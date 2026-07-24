Tập trung giải ngân đầu tư công để cán đích tăng trưởng

Trong nửa đầu năm, 9 trên 34 tỉnh, thành phố đã ghi nhận mức tăng trưởng kinh tế trên 10%, đây là những địa phương tạo nên điểm sáng và động lực cho mục tiêu tăng trưởng chung của cả nước - như quý vị có thể thấy trên biểu đồ này. Thấp nhất là Thái Nguyên, 10.01% và cao nhất là Hà Tĩnh - tới 12,79% - với động lực chính là nhiều dự án công nghiệp quy mô lớn đi vào hoạt động trong nửa đầu năm.

Bên cạnh đó, vẫn có địa phương vì những lý do chủ quan và khách quan, có mức tăng trưởng chưa đạt kịch bản đặt ra từ đầu năm, thậm chí có những tỉnh đạt mức tăng thấp hơn mức tăng trưởng toàn quốc 8,18%. Ví dụ như tỉnh Lạng Sơn. Địa phương này có mức tăng trưởng nửa đầu năm đạt 7,02%, đứng thứ 30/34 địa phương trên cả nước. Áp lực đặt ra với Lạng Sơn là rất lớn, khi 6 tháng cuối năm phải tăng trưởng trên 13%, bởi mục tiêu cả năm là phải tăng 10,61%. Để hiện thực hóa mục tiêu này, địa phương đang triển khai đồng thời nhiều giải pháp, trong đó đẩy nhanh giải ngân đầu tư công được xác định là một trong những động lực quan trọng nhất.

Tuyến cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng dài gần 60 km là một trong những tuyến đường kết nối cửa khẩu trọng điểm lớn nhất ở phía Bắc. Khi hoàn thành, tuyến cao tốc sẽ góp phần rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa và tăng năng lực thông thương qua tỉnh Lạng Sơn. Không những được xác định là tuyến kết nối giao thương quan trọng của tỉnh Lạng Sơn, việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân và hoàn thành các dự án cao tốc như thế này còn là một trong những giải pháp để kích hoạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của địa phương trong năm nay.

Giải ngân vốn đầu tư công được xác định giữ vai trò dẫn dắt, kích hoạt dòng vốn tư nhân, thúc đẩy sản xuất - kinh doanh. Không ít địa phương có tốc độ tăng trưởng chưa đạt kỳ vọng như Lạng Sơn đang dồn lực giải ngân vốn cho các dự án đầu tư công trọng điểm. Nỗ lực tháo gỡ nút thắt giải phóng mặt bằng, tập trung nguồn nhân lực, vật liệu xây dựng, để đẩy nhanh tiến độ dự án.

Ông Hoàng Đình Tuệ, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn cho biết: "Tập trung thiết bị máy móc từng đoạn tuyến, phấn đấu từ nay tới tháng 12/2026 sẽ hoàn thành dự án, giải ngân theo tiến độ khối lượng, hoàn thành từng hạng mục trên từng đoạn tuyến".

Ngoài đẩy nhanh giải ngân vốn các dự án đầu tư công, địa phương cũng tập trung xử lý các dự án tồn đọng kéo dài, qua đó tạo động lực tăng trưởng. Tới nay, tỉnh đã hoàn thành tháo gỡ được cho 77 dự án. Còn 25 dự án đang tập trung giải quyết và phấn đấu hoàn thành trong năm nay. Ông Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn cho biết thêm: "Chúng tôi rà soát lại kịch bản tăng trưởng, trong đó gắn trách nhiệm người đứng đầu với từng chỉ tiêu cụ thể. Quyết tâm trong năm 2026 phải giải ngân 100% vốn đầu tư công, đẩy mạnh tiến độ đầu tư các khu cụm công nghiệp để sớm thu hút các nhà đầu tư thứ cấp."

Ngoài các động lực sẵn có, việc thu hút nhà đầu tư mới cũng được cho là yếu tố quan trọng tạo bước ngoặt tăng trưởng. Để làm được điều này, Lạng Sơn và nhiều địa phương khác xác định phải quyết liệt cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, cắt giảm thủ tục hành chính, tăng cường xúc tiến thương mại, đầu tư, huy động tối đa nguồn lực xã hội cho các dự án công nghiệp, năng lượng tái tạo và hạ tầng cửa khẩu.

