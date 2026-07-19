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Toàn cảnh Bến xe khách hiện đại bậc nhất Hà Nội

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Sau hơn một năm thi công, Dự án Bến xe khách Yên Sở đang bước vào giai đoạn hoàn thiện, khi nhiều hạng mục quan trọng đã thành hình. Công trình được xây dựng trên diện tích 27.500m2 với nhiều hạng mục phụ trợ, khi đi vào khai thác sẽ là bến xe khách thứ 7 của thành phố Hà Nội, có khả năng phục vụ tới 1.000 lượt xe mỗi ngày, góp phần giảm áp lực cho các bến xe Giáp Bát, Nước Ngầm và hoàn thiện mạng lưới giao thông liên tỉnh của Thủ đô.

Toàn cảnh Bến xe khách hiện đại bậc nhất Hà Nội- Ảnh 1.

Phần mặt ngoài công trình được lắp đặt hệ thống kính cường lực, mang đến kiến trúc hiện đại và đồng bộ.

Toàn cảnh Bến xe khách hiện đại bậc nhất Hà Nội- Ảnh 2.

Bên ngoài khu nhà chính, các đơn vị thi công đang triển khai san nền, thảm nhựa, đổ bê tông tuyến đường nội bộ, hoàn thiện bãi đỗ xe, vỉa hè và trồng cây xanh.

Toàn cảnh Bến xe khách hiện đại bậc nhất Hà Nội- Ảnh 3.

Bến xe khách Yên Sở có công suất thiết kế 800 - 1.000 lượt xe/ngày, với tổng mức đầu tư gần 120 tỷ đồng.

Toàn cảnh Bến xe khách hiện đại bậc nhất Hà Nội- Ảnh 4.

Nhiều khu chức năng được thiết kế với hệ mái và mặt dựng bằng kính nhằm tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên, tạo không gian rộng rãi, thông thoáng.

Toàn cảnh Bến xe khách hiện đại bậc nhất Hà Nội- Ảnh 5.

Bến xe Yên Sở khi đi vào hoạt động sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông cửa ngõ phía Nam Thủ đô.

Toàn cảnh Bến xe khách hiện đại bậc nhất Hà Nội- Ảnh 6.

Điểm nhấn của bến xe là tòa nhà điều hành có thiết kế hình tròn gồm 3 tầng nổi và 1 tầng hầm. Công trình sẽ bố trí khu vực bán vé, phòng chờ hành khách, dịch vụ thương mại, showroom và nhiều tiện ích phục vụ người dân.

Toàn cảnh Bến xe khách hiện đại bậc nhất Hà Nội- Ảnh 7.

Theo Quy hoạch hệ thống bến xe, bãi đỗ xe Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Bến xe Yên Sở đóng vai trò bến xe khách liên tỉnh trung hạn, hỗ trợ giảm tải cho các bến xe Giáp Bát, Nước Ngầm.

Theo Lê Khánh - Nhật Nam

Báo Hà Nội Mới

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