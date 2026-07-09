Ngay tháng sau, AEON sẽ khởi công trung tâm thương mại quy mô 26.000 m² tại tỉnh đang đặt mục tiêu lên TP trực thuộc TW

Sáng 8/7, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình chủ trì buổi tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Công ty TNHH AEON Việt Nam do ông Hagino Tatsuya, Phó Tổng Giám đốc Phát triển dự án làm Trưởng đoàn, nhằm trao đổi về tiến độ triển khai Dự án Trung tâm thương mại AEON tại phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình.

Tại buổi làm việc, ông Hagino Tatsuya, Phó Tổng Giám đốc Phát triển dự án (Công ty TNHH AEON Việt Nam) cho biết, Dự án Trung tâm thương mại AEON Phủ Lý dự kiến được đầu tư xây dựng tại nút giao đường 68M và đường 42M phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình, với tổng vốn đầu tư khoảng 940 tỷ đồng, tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 26.000 m².

Theo kế hoạch, dự án sẽ được khởi công vào tháng 8/2026 và đưa vào vận hành trong quý IV/2027. Hiện nay, doanh nghiệp đang tập trung phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh để hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục theo quy định, bảo đảm đủ điều kiện khởi công và triển khai dự án theo đúng tiến độ đã đề ra.

Ông Hagino Tatsuya Công ty TNHH AEON Việt Nam cũng đánh giá cao sự quan tâm, hỗ trợ của lãnh đạo tỉnh cùng các sở, ngành trong quá trình hướng dẫn, phối hợp giải quyết các thủ tục liên quan đến dự án. Đồng thời khẳng định sẽ tập trung nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của tỉnh để hoàn thiện các thủ tục còn lại, sớm triển khai khởi công dự án theo kế hoạch, góp phần thúc đẩy phát triển thương mại, dịch vụ và kinh tế - xã hội của địa phương.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình ghi nhận tinh thần chủ động của Công ty TNHH AEON Việt Nam trong quá trình chuẩn bị triển khai dự án. Đồng chí đề nghị doanh nghiệp tiếp tục tập trung nguồn lực, phân công rõ đầu mối, tăng cường phối hợp với các sở, ngành của tỉnh để khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục theo quy định, bảo đảm điều kiện khởi công dự án đúng tiến độ.

Quang cảnh buổi làm việc (Ảnh: UBND tỉnh Ninh Bình)

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình giao Văn phòng UBND tỉnh làm đầu mối theo dõi, tổng hợp, phối hợp với các sở, ngành và doanh nghiệp kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, bảo đảm việc triển khai dự án diễn ra thuận lợi, đúng quy định của pháp luật.

Khẳng định tỉnh Ninh Bình luôn chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư triển khai các dự án trên địa bàn, ông Nguyễn Thanh Bình đề nghị Công ty TNHH AEON Việt Nam đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nội dung đã cam kết để sớm đưa dự án vào triển khai.

Đồng thời bày tỏ tin tưởng, sau khi Dự án Trung tâm thương mại AEON Phủ Lý hoàn thành và đi vào hoạt động hiệu quả, Công ty TNHH AEON Việt Nam sẽ tiếp tục nghiên cứu, mở rộng hoạt động đầu tư trên địa bàn tỉnh, góp phần thúc đẩy phát triển thương mại, dịch vụ, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân và đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.