Không chỉ những địa phương có mức tăng trưởng thấp mới chịu áp lực bứt tốc trong chặng nước rút của năm nay. Ngay cả những tỉnh, thành đã đạt mức tăng trưởng hai con số cũng vẫn phải tiếp tục tăng tốc để hoàn thành chỉ tiêu Chính phủ giao tại Nghị quyết 169. Bắc Ninh là một ví dụ. Nửa đầu năm, GRDP của địa phương tăng 10,56%, thuộc nhóm tăng trưởng hai con số của cả nước. Tuy nhiên, để hoàn thành mục tiêu cả năm là 12,5%, Bắc Ninh vẫn phải duy trì mức tăng trưởng trên 14% trong 6 tháng cuối năm. Điều đó đòi hỏi địa phương phải tiếp tục mở rộng các động lực tăng trưởng, trong đó thu hút đầu tư vào công nghiệp và nâng cao hiệu quả các khu công nghiệp được xem là giải pháp trọng tâm.

Sau sáp nhập với tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh đã tăng từ 23 lên 52 khu công nghiệp, tạo lợi thế huy động nguồn lực phát triển. Dù vậy, tăng trưởng 6 tháng đầu năm vẫn chưa đạt kỳ vọng. Tỉnh đang đẩy nhanh chuyển đổi mô hình tăng trưởng công nghiệp từ mở rộng quy mô sang nâng cao năng suất, ứng dụng công nghệ cao, đồng thời đầu tư nhà ở công nhân, nhà ở xã hội nhằm giữ chân người lao động.

Ông Trịnh Thịnh Văn, Giám đốc Trung tâm Hành chính Công ty Goertek Việt Nam cho biết: "Quá trình đầu tư, chúng tôi luôn nhận được sự ủng hộ quan tâm giúp đỡ của các cơ quan ban ngành tỉnh, cơ sở hạ tầng và mọi thứ đều được tạo điều kiện thuận lợi, chính vì thế công ty chúng tôi có niềm tin tăng cường đầu tư và phát triển".

Ông Vũ Hữu Thịnh, Đại diện chủ đầu tư Dự án Nhà ở xã hội Hoàng Ninh Ecolife cũng chia sẻ: "Liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, quy trình, thủ tục chúng tôi hết sức được sự tạo kiện của các sở ban ngành, dự kiến thì chúng tôi sẽ bàn giao công trình trong quý 4 năm 2026".

Để cán đích mục tiêu tăng trưởng 12,5% trong năm nay, địa phương cần bứt tốc đạt mức tăng trưởng trên 14% trong những tháng cuối năm, phải cụ thể hóa mục tiêu tăng trưởng của từng ngành, từng lĩnh vực và địa phương. Các nút thắt về tăng trưởng không nằm ở cơ chế hay thiếu vốn mà cần khơi thông quá trình thực hiện.

Tối ưu nguồn lực, Bắc Ninh phân kỳ đầu tư các dự án. Trong 52 khu công nghiệp, 23 khu đã hoạt động, 16 khu đang hoàn thiện hạ tầng sớm đưa vào vận hành, số còn lại được triển khai theo lộ trình. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, xử lý dứt điểm các trụ sở, nhà đất dôi dư, nhằm tạo động lực tăng trưởng.

Ông Phạm Văn Thịnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh thẳng thắn nhìn nhận: "Gắn cái trách nhiệm người đứng đầu đối từng cái nhiệm vụ cụ thể một. Trong vấn đề giải ngân đầu tư công của các giám đốc ban lý dự án, chúng tôi cũng đã đánh giá cái mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu cấp xã trong sáu tháng vừa rồi, để thúc đẩy, tất cả là cùng vào cuộc với tinh thần trách nhiệm cao nhất".

GDP 6 tháng đầu năm cả nước đạt 8,18% là kết quả tích cực, nhưng mục tiêu tăng trưởng ít nhất 10% trong năm nay đang đặt ra yêu cầu cao về năng lực điều hành và tổ chức thực hiện. Bởi tăng trưởng không chỉ là những con số, mà còn là thước đo hiệu quả của bộ máy chính quyền địa phương sau sáp nhập, và khả năng biến các quyết sách thành kết quả cụ thể.