Toàn bộ người dân Việt Nam đang được giảm giá một dịch vụ mà ít người biết

Những ngày đầu tháng 7, thông tin về show diễn “Đất Nước Thiên Hùng Ca” thu hút sự chú ý của nhiều người yêu du lịch và nghệ thuật. Theo Báo Điện tử Chính phủ, chương trình chính thức công diễn từ ngày 10/7/2026 tại Vinpearl Theatre, Ocean City, Hưng Yên. Đây là nhà hát tiêu chuẩn quốc tế, có sức chứa gần 1.500 chỗ ngồi, được đầu tư đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, công nghệ trình diễn và không gian sân khấu đa năng.

Điểm đáng chú ý, “Đất Nước Thiên Hùng Ca” không đơn thuần là một chương trình biểu diễn nghệ thuật thông thường. Theo giới thiệu từ VinWonders, show diễn tái hiện hành trình 4.000 năm lịch sử Việt Nam bằng công nghệ trình diễn hiện đại và ngôn ngữ nghệ thuật giàu cảm xúc. Chương trình được chia thành nhiều chương, đưa khán giả đi từ huyền sử Lạc Long Quân - Âu Cơ, thời Hùng Vương dựng nước đến các lát cắt lịch sử, văn hóa và hình ảnh Việt Nam hòa bình, rực rỡ sắc màu ba miền.

Ảnh VinWonders

Trong bài viết giới thiệu chương trình, Báo Điện tử Chính phủ cho biết 4.000 năm lịch sử đất nước được phục dựng trong 75 phút với trải nghiệm đa giác quan. Đại diện đơn vị vận hành cũng chia sẻ mong muốn tạo ra một không gian sống động, nơi lịch sử và văn hóa được cảm nhận bằng nhiều giác quan, qua đó lan tỏa niềm tự hào dân tộc.

Ai đang được giảm giá?

Điều khiến chương trình được nhiều người quan tâm là chính sách ưu đãi trong dịp khai trương. Theo Báo Điện tử Chính phủ, từ ngày 10/7 đến 19/7/2026, show diễn dành tặng ưu đãi 30% nhân dịp khai trương, áp dụng cho tất cả các hạng vé trên các kênh bán chính thức. Nói cách khác, mọi khách hàng đều đang có cơ hội mua vé xem show với mức giá ưu đãi trong giai đoạn đầu công diễn.

Không chỉ vậy, một số nhóm khách còn được hưởng mức ưu đãi sâu hơn. Cũng theo nguồn trên, từ ngày 10/7 đến hết 30/9/2026, học sinh, sinh viên, hội viên Hội Cựu chiến binh và người cao tuổi từ 60 tuổi trở lên được hưởng chính sách giảm 50% khi mua vé qua kênh VinWonders.com hoặc trực tiếp tại quầy vé.

Ảnh Báo Chính Phủ

Trên trang VinWonders, chương trình ưu đãi mở bán show “Đất Nước Thiên Hùng Ca” cũng được giới thiệu với mức giảm lên tới 50%, thời gian áp dụng từ ngày 3/7 đến 20/8/2026. Đơn vị này cho biết vé đã chính thức mở bán từ ngày 3/7/2026, trước thời điểm công diễn chính thức.

Với khách du lịch, chính sách này có thể xem là cơ hội để trải nghiệm một sản phẩm văn hóa - giải trí mới gần Hà Nội với chi phí mềm hơn trong giai đoạn đầu. Tuy nhiên, người mua nên kiểm tra kỹ điều kiện áp dụng, ngày diễn, hạng vé và giấy tờ cần xuất trình nếu thuộc nhóm được giảm 50%.

Du khách muốn xem show cần làm gì?

Theo hướng dẫn của VinWonders, khách có thể đặt vé xem “Đất Nước Thiên Hùng Ca” trên website booking.vinwonders.com. Các bước gồm: truy cập website, chọn hạng vé muốn mua, chọn khu vực trên sơ đồ chỗ ngồi, lựa chọn số lượng vé người lớn/trẻ em và vị trí phù hợp, sau đó điền thông tin và thanh toán. Vé điện tử sẽ được gửi qua Zalo, email hoặc WhatsApp.

Ảnh chụp màn hình

Về di chuyển, VinWonders cho biết từ trung tâm Hà Nội đến Vinpearl Theatre Ocean City mất khoảng 30 - 45 phút. Nhà hát nằm bên trong Vincom Mega Mall Ocean City. Du khách có thể đi xe buýt điện VinBus, trong đó tuyến OCT1 phù hợp với khách xuất phát từ khu vực Thanh Xuân, Đống Đa, Hai Bà Trưng; tuyến OCT2 thuận tiện cho khách từ khu vực trung tâm Hà Nội. Ngoài ra, du khách có thể đi ô tô, xe máy qua cầu Vĩnh Tuy hoặc cầu Thanh Trì, vào cao tốc Hà Nội - Hải Phòng rồi rẽ theo biển chỉ dẫn vào Ocean City.

VinWonders khuyến nghị khán giả nên có mặt trước giờ diễn từ 30 - 45 phút để gửi xe, check-in và ổn định chỗ ngồi. Khách cũng nên chuẩn bị sẵn vé điện tử hoặc mã QR trên điện thoại để việc kiểm tra vé diễn ra nhanh hơn. Sau đêm diễn, du khách có thể kết hợp dạo chơi, ăn uống tại Ocean City, biến buổi xem show thành một trải nghiệm du lịch đêm gần Hà Nội.

Với thời lượng 75 phút, nội dung gắn với lịch sử - văn hóa Việt Nam và chính sách ưu đãi trong giai đoạn đầu, “Đất Nước Thiên Hùng Ca” có thể trở thành một lựa chọn mới cho những người muốn tìm hoạt động cuối tuần gần Hà Nội, đặc biệt là các gia đình, nhóm bạn trẻ hoặc du khách yêu thích những trải nghiệm văn hóa kết hợp công nghệ trình diễn hiện đại.