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Tăng lương hưu, trợ cấp BHXH từ 1/7: Bảo đảm người hưởng nhận đúng, nhận đủ chế độ theo mức mới

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định số 162, BHXH Việt Nam khẩn trương triển khai nhiệm vụ để bảo đảm chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH được thực hiện đồng bộ, chính xác, kịp thời.

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam cho biết, từ 1/7/2026, hơn 3,5 triệu người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng trên cả nước được điều chỉnh tăng mức hưởng theo quy định tại Nghị định số 162/2026/NĐ-CP của Chính phủ.

Ngày 15/5/2026, Chính phủ ban hành Nghị định số 162/2026/NĐ-CP quy định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng. Theo đó, từ 1/7/2026, mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng được điều chỉnh tăng thêm 8% so với mức hưởng của tháng 6/2026 đối với các đối tượng đang hưởng trước ngày 1/7/2026. 

Tăng lương hưu, trợ cấp BHXH từ 1/7: Bảo đảm người hưởng nhận đúng, nhận đủ chế độ theo mức mới- Ảnh 1.

BHXH Việt Nam khuyến khích người thụ hưởng nhận lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng qua tài khoản cá nhân thay vì nhận trực tiếp. (Ảnh minh họa - Ảnh: VGP)

Việc điều chỉnh lần này không chỉ góp phần cải thiện thu nhập, bảo đảm đời sống cho người hưởng trước tác động của biến động giá cả, mà còn tiếp tục khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với những người đã có nhiều năm cống hiến, đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

Ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị định, BHXH Việt Nam đã khẩn trương triển khai các nhiệm vụ để bảo đảm việc chi trả được thực hiện đồng bộ, chính xác và kịp thời trên phạm vi cả nước. 

Với tinh thần chủ động từ sớm, toàn ngành đã rà soát dữ liệu người hưởng, cập nhật mức hưởng mới trên hệ thống phần mềm nghiệp vụ, chuẩn bị đầy đủ nguồn kinh phí, hoàn thiện phương án tổ chức chi trả đối với cả hình thức nhận qua tài khoản cá nhân và nhận bằng tiền mặt.

Cùng với đó, BHXH Việt Nam chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố, BHXH cấp cơ sở phối hợp chặt chẽ với các đơn vị cung ứng dịch vụ chi trả và các ngân hàng để bảo đảm người hưởng nhận đúng, nhận đủ chế độ theo mức mới ngay từ những ngày đầu tiên của kỳ chi trả tháng 7/2026. 

Công tác kiểm tra, giám sát cũng được tăng cường nhằm kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, không để xảy ra gián đoạn hoặc ảnh hưởng đến quyền lợi của người hưởng.

Việc đẩy mạnh chi trả qua tài khoản cá nhân tiếp tục được khuyến khích nhằm mang lại nhiều tiện ích cho người hưởng. Tỷ lệ người hưởng các chế độ hưu trí, trợ cấp BHXH hằng tháng qua tài khoản cá nhân tại kỳ chi trả tháng 6/2026 đã đạt 90%. Đây sẽ là những người nhận được lương hưu, trợ cấp BHXH tăng theo mức mới ngay từ những ngày đầu tiên của tháng 7/2026.

Đối với những người cao tuổi, sức khỏe yếu hoặc không có khả năng đi lại, cơ quan BHXH tiếp tục phối hợp thực hiện chi trả tại nhà theo quy định, bảo đảm mọi người đều được tiếp cận chính sách một cách thuận lợi nhất. 

Song song với công tác chi trả, ngành BHXH cũng đẩy mạnh tuyên truyền để người hưởng nắm rõ mức điều chỉnh, thời gian và hình thức nhận tiền, góp phần tạo sự đồng thuận và yên tâm trong quá trình triển khai.

Tại nhiều địa phương, ngay trong những ngày đầu thực hiện chính sách, không khí phấn khởi lan tỏa khi người hưởng nhận được khoản lương hưu, trợ cấp BHXH theo mức mới. Nhiều người bày tỏ niềm vui vì mức tăng tuy không quá lớn, nhưng có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh chi phí sinh hoạt vẫn còn nhiều áp lực.

Theo Thời báo VTV

VTV

Từ Khóa:
BHXh

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