'Ông lớn' Samsung dự kiến rót thêm 1 tỷ USD vào Việt Nam trong năm nay, Bộ trưởng Bộ Tài chính đưa ra cam kết

Chiều ngày 2/7, tại trụ sở Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn có buổi tiếp ông Park Soon Cheol, Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính (CFO) của Samsung Điện tử. Cùng dự buổi tiếp có đại diện lãnh đạo Samsung Việt Nam, một số đơn vị chuyên môn thuộc Bộ Tài chính.

Phát biểu tại buổi tiếp, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn trân trọng cảm ơn Samsung cũng như các doanh nghiệp Hàn Quốc đã đồng hành cùng Việt Nam trong nhiều phương diện; đặc biệt cảm ơn các thế hệ lãnh đạo của Samsung đã lựa chọn Việt Nam là điểm đến đầu tư. Chính phủ Việt Nam cam kết tạo môi trường đầu tư thuận lợi, bình đẳng, an toàn, bền vững để khuyến khích các nhà đầu tư như Samsung gắn bó lâu dài với Việt Nam, nhất là Samsung là doanh nghiệp công nghệ cao – lĩnh vực mà Việt Nam luôn ưu tiên, khuyến khích phát triển.

Trân trọng cảm ơn Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đã dành thời gian đón tiếp và báo cáo tình hình hoạt động của Samsung trong thời gian qua, ông Park Soon Cheol, Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính (CFO) của Samsung Điện tử cho biết, Samsung đã thực hiện thành công nhiều dự án kể từ khi đầu tư quy mô lớn vào lĩnh vực công nghệ cao năm 2008.

Hiện nay, Samsung có 6 nhà máy sản xuất, 1 Trung tâm nghiên cứu và phát triển, 1 pháp nhân bán hàng. Mỗi năm Samsung đạt doanh thu hơn 60 tỷ USD. Tính đến nửa đầu năm nay, doanh thu và xuất khẩu đều tăng so với cùng kỳ năm ngoái và dự kiến đạt kết quả tốt vào cuối năm nay. Tính đến cuối năm 2025, tổng vốn đầu tư lũy kế đạt 24 tỷ USD.

Trong năm nay dự kiến sẽ có thêm khoảng 1 tỷ USD vốn đầu tư mới. Samsung đang xây dựng và triển khai các kế hoạch đầu tư trung dài hạn trong các lĩnh vực bao gồm Samsung Electronics, màn hình, điện cơ... từ đó tiếp tục mở rộng quy mô đầu tư.

Theo đại diện Lãnh đạo Samsung điện tử, trong suốt 30 năm đầu tư, phát triển tại Việt Nam, Samsung luôn nhận được sự hỗ trợ tích cực từ phía các bộ, ngành, địa phương. Nhờ đó, Samsung Việt Nam đã sản xuất các sản phẩm có tính cạnh tranh toàn cầu tại các nhà máy Việt Nam.

Đại diện hai bên chụp ảnh lưu niệm sau buổi tiếp (Ảnh: Bộ Tài chính)

Cũng theo ông Park Soon Cheol, kể từ khi đầu tư vào Việt Nam, Samsung luôn dành rất nhiều công sức và ngân sách cho việc đào tạo các công ty địa phương, chuyển giao công nghệ và đào tạo nhân lực công nghệ cao. Nhiều chương trình đã được triển khai như: Smart Factory, triển lãm công nghiệp hỗ trợ nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp địa phương, vận hành phòng học Samsung Innovation Campus (SIC Lab)…

Trong thời gian tới, Samsung sẽ tiếp tục tích cực hơn nữa trong việc đào tạo nguồn nhân lực công nghệ cao và cung cấp tư vấn kỹ thuật nhằm mở rộng cơ hội để các doanh nghiệp Việt Nam có năng lực công nghệ đạt tiêu chuẩn toàn cầu tham gia vào chuỗi cung ứng của Samsung, thúc đẩy các hoạt động chuyển giao công nghệ. Samsung cam kết sẽ luôn đồng hành cùng với Chính phủ Việt Nam và nỗ lực hết sức để có thể đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đề nghị Samsung tiếp tục phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét mở rộng mạng lưới nghiên cứu tận dụng các nguồn nhân lực chất lượng cao tại các viện, cơ sở nghiên cứu, trường đại học của Việt Nam để phục vụ nhu cầu, mục đích nghiên cứu của Samsung.

Đồng thời, hỗ trợ các trường đại học tại Việt Nam có điều kiện nâng cấp cả về vật chất, kiến thức cho các khoa chuyên ngành cần thiết cho các ngành nghề phát triển của Samsung. Người đứng đầu ngành Tài chính cũng bày tỏ mong muốn Samsung tiếp tục tạo điều kiện hỗ trợ các doanh nghiệp của Việt Nam tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu của Samsung.

"Chúng tôi cam kết tạo điều kiện tối đa để các doanh nghiệp trong đó có Samsung đầu tư kinh doanh hiệu quả, lâu dài tại Việt Nam theo nguyên tắc lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ", Bộ trưởng nhấn mạnh.



