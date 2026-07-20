Kênh La Khê tăng tốc hoàn thiện, kỳ vọng nâng cao năng lực chống ngập phía Tây Hà Nội
Dự án cải tạo kênh La Khê - hạng mục quan trọng thuộc Dự án cải thiện hệ thống tiêu nước khu vực phía Tây thành phố Hà Nội (Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa) đang được các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc để đẩy nhanh tiến độ thi công.
20-07-2026
20-07-2026
19-07-2026
Dự án cải thiện hệ thống tiêu nước khu vực phía Tây được khởi công từ năm 2015. Đến nay dự án đã hai lần được phê duyệt điều chỉnh vào năm 2019 và 2021 với tổng mức đầu tư gần 7.470 tỷ đồng, giữ vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng lực tiêu thoát nước, giảm thiểu ngập úng các khu vực lân cận trong mùa mưa.
Trong đợt kiểm tra tiến độ ngày 18-4, lãnh đạo thành phố đã yêu cầu các đơn vị tập trung hoàn thành tuyến kênh dẫn trước ngày 30-4, hoàn thiện các hạng mục cảnh quan trước ngày 30-6, đồng thời xử lý nghiêm tình trạng lấn chiếm hành lang và xả thải trái phép để bảo đảm hiệu quả vận hành lâu dài của công trình.
Theo ghi nhận thực tế, đến nay dự án vẫn chưa hoàn thành đồng bộ. Trên toàn tuyến, nhiều đoạn kênh vẫn đang được thi công các hạng mục như nạo vét lòng kênh, xây dựng kè bờ, hoàn thiện kết cấu bê tông, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và cải tạo tuyến đường dọc kênh với tổng chiều dài hơn 5km.
Không khí thi công tại công trường diễn ra khẩn trương. Máy xúc, xe tải, cần cẩu cùng nhiều thiết bị cơ giới hoạt động liên tục để đẩy nhanh tiến độ.
Các mũi thi công được triển khai đồng thời trên nhiều đoạn nhằm sớm hoàn thiện những hạng mục còn lại trước mùa mưa.
Trong khi đó, Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa - công trình đầu mối của dự án đã hoàn thành và đưa vào vận hành từ tháng 1-2020. Tuy nhiên, do tuyến kênh La Khê chưa được khơi thông đồng bộ nên công suất thiết kế của trạm bơm vẫn chưa thể phát huy tối đa. Đây được xem là nút thắt cần sớm được tháo gỡ để nâng cao hiệu quả của toàn bộ hệ thống tiêu nước khu vực phía Tây thành phố.
Việc hoàn thiện kênh La Khê có ý nghĩa đặc biệt quan trọng bởi đây là tuyến dẫn nước chính phục vụ hoạt động của Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa.
Khi toàn tuyến được đưa vào khai thác, dòng chảy sẽ được lưu thông đồng bộ, góp phần nâng cao năng lực tiêu úng, giảm áp lực ngập lụt cho Hà Đông và nhiều khu vực lân cận trong điều kiện mưa lớn.
Nhiều người dân sinh sống dọc tuyến kênh cũng bày tỏ mong muốn dự án sớm hoàn thành để hệ thống tiêu thoát nước vận hành hiệu quả, hạn chế tình trạng ngập úng kéo dài sau mỗi trận mưa lớn.
Việc cải tạo đồng bộ lòng kênh, bờ kè và hạ tầng cảnh quan được kỳ vọng sẽ góp phần cải thiện môi trường, chỉnh trang diện mạo đô thị, tạo không gian xanh, sạch và an toàn hơn cho người dân.
Theo Duy Khánh
Báo Hà Nội Mới
Theo
Báo Hà Nội Mới
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