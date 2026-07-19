Toàn cảnh Bến xe khách hiện đại bậc nhất Hà Nội

Sau hơn một năm thi công, Dự án Bến xe khách Yên Sở đang bước vào giai đoạn hoàn thiện, khi nhiều hạng mục quan trọng đã thành hình. Công trình được xây dựng trên diện tích 27.500m2 với nhiều hạng mục phụ trợ, khi đi vào khai thác sẽ là bến xe khách thứ 7 của thành phố Hà Nội, có khả năng phục vụ tới 1.000 lượt xe mỗi ngày, góp phần giảm áp lực cho các bến xe Giáp Bát, Nước Ngầm và hoàn thiện mạng lưới giao thông liên tỉnh của Thủ đô.

19-07-2026

19-07-2026

19-07-2026