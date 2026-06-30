Tất cả người dân chú ý quy định mới nhất khi đi máy bay từ 1/7

Từ ngày 1/7/2026, hành khách đi máy bay tại Việt Nam sẽ phải thực hiện quy định mới liên quan đến việc mang theo và sử dụng sạc dự phòng trên các chuyến bay.

Quy định được ban hành nhằm hạn chế nguy cơ cháy nổ từ pin lithium, đồng thời nâng cao an toàn hàng không trong bối cảnh các sự cố liên quan đến thiết bị điện tử ngày càng được siết chặt kiểm soát.

Cục Hàng không Việt Nam vừa ban hành Chỉ thị về việc bảo đảm an toàn vận chuyển sạc dự phòng (power bank) trong hành lý của hành khách trên các chuyến bay.

Từ ngày 1/7, hành khách đi máy bay sẽ phải tuân thủ quy định mới về việc mang theo sạc dự phòng. (Ảnh minh hoạ)

Theo quy định có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, mỗi hành khách chỉ được mang tối đa hai sạc dự phòng khi lên máy bay. Các thiết bị này bắt buộc phải được để trong hành lý xách tay và tuyệt đối không được ký gửi theo hành lý ký gửi.

Đối với sạc dự phòng sử dụng pin kim loại lithium, hàm lượng lithium không được vượt quá 2 gram. Trong khi đó, các thiết bị sử dụng pin lithium-ion chỉ được mang theo nếu có mức năng lượng định mức không quá 100 Wh mà không cần thực hiện thêm thủ tục.

Với các loại sạc dự phòng có dung lượng trên 100 Wh nhưng không vượt quá 160 Wh, hành khách chỉ được phép mang theo sau khi có sự chấp thuận của hãng hàng không hoặc đơn vị khai thác tàu bay.

Bên cạnh việc giới hạn số lượng và dung lượng, Cục Hàng không Việt Nam cũng đưa ra nhiều quy định nghiêm ngặt trong quá trình sử dụng sạc dự phòng trên máy bay. Cụ thể, hành khách không được sạc lại sạc dự phòng trong suốt chuyến bay, đồng thời không được sử dụng thiết bị này để sạc điện thoại, máy tính bảng hoặc các thiết bị điện tử khác khi tàu bay đang hoạt động.

Ngoài ra, sạc dự phòng phải được lấy ra khỏi hành lý xách tay và đặt ở vị trí dễ quan sát để tổ bay có thể nhanh chóng phát hiện, xử lý nếu xảy ra sự cố liên quan đến pin lithium.

Để phòng ngừa nguy cơ đoản mạch, mỗi sạc dự phòng cần được bảo vệ riêng biệt bằng cách giữ nguyên bao bì của nhà sản xuất hoặc dán băng dính cách điện lên các đầu cực. Hành khách cũng có thể bảo quản từng thiết bị trong túi nhựa hoặc túi bảo vệ chuyên dụng.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, các hãng hàng không và đơn vị khai thác tàu bay có trách nhiệm tăng cường hướng dẫn, phổ biến quy định mới đến hành khách trước khi làm thủ tục và lên máy bay.

Quy định này được xây dựng trên cơ sở hướng dẫn của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), theo Phụ lục bổ sung số 01 của Tài liệu Hướng dẫn kỹ thuật về vận chuyển an toàn hàng nguy hiểm bằng đường hàng không (Doc 9284), ấn bản 2025-2026.