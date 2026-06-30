Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông báo quan trọng tới tất cả người dân đang nhận lương hưu

Người dân đặc biệt lưu ý về thời gian giấy ủy quyền nhận lương hưu

Trước thời điểm 1/7/2026, nhiều trường hợp ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) hằng tháng có thể hết hiệu lực theo quy định của Luật BHXH năm 2024.

BHXH Việt Nam đã chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố chủ động rà soát, phối hợp hỗ trợ người hưởng lập lại văn bản ủy quyền hoặc chuyển sang nhận qua tài khoản cá nhân, bảo đảm chi trả đúng người, đúng chế độ, không để gián đoạn việc chi trả.

BHXH lưu ý người hưởng hoặc người được ủy quyền cần chủ động kiểm tra mốc thời gian và thực hiện lại thủ tục ủy quyền nếu hết hạn.

Trình tự thực hiện ủy quyền

Người được ủy quyền khi đến nhận kết quả phải xuất trình chứng minh nhân dân và nộp lại Giấy ủy quyền.

Giấy ủy quyền bằng tiếng nước ngoài phải kèm theo bản dịch sang tiếng Việt được công chứng, chứng thực.

Ghi rõ nội dung ủy quyền (ghi rõ làm gì và ở đâu) như: Làm thủ tục giải quyết chế độ; nhận hồ sơ hưởng BHXH (bao gồm thẻ BHYT) nếu có; nhận lương hưu hoặc loại trợ cấp, chế độ gì.

Thời hạn ủy quyền do các bên thỏa thuận, trường hợp không thỏa thuận thì thời hạn ủy quyền có hiệu lực là một năm kể từ ngày xác lập việc ủy quyền.

Khuyến khích nhận lương hưu qua tài khoản

Cùng với việc hướng dẫn lập lại văn bản ủy quyền, cơ quan BHXH các địa phương khuyến khích người hưởng chuyển sang nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản cá nhân. Đây là phương thức chi trả an toàn, thuận tiện, minh bạch, giúp người hưởng chủ động nhận chế độ hằng tháng, giảm phụ thuộc vào người nhận thay, nhất là đối với các trường hợp đang ủy quyền do điều kiện đi lại khó khăn.

Khi cần lập lại văn bản ủy quyền hoặc thay đổi phương thức nhận, người dân nên liên hệ trực tiếp cơ quan BHXH, bưu điện chi trả, trung tâm phục vụ hành chính công hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú để được hướng dẫn qua các kênh chính thức.

Cơ quan BHXH cũng khuyến nghị người dân không cung cấp thông tin cá nhân qua đường link lạ, mạng xã hội hoặc ứng dụng nhắn tin không rõ nguồn gốc. Việc chủ động rà soát, lập lại văn bản ủy quyền hoặc chuyển sang nhận qua tài khoản cá nhân không chỉ giúp bảo đảm quyền lợi chi trả hằng tháng của người hưởng, mà còn góp phần chuẩn hóa dữ liệu người hưởng, phòng ngừa rủi ro và nâng cao chất lượng phục vụ trong thực hiện chính sách BHXH.

Lưu ý: BHXH sẽ tạm dừng chi trả trong các trường hợp sau: Giấy ủy quyền hết hạn mà người hưởng không lập lại ủy quyền mới hoặc Người hưởng không có đề nghị nhận trực tiếp bằng tài khoản cá nhân.

Trường hợp người hưởng nộp ủy quyền mới trước ngày 20 của tháng chi trả, BHXH sẽ cập nhật và chi trả ngay trong tháng.