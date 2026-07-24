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Hơn 2.100 suất quà sẽ được trao trước ngày 1/9, mức cao nhất lên tới 27 triệu đồng: Điều kiện nhận là gì?

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Hàng nghìn suất quà sẽ được trao trước Quốc khánh, trong đó có mức lên tới 27 triệu đồng.

Cá nhân được nhận mức nào?

Theo Báo Nhân Dân, UBND TP. Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 283/KH-UBND về việc tặng quà cho người có công với cách mạng và các cơ sở cách mạng nhân dịp kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Theo kế hoạch, thành phố dự kiến trao 2.107 suất quà, với tổng kinh phí hơn 10,399 tỷ đồng. Việc trao quà phải được hoàn thành trước ngày 1/9/2026.

Mức quà 10 triệu đồng/người được dành cho người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945, còn gọi là Lão thành cách mạng, và người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến trước Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945, thuộc diện Tiền khởi nghĩa.

Mức 3 triệu đồng/người được trao cho người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày; người có công giúp đỡ cách mạng được tặng Kỷ niệm chương "Tổ quốc ghi công" hoặc "Bằng có công với nước".

Trường hợp người đứng tên trong các giấy tờ ghi nhận công lao đã qua đời, vợ, chồng hoặc con đại diện có thể được nhận quà theo quy định.

Người đồng thời thuộc nhiều diện chỉ được nhận một suất quà của thành phố, tránh chi trả trùng lặp.

Mức 27 triệu đồng áp dụng với ai?

Mức cao nhất 27 triệu đồng không dành cho cá nhân mà được trao cho 7 cơ sở cách mạng tiêu biểu . Mỗi đơn vị nhận 25 triệu đồng tiền mặt và phần quà trị giá 2 triệu đồng.

Ngoài ra, mỗi xã, phường lựa chọn 2 gia đình người có công tiêu biểu để thăm hỏi, tặng quà trị giá 12 triệu đồng/suất, gồm 10 triệu đồng tiền mặt và quà trị giá 2 triệu đồng.

Kinh phí thực hiện được bảo đảm từ ngân sách thành phố, ngân sách xã, phường và các nguồn huy động hợp pháp khác. Danh sách đối tượng, tiêu chuẩn và mức quà phải được rà soát, công khai tại địa phương để người dân theo dõi.

Theo Báo Chính phủ, Nhân dân, Dân trí

Theo Nguyệt Phạm

Phụ nữ mới

Từ Khóa:
suất quà

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