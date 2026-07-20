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Tin vui: Hàng triệu người lao động sắp có cơ hội mua nhà ở giá rẻ

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Chương trình nhà ở xã hội đang được đẩy mạnh trên cả nước, mở thêm cơ hội an cư với mức giá phù hợp cho đông đảo người lao động.

Theo thông tin được Cổng Thông tin điện tử Chính phủ đăng tải ngày 6/6/2026, chương trình phát triển nhà ở xã hội đang tiếp tục được đẩy mạnh trên phạm vi cả nước, mở thêm cơ hội an cư cho hàng triệu công nhân, người lao động và các gia đình có thu nhập thấp.

Mục tiêu đặt ra đến năm 2030 là hoàn thành ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội . Hiện các địa phương đã đăng ký khoảng 1,3 triệu căn , hướng tới giải quyết nhu cầu chỗ ở cho khoảng 4 triệu công nhân và người lao động.

Việc phát triển nhà ở xã hội được triển khai gắn với nhà ở công nhân và nhà ở cho thuê, đặc biệt tại các đô thị và khu công nghiệp, nơi nhu cầu về chỗ ở phù hợp với thu nhập đang ngày càng lớn.

Theo Bộ Xây dựng, tính đến cuối năm 2025, cả nước đã và đang triển khai khoảng 720.000 căn nhà ở xã hội. Trong số này, khoảng 180.000 căn đã hoàn thành, bao gồm khoảng 42.000 căn nhà ở cho thuê.

Riêng trong 5 tháng đầu năm 2026, các địa phương đăng ký khoảng 158.000 căn nhà ở xã hội, trong đó hơn 91.000 căn đang được triển khai.

Thời gian tới, các địa phương được định hướng sử dụng Quỹ phát triển nhà ở để đầu tư nhà cho thuê. Giải pháp này được kỳ vọng góp phần giữ giá nhà ở mức ổn định, phù hợp hơn với khả năng chi trả của người dân.

Việc có chỗ ở ổn định không chỉ giúp công nhân giảm áp lực về nơi ở mà còn tạo điều kiện để người lao động yên tâm làm việc, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.

Tin vui: Hàng triệu người lao động sắp có cơ hội mua nhà ở giá rẻ- Ảnh 1.

Theo Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Bộ Xây dựng

Theo Nguyệt Phạm

Phụ Nữ Mới

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