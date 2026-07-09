Dư địa tăng trưởng lớn nhất của Hà Nội chính là giải phóng các nguồn lực đang bị 'đóng băng'

Phải giao chỉ tiêu đầu ra, tiến độ và trách nhiệm cụ thể

Chiều 8/7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc với Thành ủy Hà Nội về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, các nhiệm vụ giải pháp nhằm đảm bảo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2026 và tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị về "Xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới".

Sau khi nghe báo cáo, các ý kiến, phát biểu chỉ đạo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô trong việc triển khai khối lượng công việc rất lớn trong thời gian ngắn, đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhìn nhận, Hà Nội đã thể hiện tinh thần chủ động, quyết liệt, tạo được nhiều chuyển biến tích cực.

Bên cạnh ghi nhận những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng chỉ ra những hạn chế mà Hà Nội cần tập trung khắc phục trong thời gian tới. Nếu không tạo được những đột phá trong 6 tháng cuối năm thì sẽ rất khó hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. Ảnh: Q.T.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, Hà Nội phải xác định mục tiêu tăng trưởng hai con số là nhiệm vụ chính trị quan trọng , đồng thời phải xây dựng lại kịch bản tăng trưởng theo hướng tích cực, cụ thể đến từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa phương và từng cấp chính quyền.

“Thành phố không thể điều hành theo cách bình quân, chờ đến cuối quý mới đánh giá kết quả. Phải giao chỉ tiêu đầu ra, tiến độ và trách nhiệm cụ thể cho từng cơ quan, từng cá nhân", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu.

Ưu tiên dành quỹ đất cho trường học, bệnh viện, công trình văn hóa

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, Hà Nội cần tổ chức một cuộc tổng rà soát thực chất về toàn bộ nguồn lực phát triển của thành phố, bao gồm quỹ đất, tài sản công, vốn đầu tư, quỹ tái định cư, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, nguồn nhân lực chất lượng cao, dữ liệu và khoa học - công nghệ.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, chỉ khi nắm chắc từng nguồn lực, thành phố mới có thể xác định rõ lĩnh vực nào có thể tăng tốc, sản phẩm nào có thể bứt phá để tập trung chỉ đạo, tạo nền tảng cho tăng trưởng năm 2026 và chuẩn bị năng lực phát triển cho các năm tiếp theo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng yêu cầu thành phố cụ thể hóa Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm bằng kế hoạch triển khai hằng năm, xác định rõ từng mốc công việc, từng dự án và kết quả phải đạt được đến năm 2030, năm 2045 và năm 2054.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, quy hoạch không chỉ là tầm nhìn dài hạn mà phải được hiện thực hóa bằng những công trình, dự án và kết quả cụ thể ngay trong từng năm. Đặc biệt, phát triển nhanh phải đi đôi với phát triển bền vững, không đánh đổi môi trường, chất lượng sống và an sinh xã hội để lấy tăng trưởng. Dư địa tăng trưởng lớn nhất của Hà Nội hiện nay chính là giải phóng các nguồn lực đang bị "đóng băng". Thành phố phải khẩn trương rà soát, xử lý dứt điểm các dự án chậm triển khai; sử dụng hiệu quả tài sản công, công trình dở dang và quỹ đất chưa đưa vào khai thác.

Đối với các dự án tồn đọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu phân loại rõ dự án tiếp tục triển khai, dự án cần điều chỉnh và dự án phải chấm dứt; đồng thời phân công rõ trách nhiệm từng cơ quan, từng cán bộ theo dõi, xử lý.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Q.T.

Đặc biệt, sau khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, Hà Nội cần khẩn trương quy hoạch, sắp xếp và khai thác hiệu quả các trụ sở dôi dư, ưu tiên dành quỹ đất cho trường học, bệnh viện, công trình văn hóa và các thiết chế công cộng phục vụ người dân. Các công trình hành chính của thành phố đã có quy hoạch cũng phải được triển khai nhanh, không để kéo dài. Trong đó, thành phố cần chủ động tháo gỡ điểm nghẽn về cơ chế, chính sách.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Hà Nội thay đổi phương thức làm việc với Trung ương theo hướng chủ động hơn. Khi gặp khó khăn, vướng mắc về cơ chế hoặc thẩm quyền, thành phố phải chủ động làm việc ngay với Chính phủ, các bộ, ngành để tháo gỡ, không chờ đến các hội nghị hoặc các cuộc họp định kỳ mới phản ánh.



Thành phố phải xác định giải phóng mặt bằng là khâu quyết định tiến độ triển khai các dự án trọng điểm, phải ưu tiên bố trí mặt bằng cho các dự án đường sắt đô thị , các tuyến giao thông kết nối, công trình chống ùn tắc, các tuyến đường vành đai… Quan điểm chỉ đạo là có mặt bằng đến đâu, thi công đến đó, không chờ hoàn thành toàn bộ mới triển khai.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, bảo đảm nguyên tắc "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả". Việc kiểm tra, giám sát phải được thực hiện thường xuyên; đánh giá cán bộ phải dựa trên kết quả công việc, tiến độ thực hiện và mức độ hài lòng của người dân.

Hoàn thành, thông tuyến đường Vành đai 1, Vành đai 2,5 trước ngày 2/9/2026

Phát biểu tiếp thu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nêu rõ, thành phố xác định phải làm tốt hơn nữa, nhanh hơn nữa, quyết liệt hơn nữa để khai thác các tiềm lực, các lợi thế, các thế mạnh của Thủ đô trong tất cả các việc.

Ông Trần Đức Thắng cho biết, thành phố sẽ tổ chức triển khai hiệu quả Luật Thủ đô năm 2026 với những thẩm quyền, các cơ chế vượt trội đã được Trung ương giao. Cải cách mạnh mẽ hơn các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian, cắt giảm chi phí. Kiểm soát việc thực hiện của từng cơ quan để đưa các dự án, dòng vốn vào nền kinh tế, đưa doanh nghiệp tham gia vào thị trường...

Thành phố sẽ tập trung để trước ngày 2/9/2026 hoàn thành và thông tuyến đối với đường Vành đai 1, Vành đai 2,5 và trước tháng 6/2027 sẽ hoàn thành toàn bộ các tuyến đường vành đai của Thủ đô đang được tiến hành thi công, 7 cây cầu vượt sông, các tuyến hướng tâm và khởi công tuyến đường Vành đai 5 của Thủ đô...

Bí thư Hà Nội Trần Đức Thắng cho biết, Thành ủy Hà Nội sẽ đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, điều hành từ Thành ủy tới các tổ chức Đảng trực thuộc. Thành phố sẽ kiểm đếm kết quả theo tuần, theo tháng; giao việc theo sản phẩm; đánh giá cán bộ theo hiệu quả thực thi.