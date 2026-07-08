Điện mặt trời tại Việt Nam sắp có thay đổi mới

Theo đó, JA được định vị là thương hiệu chủ đạo, với bốn thương hiệu thành viên gồm JA Solar (điện mặt trời), JA ESS (giải pháp lưu trữ năng lượng), JA Green (năng lượng thông minh) và JA Capital (nền tảng đầu tư). Bốn thương hiệu này tạo thành hệ sinh thái năng lượng xanh khép kín, đồng thời là nền tảng cho năng lực cạnh tranh cốt lõi của JA.

Ông Daniel Li, Phó Chủ tịch (VP) khu vực Đông Á và Nam Thái Bình Dương tại JA Solar phát biểu mở màn tại sự kiện.

Tại hội nghị, JA Solar giới thiệu mô-đun quang điện TOPCon loại N DeepBlue 5.0. Đây là dòng sản phẩm chủ lực của doanh nghiệp với công suất tối đa lên tới 670W và hiệu suất chuyển đổi đạt 24,8%.

Sản phẩm hiện dẫn đầu bảng xếp hạng Taiyang News về hiệu suất mô-đun TOPCon sản xuất hàng loạt trong ba tháng liên tiếp. DeepBlue 5.0 sở hữu nhiều cải tiến nổi bật, bao gồm thiết kế toàn màn hình giúp tăng diện tích hấp thụ ánh sáng thêm 1,82%, nâng hệ số thu nhận năng lượng mặt trời hai mặt (bifaciality) lên 85%, qua đó tăng tổng công suất mô-đun thêm 0,61%.

Hệ số nhiệt được tối ưu xuống 0,26% trên mỗi độ C, góp phần tăng thêm 0,9% sản lượng điện, trong khi tỷ lệ suy giảm công suất dài hạn chỉ còn 0,35% mỗi năm sau năm đầu tiên. Bên cạnh đó, thiết kế cắt đa phần (multi-cut cell) cũng giúp nâng cao khả năng phát điện trong điều kiện ánh sáng yếu cao hơn khoảng 0,3% và cải thiện hiệu suất khi mô-đun bị che bóng.

Theo chứng nhận của TÜV NORD, mô-đun TOPCon của JA Solar tạo ra sản lượng điện cao hơn 3,58% so với các mô-đun sử dụng công nghệ BC. Trong điều kiện bức xạ thấp vào sáng sớm và chiều tối, mức chênh lệch có thể đạt trên 9,18%, góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư cho các dự án điện mặt trời.

Bên cạnh mô-đun quang điện hiệu suất cao của JA Solar, JA ESS cũng đồng thời ra mắt hệ thống lưu trữ năng lượng làm mát bằng chất lỏng công suất 125kW và dung lượng 261kWh, hướng đến đối tượng khách hàng thương mại và công nghiệp. Hệ thống này sở hữu những ưu thế toàn diện về độ an toàn, tính hiệu quả kinh tế và độ tin cậy.

JA ESS ra mắt hệ thống lưu trữ năng lượng làm mát bằng chất lỏng công suất 125kW và dung lượng 261kWh, hướng đến đối tượng khách hàng thương mại và công nghiệp.

Về độ an toàn: Giải pháp được trang bị công nghệ giám sát cách điện theo thời gian thực (ở cấp độ mili giây) cùng hệ thống bảo vệ toàn diện TripleGuard với ba lớp phòng cháy, kết cấu chống cháy nổ, giám sát cấp PACK và cơ chế cảnh báo sớm nguy cơ mất an toàn của pin.

Về tính hiệu quả kinh tế: Hệ thống sử dụng pin LFP có tuổi thọ cao, đạt hiệu suất chu trình sạc/xả lên tới 88%, đồng thời được trang bị công nghệ làm mát bằng chất lỏng giúp giảm 10% điện năng tiêu thụ của hệ thống phụ trợ.

Về độ tin cậy: Công nghệ bảo trì dự đoán bằng AI giúp giảm tới 90% thời gian ngừng hoạt động của thiết bị và có thể xử lý từ xa hơn 90% các sự cố hệ thống. Thiết kế dạng mô-đun của hệ thống cũng góp phần đơn giản hóa công tác bảo trì và thay thế linh kiện, góp phần giảm chi phí vận hành dài hạn.

Bà Huyền Nguyễn, Giám đốc Kinh doanh Quốc gia JA thị trường Việt Nam & Campuchia chia sẻ tại sự kiện.

Ông Steven Chen, Chủ tịch Kinh doanh Toàn cầu JA, cho biết: “Hội nghị hôm nay tại TP. Hồ Chí Minh không chỉ là một cột mốc trong hành trình phát triển của JA mà còn khẳng định cam kết thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế carbon thấp và tăng trưởng bền vững trên toàn cầu.”

Theo ông Baldesh Singh , chuyên gia phân tích cấp cao S&P Global, ngành điện mặt trời và lưu trữ năng lượng tại Việt Nam đang chuyển từ giai đoạn hoàn thiện chính sách sang triển khai trên quy mô lớn. Ông cho rằng, cùng với quá trình quy hoạch phát triển điện lực mới cũng như các cơ chế giá ưu đãi, nhiều dự án điện mặt trời kết hợp hệ thống lưu trữ (PV-plus-storage) đang được đẩy nhanh tiến độ phê duyệt và xây dựng. Động lực tăng trưởng đến từ cả các chính sách hỗ trợ và nhu cầu tối ưu chi phí điện của khối khách hàng thương mại và công nghiệp (C&I). Thị trường đang dần hội tụ đầy đủ điều kiện để tăng trưởng mạnh mẽ trong thời gian tới.

Ông Baldesh Singh, chuyên gia phân tích cấp cao S&P Global phát biểu tại sự kiện.

Ông Kairos Zhou, đại diện Global Market Access (GMA) của TÜV SÜD Greater China, đã trình bày chuyên đề về lộ trình tuân thủ cho hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin (BESS) tại Việt Nam. Dưới góc độ chứng nhận của bên thứ ba, ông phân tích các quy định hiện hành của ngành điện, yêu cầu về đấu nối lưới điện và tiêu chuẩn TCVN 14499. Đồng thời, ông cũng làm rõ các yêu cầu cốt lõi về an toàn sản phẩm, các chỉ tiêu đáp ứng các tiêu chuẩn, công tác chuẩn bị hồ sơ và quy trình đánh giá của bên thứ ba, qua đó hỗ trợ các doanh nghiệp năng lượng giảm thiểu rủi ro tuân thủ và thúc đẩy quá trình đưa dự án vào vận hành.

Với nền tảng công nghệ tích hợp điện mặt trời và lưu trữ năng lượng, mạng lưới dịch vụ toàn cầu và năng lực tích hợp hệ thống hiệu suất cao, JA cung cấp các giải pháp Điện mặt trời - Lưu trữ năng lượng - X toàn diện. Danh mục sản phẩm và dịch vụ của công ty được thiết kế an toàn, hiệu quả, thông minh và có khả năng tùy biến cao, đáp ứng đa dạng nhu cầu nguồn điện, lưới điện và phụ tải trong thương mại, công nghiệp và dân dụng. Thông qua nỗ lực nâng cao khả năng tích hợp năng lượng tái tạo và tăng tính linh hoạt trong vận hành lưới điện, JA tiếp tục đóng góp vào quá trình chuyển đổi năng lượng và phát triển bền vững trên toàn cầu.