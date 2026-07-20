Kênh La Khê tăng tốc hoàn thiện, kỳ vọng nâng cao năng lực chống ngập phía Tây Hà Nội

Trong khi đó, Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa - công trình đầu mối của dự án đã hoàn thành và đưa vào vận hành từ tháng 1-2020. Tuy nhiên, do tuyến kênh La Khê chưa được khơi thông đồng bộ nên công suất thiết kế của trạm bơm vẫn chưa thể phát huy tối đa. Đây được xem là nút thắt cần sớm được tháo gỡ để nâng cao hiệu quả của toàn bộ hệ thống tiêu nước khu vực phía Tây thành phố.