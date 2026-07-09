Khu kinh tế đầu tiên của Ninh Bình sẽ có cảng nước sâu, quy mô 265.000 dân

Khu kinh tế đầu tiên của tỉnh Ninh Bình được quy hoạch theo mô hình sinh thái, thông minh với cảng nước sâu, công nghiệp xanh, logistics và quy mô dân số dự kiến lên tới 265.000 người vào năm 2050.

Theo phương án Quy hoạch chung Khu kinh tế Ninh Cơ đến năm 2050, khu kinh tế có quy mô nghiên cứu khoảng 13.950 ha, bao gồm các xã Rạng Đông, Hải Thịnh, một phần các xã Quỹ Nhất, Hải Xuân và khu vực bãi bồi ven biển.

Phối cảnh Khu kinh tế Ninh Cơ được quy hoạch trở thành trung tâm kinh tế biển tổng hợp, cực tăng trưởng mới của tỉnh Ninh Bình đến năm 2050.

Đây là khu kinh tế đầu tiên của tỉnh Ninh Bình sau khi thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, được định hướng trở thành trung tâm kinh tế biển tổng hợp, đa ngành, đa chức năng, tạo cực tăng trưởng mới không chỉ cho địa phương mà còn cho cả khu vực Đồng bằng sông Hồng.

Theo quy hoạch, Khu kinh tế Ninh Cơ sẽ phát triển theo mô hình sinh thái, thông minh với một hành lang kinh tế ven biển, ba trục kết nối phát triển, hai trung tâm động lực và bốn phân vùng chức năng.

Bốn phân vùng gồm: khu đô thị dịch vụ - du lịch; khu đô thị dịch vụ, công nghiệp và cảng thủy nội địa; khu công nghiệp, logistics và đổi mới sáng tạo; khu sinh thái rừng ngập mặn.

Đồ án dự báo đến năm 2050, quy mô dân số Khu kinh tế Ninh Cơ đạt từ 200.000 đến 265.000 người. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật sẽ được đầu tư đồng bộ theo hướng thích ứng với biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

Điểm nhấn của quy hoạch là hàng loạt công trình động lực như cảng nước sâu Nam Định, tuyến đường sắt Cao Bồ - Ninh Cơ, tuyến cao tốc kết nối vùng cùng các tổ hợp công nghiệp xanh quy mô lớn. Đây được kỳ vọng sẽ là nền tảng để hình thành trung tâm logistics, sản xuất và dịch vụ mới ở khu vực ven biển phía nam của tỉnh.

Bên cạnh phát triển công nghiệp và hạ tầng, quy hoạch cũng đặt mục tiêu cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường. Nhiều giải pháp được đưa ra như xây dựng vùng đệm xanh giữa khu công nghiệp với khu đô thị và du lịch, bảo tồn hệ sinh thái rừng ngập mặn, đồng thời hoàn thiện mạng lưới giao thông kết nối các khu chức năng.

Lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu đơn vị tư vấn tiếp tục hoàn thiện đồ án trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các sở, ngành và nghiên cứu kinh nghiệm từ các khu kinh tế đã phát triển thành công để đề xuất cơ chế, chính sách phù hợp, tạo sức hút đối với các nhà đầu tư chiến lược.

Đồng thời, các cơ quan chuyên môn được giao rà soát phương án sử dụng đất, bảo đảm đồng bộ với quy hoạch quốc phòng, an ninh và nghiên cứu mở rộng không gian phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu thu hút các dự án động lực, dự án quy mô lớn trong tương lai.

Sau khi hoàn thiện, quy hoạch Khu kinh tế Ninh Cơ sẽ là cơ sở để triển khai các bước tiếp theo, hiện thực hóa mục tiêu phát triển kinh tế biển và xây dựng một cực tăng trưởng mới cho tỉnh Ninh Bình.