổ dân phố 21 Tiến Thắng, phường Hà Giang 1, Tuyên Quang5100472573Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Giang (STK đuôi 991)41.421.767 đồngYêu cầu phong tỏa tài khoản
CTCP Gia Khánh Việt Nam GroupTổ dân phố 21 Tiến Thắng, phường Hà Giang 1, Tuyên Quang5100472573Ngân hàng TMCP Bắc Á - Chi nhánh Hà Giang41.421.767 đồngYêu cầu phong tỏa tài khoản

Đối với các trường hợp yêu cầu trích tiền từ tài khoản ngân hàng, Thuế tỉnh Tuyên Quang thông tin, các ngân hàng có trách nhiệm trích tiền từ tài khoản với số tiền đã nêu rõ trong Quyết định để nộp vào tài khoản số 7111 mở tại kho bạc Phòng Nghiệp vụ 2 - Kho bạc Nhà nước khu vực VIII.

Trong trường hợp số tiền trên tài khoản nhỏ hơn số tiền trên Quyết định cưỡng chế, Cơ quan Thuế yêu cầu Ngân hàng vẫn phải trích số tiền còn lại sau khi trừ đi số dư tối thiểu để duy trì tài khoản và tiếp tục theo dõi, trích tiếp số tiền phát sinh có trên tài khoản của người nộp thuế trong thời gian quyết định có hiệu lực.

Cơ quan Thuế vừa phát thông báo mới

Hà Giang

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