Khai mạc Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV, sẽ quyết định nhiều vấn đề quan trọng

Sáng 20/7, Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV khai mạc dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV xem xét, quyết định những vấn đề quan trọng triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, nội dung về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Quang cảnh Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. (Ảnh: Phạm Thắng)

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Đại hội XIV đã xác định đường lối, mục tiêu và những định hướng chiến lược lớn.

Nêu rõ Hội nghị Trung ương 2 đặt nền tảng tổ chức và quy tắc vận hành cho nhiệm kỳ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Hội nghị Trung ương 3 phải chuyển những định hướng đó thành quyết sách tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực và tạo năng lực phát triển mới.

“ 13 nội dung thảo luận tại Hội nghị thuộc nhiều lĩnh vực nhưng cùng hướng tới mục tiêu cao hơn: tạo lập năng lực lãnh đạo, cầm quyền, quản trị, hành động, phát triển và bảo vệ đất nước trong giai đoạn mới ”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Vì vậy, theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, các quyết sách được Trung ương thông qua phải tạo ra 4 bước chuyển chiến lược.

Gồm: Nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và chất lượng vận hành của Đảng và bộ máy Nhà nước; quản trị thống nhất không gian phát triển, phát huy hiệu quả nguồn lực quốc gia; xác lập mô hình phát triển dựa vào năng suất, tri thức, công nghệ và con người; chủ động phòng ngừa, nâng cao sức chống chịu, khả năng thích ứng và bảo vệ vững chắc đất nước.

Đồng thời, người đứng đầu Đảng, Nhà nước yêu cầu tập trung trả lời câu hỏi: mỗi quyết sách tháo gỡ điểm nghẽn nào, tạo ra năng lực mới nào, và cần điều kiện gì để thực hiện, thực thi hiệu quả?

Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gợi ý nhiều trọng tâm thảo luận, trước hết là về bước chuyển từ sắp xếp tổ chức sang nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và chất lượng vận hành của Đảng, hệ thống chính trị.

Với việc sửa đổi, bổ sung Quy định về những điều đảng viên không được làm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu phải làm rõ tên gọi, chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, trách nhiệm và quan hệ công tác của các loại hình tổ chức đảng, khắc phục chồng chéo, khoảng trống trách nhiệm, tình trạng “cơ sở trong cơ sở”, bảo đảm hoạt động thống nhất, thông suốt.

Bên cạnh đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước định hướng báo cáo sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; Báo cáo về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026, phải giúp Trung ương đánh giá đúng chất lượng vận hành của hệ thống chính trị sau sắp xếp.

Với Đề án thành lập TP Quảng Ninh, TP Bắc Ninh trực thuộc Trung ương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý phải được xem xét trong yêu cầu hình thành các cực tăng trưởng mới, nâng cao năng lực quản trị đô thị và tăng cường liên kết vùng; cần đánh giá kỹ điều kiện hạ tầng, nguồn lực, chi phí vận hành và tác động đối với nhân dân, bảo đảm mỗi đề án tạo ra giá trị phát triển mới cho địa phương, vùng và cả nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các Ủy viên Trung ương tập trung thảo luận sâu tại tổ, thể hiện rõ quan điểm tại hội trường, góp ý trực tiếp vào Dự thảo Nghị quyết, Chương trình, kế hoạch hành động; phát biểu cần ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề, rõ chính kiến, rõ lập luận, rõ kiến nghị, rõ phương án lựa chọn; góp phần trực tiếp hoàn thiện quyết sách của Trung ương.

“ Mọi lựa chọn phải đặt lợi ích quốc gia - dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; hiệu quả lâu dài của đất nước lên trên hết ”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ.