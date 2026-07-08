Thuế TP Hà Nội gửi thư ngỏ đến doanh nghiệp, người nộp thuế: Lưu ý một mốc thời hạn quan trọng

Chính phủ ban hành Nghị định số 245/2026/NĐ-CP về việc gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và tiền thuê đất trong năm 2026.

Liên quan đến chính sách này, Thuế TP Hà Nội vừa có thư ngỏ gửi các doanh nghiệp, người nộp thuế trên địa bàn, thông tin một số nội dung cơ bản cần lưu ý.

Theo Thuế TP Hà Nội, đối tượng được gia hạn gồm doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh hoạt động sản xuất, kinh doanh trong các ngành kinh tế, lĩnh vực quy định tại Phụ lục I kèm theo Nghị định số 245/2026/NĐ-CP.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ được xác định theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017 và Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ cũng thuộc đối tượng được gia hạn.

Về thời gian gia hạn, đối với số thuế GTGT của kỳ tính thuế từ tháng 5 đến tháng 9/2026 và kỳ tính thuế quý II, quý III/2026, thời gian gia hạn tối đa là 5 tháng.

Thời gian gia hạn tối đa 5 tháng cũng được áp dụng đối với số thuế TNCN của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh của kỳ tính thuế từ tháng 5 đến tháng 9/2026 và kỳ tính thuế quý II, quý III/2026.

Đối với số thuế TNDN tạm nộp của quý II/2026, thời gian gia hạn là 3 tháng. Trong khi đó, số thuế TNDN tạm nộp của quý III/2026 được gia hạn 2 tháng.

Đáng chú ý, thời gian gia hạn là 5 tháng đối với 50% số tiền thuê đất phát sinh phải nộp năm 2026, tương ứng với số tiền thuê đất phải nộp kỳ thứ nhất năm 2026, chậm nhất là ngày 02/11/2026.

Thuế TP Hà Nội cũng hướng dẫn cụ thể về trình tự, thủ tục thực hiện gia hạn. Theo đó, hồ sơ gồm Văn bản đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất lần đầu hoặc thay thế theo Mẫu tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 245/2026/NĐ-CP.

Người nộp thuế cần lưu ý nộp Văn bản đề nghị gia hạn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đối với toàn bộ số thuế, tiền thuê đất phát sinh trong các kỳ tính thuế được gia hạn.

Thời hạn nộp hồ sơ chậm nhất là ngày 2/11/2026. Người nộp thuế có thể nộp hồ sơ bằng phương thức điện tử hoặc bản giấy, trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính, tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

“Để được hưởng đầy đủ chính sách hỗ trợ của Chính phủ, Thuế thành phố Hà Nội đề nghị người nộp thuế chủ động rà soát điều kiện được gia hạn, thực hiện gửi Văn bản đề nghị gia hạn đúng thời hạn và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật”, Thuế TP Hà Nội nhấn mạnh.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, người nộp thuế có thể liên hệ với cơ quan thuế quản lý để được hướng dẫn.