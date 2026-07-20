Cục Thuế ra công điện: Xử lý nghiêm cán bộ gây phiền hà khi giải quyết hồ sơ đất đai

Cục Thuế vừa ban hành Công điện yêu cầu Thuế các tỉnh, thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát và khắc phục những tồn tại trong việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai.

Động thái này nhằm bảo đảm thực hiện thống nhất Quy chế phối hợp giữa cơ quan Thuế và cơ quan Đăng ký đất đai, đồng thời nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Trước đó, ngày 7/1/2026, Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành Quy chế phối hợp số 01/QCPH-CT-CQLĐĐ về trao đổi thông tin điện tử để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai giữa cơ quan Thuế và cơ quan Đăng ký đất đai. Sau đó, Cục Thuế tiếp tục có văn bản hướng dẫn triển khai quy chế này.

Tuy nhiên, theo Cục Thuế, quá trình thực hiện vẫn bộc lộ một số vấn đề cần khẩn trương khắc phục. Trong đó, công tác kiểm tra, giám sát quy trình giải quyết hồ sơ tại một số đơn vị chưa được thực hiện thường xuyên, dẫn đến việc phát hiện và chấn chỉnh sai sót chưa kịp thời.

Việc chấp hành thời hạn giải quyết hồ sơ tại một số nơi cũng chưa đạt yêu cầu, thậm chí xuất hiện tình trạng kéo dài thời gian xử lý. Hoạt động liên thông điện tử với cơ quan Đăng ký đất đai chưa được đẩy mạnh; một số đơn vị chưa triển khai đầy đủ quy trình theo quy chế phối hợp.

Đáng chú ý, Cục Thuế cho biết vẫn tồn tại hành vi gây phiền hà, sách nhiễu của cán bộ trong quá trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ. Việc bố trí nhân lực tại một số đơn vị cũng chưa phù hợp với yêu cầu và khối lượng công việc.

Trước thực trạng này, Cục Thuế yêu cầu thủ trưởng cơ quan thuế các cấp tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy trình, thời hạn giải quyết hồ sơ và liên thông điện tử trong xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai.

Các đơn vị phải kịp thời phát hiện, chấn chỉnh tình trạng kéo dài thời gian xử lý, để hồ sơ quá hạn; yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp tài liệu ngoài danh mục thủ tục hành chính đã được công bố; không thực hiện liên thông điện tử; thiếu tinh thần phục vụ hoặc có thái độ không lịch sự.

Đối với công chức có hành vi vi phạm, Cục Thuế yêu cầu xem xét, xử lý nghiêm theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Bộ Tài chính và ngành Thuế. Kết quả xử lý sẽ được công khai trong phạm vi phù hợp nhằm giáo dục, răn đe và phòng ngừa vi phạm.

Không chỉ cán bộ trực tiếp xử lý hồ sơ, người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu đơn vị cũng phải chịu trách nhiệm trong phạm vi lĩnh vực, địa bàn được phân công. Nếu để xảy ra tình trạng chậm giải quyết hồ sơ, gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực hoặc buông lỏng quản lý, trách nhiệm của lãnh đạo đơn vị sẽ được xem xét theo quy định.

Cục Thuế đồng thời yêu cầu các đơn vị rà soát việc bố trí nhân lực, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và rõ thời hạn hoàn thành; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý, giám sát tiến độ giải quyết hồ sơ.

Kết quả xử lý hồ sơ, mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp và việc chấp hành kỷ luật hành chính sẽ được sử dụng làm một trong những tiêu chí đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức hằng năm.

Bên cạnh đó, ngành Thuế sẽ tăng cường đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, kỹ năng sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin và cập nhật những thay đổi về chính sách, pháp luật cho đội ngũ công chức thực hiện thủ tục về đất đai.

Trưởng Thuế tỉnh, thành phố có trách nhiệm xây dựng kế hoạch kiểm tra định kỳ và đột xuất việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai. Khi phát hiện vi phạm hoặc nhận được phản ánh về hành vi gây phiền hà, sách nhiễu, chậm giải quyết hồ sơ, cơ quan thuế phải khẩn trương kiểm tra, xác minh và xử lý hoặc kiến nghị xử lý theo thẩm quyền.

Cục trưởng Cục Thuế yêu cầu Trưởng Thuế tỉnh, thành phố trực tiếp chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm Công điện, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Trưởng Thuế tỉnh, thành phố phải chịu trách nhiệm trước Cục trưởng Cục Thuế nếu để vi phạm kéo dài, tái diễn hoặc không thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo tại Công điện.