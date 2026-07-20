Hà Nội phấn đấu hoàn thành dự án ổn định cửa sông Đuống trong tháng 8-2026

Những ngày trung tuần tháng 7-2026, có mặt tại khu vực cửa sông Đuống, phóng viên ghi nhận không khí sản xuất rất khẩn trương. Hàng chục công nhân cùng máy móc, thiết bị được huy động để thi công các hạng mục chỉnh trị cửa sông Đuống.

Chủ đầu tư dự án là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp Hà Nội tập trung đôn đốc các nhà thầu khẩn trương lấp các hố xói cục bộ đoạn giáp cống Long Tửu.

Đê tả Đuống đã được gia cố. Ảnh: Tùng Nguyễn

Dọc bờ tả sông Đuống, các đơn vị thi công đã gia cố tuyến đê (tương ứng từ lý trình K0 đến lý trình K1+300 đê tả Đuống). Đến nay, tổng chiều dài tuyến gia cố đã thực hiện đạt khoảng 1.300m.

Các nhà thầu cũng đang gấp rút hoàn thành việc thả bao tải cát; thi công tường chắn đất; lắp đặt bê tông khung dầm mái đê; lát tấm bê tông cốt thép mái đê. Hiện, đang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thả đá rối, thả rồng đá và đắp đất mái đê.

Song song với đẩy nhanh tiến độ gia cố tuyến đê, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp Hà Nội đề nghị các nhà thầu lập phương án phòng, chống thiên tai và bảo vệ công trình trong mùa mưa bão năm 2026.

Tại hiện trường, các nhà thầu đã bố trí máy móc, thiết bị và nhân lực đầy đủ theo phương án phòng, chống thiên tai và bảo vệ công trình; sẵn sàng cùng với Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Đông Anh thực hiện các biện pháp ứng phó ngay từ giờ đầu theo phương châm “4 tại chỗ”.

Ngã ba sông Hồng - sông Đuống đang được chỉnh trị. Ảnh: Tùng Nguyễn

Ông Đào Văn Thắng, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp Hà Nội cho biết, thực tế quá trình triển khai dự án, chủ đầu tư và các nhà thầu gặp không ít khó khăn.

Cửa sông Đuống là đoạn sông hẹp, nước luôn chảy xiết, số lượng tàu, thuyền qua lại đoạn sông lớn.

Từ cuối năm 2025 đến nay, nguồn cung vật tư, nguyên xây dựng vật liệu khan hiếm, giá cả thực tế thị trường cao nhiều so với dự toán được duyệt. Cùng với đó, giá nhân công thời gian qua cũng tăng đột biến cao, khiến các nhà thầu gặp nhiều khó khăn.

Mặc dù vậy, với sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của thành phố, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp Hà Nội đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các nhà thầu để tháo gỡ khó khăn; tổ chức thi công ngày đêm, phấn đấu cơ bản hoàn thành toàn bộ các hạng mục trong tháng 8-2026.

Dự án Xử lý đảm bảo ổn định khu vực cửa sông Đuống (giai đoạn 1) được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 3360/QĐ-UBND ngày 27-6-2023; sau đó được điều chỉnh đầu tư tại Quyết định số 2497/QĐ-UBND ngày 13-5-2026. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 405 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án theo kế hoạch là trong năm 2026.