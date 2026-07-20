Từ nay đến tháng 9, sân bay Tân Sơn Nhất, Phú Quốc, Đà Nẵng... có thể đón máy bay lạ

Từ giữa tháng 7 đến đầu tháng 9/2026, một chiếc Airbus A320neo của Cebu Pacific có thể xuất hiện trên một số đường bay nội địa Việt Nam.

Theo công bố của Cebu Air Inc. gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Philippines ngày 16/7, Cebu Pacific đã ký thỏa thuận cho Vietnam Airlines thuê tàu bay kèm tổ bay. Máy bay được sử dụng từ ngày 15/7 đến 7/9/2026, đặt căn cứ tại TP.HCM và do phi công, tiếp viên Cebu Pacific vận hành.

Chiếc A320neo dự kiến phục vụ các hành trình khứ hồi từ sân bay Tân Sơn Nhất tới Cam Ranh, Phú Quốc, Vinh và Đà Nẵng. Vì vậy, hành khách tại những sân bay này có thể bắt gặp một máy bay mang nhận diện khác hẳn đội tàu quen thuộc của Vietnam Airlines.

Vì sao máy bay Cebu Pacific lại chở khách Vietnam Airlines?

Đây là hình thức thuê tàu bay kèm tổ bay, thường gọi là “thuê ướt”. Cebu Pacific cung cấp máy bay cùng tổ bay trực tiếp thực hiện chuyến đi; còn chuyến bay vẫn được Vietnam Airlines bán vé, bố trí trong lịch khai thác và sử dụng số hiệu VN.

Nói cách khác, hành khách mua vé Vietnam Airlines nhưng máy bay và tổ bay phục vụ lại đến từ hãng hàng không Philippines. Hình thức này giúp hãng thuê nhanh chóng bổ sung năng lực vận chuyển trong một giai đoạn nhất định, thay vì chờ tiếp nhận thêm máy bay hoặc đào tạo tổ bay mới.

Thỏa thuận diễn ra trong cao điểm hè, khi Vietnam Airlines cần tăng năng lực phục vụ trên những đường bay nội địa có nhu cầu lớn.

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Hành khách có phải thay đổi cách làm thủ tục?

Về cơ bản, quy trình chuyến bay nội địa không thay đổi. Hành khách vẫn dùng vé Vietnam Airlines, làm thủ tục tại quầy được sân bay chỉ dẫn và đối chiếu số hiệu chuyến bay, điểm đến, giờ khởi hành trên thẻ lên máy bay.

Người đi máy bay không nên tự tìm quầy Cebu Pacific chỉ vì thấy tên hãng này trên thân tàu bay. Nếu số hiệu chuyến bay VN, cửa khởi hành và điểm đến trên bảng điện tử trùng với thẻ lên máy bay, đây vẫn là chuyến đã đặt.

Vietnam Airlines cho phép làm thủ tục trực tuyến từ 24 giờ đến một giờ trước giờ khởi hành đối với các chuyến đủ điều kiện. Tuy nhiên, trang hướng dẫn của hãng hiện chưa nêu riêng quy trình cho chuyến sử dụng máy bay thuê từ Cebu Pacific. Nếu hệ thống không cho check-in trực tuyến, hành khách nên đến quầy tại sân bay, thay vì chuyển sang ứng dụng Cebu Pacific.

Theo Vietnam Airlines, quầy thủ tục chuyến nội địa mở trước giờ bay hai tiếng và đóng trước giờ khởi hành dự kiến 40 phút. Trong cao điểm hè, hành khách nên có mặt trước khoảng 90-120 phút để gửi hành lý và xử lý tình huống phát sinh.

Hành lý là nội dung cần kiểm tra kỹ. Cebu Pacific công bố mức hành lý xách tay thông thường tối đa 7 kg, gồm một kiện đặt trên ngăn hành lý và một vật dụng cá nhân nhỏ.

Vì chưa có hướng dẫn riêng cho hợp đồng này, hành khách nên ưu tiên thông tin ghi trên vé hoặc xác nhận đặt chỗ; đồng thời liên hệ Vietnam Airlines nếu mang hành lý sát mức tối đa, dụng cụ thể thao, xe đẩy trẻ em hoặc cần hỗ trợ đặc biệt.

Cấu hình ghế trên A320neo của Cebu Pacific cũng có thể khác máy bay Vietnam Airlines. Ghế đã chọn trước, khoảng cách ghế hoặc một số dịch vụ trên khoang vì thế có thể được điều chỉnh theo tình hình khai thác.

Cebu Pacific đã bay đến Việt Nam từ nhiều năm trước

Máy bay Cebu Pacific không phải lần đầu xuất hiện tại Việt Nam. Hãng bắt đầu khai thác các đường bay thẳng Manila - Hà Nội và Manila - TP.HCM từ tháng 4/2008.

Đến tháng 12/2023, Cebu Pacific mở thêm đường bay Manila - Đà Nẵng, ban đầu với tần suất ba chuyến mỗi tuần.

Điểm khác biệt lần này là máy bay của hãng Philippines không chỉ thực hiện chuyến quốc tế đến Việt Nam, mà còn phục vụ một số hành trình nội địa mang số hiệu Vietnam Airlines, trong đó có Phú Quốc, Cam Ranh và Vinh.